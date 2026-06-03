FETÖ ve CIA aparatları sahnede: ABD’de İmamoğlu'na destek oturumu
ABD Temsilciler Meclisi bünyesindeki Tom Lantos İnsan Hakları Komisyonu, Türkiye’yi hedef alan skandal bir oturuma hazırlanıyor. Sözde “insan hakları” ve “demokrasi” başlığı altında duyurulan toplantıda, yolsuzluk ve casusluk dosyalarıyla tutuklu bulunan Ekrem İmamoğlu’nun “siyasi mağdur” gibi servis edilmek istendiği görüldü. Tanık listesinde ise 15 Temmuz FETÖ’cü darbe girişiminin karanlık aktörlerinden Henri Barkey ve Başkan Erdoğan’a “Menderes” tehdidi savuran CIA aparatı Michael Rubin’in yer alması, Washington’daki kirli İmamoğlu masasını deşifre etti.
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- ABD Kongresi'ne bağlı Tom Lantos İnsan Hakları Komisyonu, 3 Haziran'da Türkiye'yi demokrasi ve insan hakları konularında hedef alan bir oturum düzenleyecek.
- Oturumda konuşmacı olarak Henri Barkey, Michael Rubin, Serkan Gölge ve Andrew O'Donohue yer alacak.
- Komisyon duyurusunda yolsuzluk ve casusluk soruşturmaları kapsamında tutuklu Ekrem İmamoğlu 'siyasi mahkum' olarak sunuldu.
- Henri Barkey'in 15 Temmuz darbe girişimi sırasında İstanbul'da bulunması ve Büyükada toplantıları nedeniyle adı soruşturmalarda geçmişti.
- Michael Rubin daha önce Başkan Erdoğan'ı Adnan Menderes üzerinden tehdit eden ifadeler kullanmış ve İmamoğlu'na destek vermişti.
ABD'de Türkiye karşıtı çevreler, Ankara'yı hedef alan yeni bir algı operasyonu için yeniden sahneye çıktı.
Tom Lantos İnsan Hakları Komisyonu, 3 Haziran Çarşamba günü "Türkiye özgürlüğe geri dönebilir mi? Otoriter güçlenme mi yoksa Türk demokrasisinin savunması mı?" başlıklı bir oturum düzenleyeceğini duyurdu.
Komisyonun duyuru metninde Türkiye; demokrasi, hukuk devleti, yargı bağımsızlığı, seçim süreçleri, ifade özgürlüğü ve Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi kararları üzerinden hedef alındı.
TÜRKİYE'YE "İNSAN HAKLARI" KILIFIYLA OPERASYON
Duyuruda, Türkiye'de "siyasi baskı", "seçim manipülasyonu", "sansür" ve "siyasi tutuklular" bulunduğu öne sürüldü.
Metinde Freedom House'un 2026 raporuna atıf yapılarak Türkiye'nin 2018'den bu yana "özgür değil" kategorisinde gösterildiği belirtildi.
Komisyon duyurusunda, hükümetin siyasi muhalefete, bağımsız medyaya, sivil topluma, dini azınlıklara ve eleştirmen olarak gördüğü çevrelere baskıyı artırdığı gibi skandal ifadeler kullandı.
Skandal ifadelerle Türkiye'deki bağımsız yargı süreçleri, "insan hakları ihlali" kılıfıyla uluslararası baskı aracına dönüştürülmek istendi.
İMAMOĞLU'NU "SİYASİ MAHKUM" GÖSTERME ÇABASI
Duyurunun en dikkat çeken bölümü ise Ekrem İmamoğlu'na ayrıldı.
Metinde, yolsuzluk ve casusluk soruşturmaları kapsamında tutuklu bulunan İmamoğlu'nun Mart 2025'te tutuklanması "en endişe verici gelişmelerden biri" olarak sunuldu.
ABD merkezli çevrelerin, İmamoğlu'nu "Başkan Erdoğan'ın önde gelen rakibi" ve "siyasi mahkum" gibi göstermeye çalışması dikkat çekti.
CIA aparatlarının katılacağı Komisyon, İmamoğlu'nun tutuklanmasının "yargı bağımsızlığı" ve "gelecekteki seçimlerin bütünlüğü" konusunda endişe doğurduğunu savundu.
Skandal ifadelerle İmamoğlu hakkındaki yolsuzluk ve casusluk dosyaları gölgelenerek CHP'li isme uluslararası mağduriyet kılıfı biçilmeye çalışıldı.
FETÖ VE CIA BAĞLANTILARIYLA ANILAN İSİMLER LİSTEDE
Oturumun tanık listesi, Türkiye'ye yönelik algı operasyonunun yönünü açıkça ortaya koydu.
Komisyonun duyurusuna göre oturumda Dış İlişkiler Konseyi Orta Doğu Çalışmaları Kıdemli Yardımcı Araştırmacısı Henri Barkey, Orta Doğu Forumu Politika Analizi Direktörü Michael Rubin, FETÖ dosyası kapsamında Türkiye'de tutuklu kalan Serkan Gölge ve Harvard Üniversitesi ile Carnegie Uluslararası Barış Vakfı bağlantılı Andrew O'Donohue konuşmacı olarak yer alacak.
Barkey ve Rubin'in geçmişte Türkiye, Başkan Recep Tayyip Erdoğan, 15 Temmuz FETÖ'cü darbe girişimi ve İmamoğlu dosyasına ilişkin skandal çıkışlarıyla gündeme gelmesi, oturumun zamanlamasını ve amacını tartışmalı hale getirdi.
Türkiye'ye karşı kirli senaryoların merkezinde yer alan isimlerin bu kez sözde "demokrasi" masasına oturtulması, Washington'daki operasyonun asıl niyetini gözler önüne serdi.
BARKEY'İN 15 TEMMUZ GÖLGESİ YENİDEN GÜNDEMDE
Henri Barkey'in adının 15 Temmuz FETÖ'cü darbe girişimi sürecindeki rolü ile anılması, Washington'daki oturumu daha da skandal hale getirdi.
Barkey'in hain darbe girişiminin yaşandığı günlerde İstanbul'da bulunması ve Büyükada'da gerçekleştirilen toplantılar üzerinden gündeme gelen tartışmalar, Türkiye'de uzun süre hafızalardaki yerini korudu.
15 Temmuz gecesi ve sonrasında FETÖ'cü darbe girişimine ilişkin soruşturmalarda Barkey'in isminin tartışmalı başlıklarda yer alması, Türkiye kamuoyunda bu isme yönelik tepkilerin büyümesine neden olmuştu.
Aynı Barkey'in bugün ABD'de Türkiye'yi hedef alan oturumda tanık olarak yer alması ve İmamoğlu'nu parlatan çevrelerle aynı hatta buluşması, "15 Temmuz'un gölgeli isimleri yeniden sahnede" yorumlarına yol açtı.
BARKEY'DEN İMAMOĞLU'NA AÇIK DESTEK
CIA aparatı Henri Barkey, Foreign Affairs'ta yayımlanan "The End Of Erdoğan" başlıklı yazısıyla Başkan Erdoğan'ı hedef almıştı.
Barkey, söz konusu yazıda Başkan Erdoğan'ın 2028 sonrası siyasi geleceğine ilişkin skandal değerlendirmelerde bulunurken, Ekrem İmamoğlu'na da açık destek verdi.
Yolsuzluk ve casusluk soruşturmaları kapsamında tutuklu bulunan İmamoğlu'nu "karizmatik ve yetenekli" sözleriyle parlatan Barkey, CHP'li ismi Başkan Erdoğan'a karşı "tehdit" olarak konumlandırdı.
Barkey'in "Türk muhalefeti cesaretlendi" sözleriyle CHP'ye verdiği mesaj da dış bağlantılı çevrelerin Türkiye'deki muhalefeti sokak, yargı ve uluslararası baskı hattı üzerinden yönlendirme arayışını ortaya koydu.
15 Temmuz'un karanlık sürecinde adı tartışmalarla anılan Barkey'in bugün İmamoğlu için devreye giren hatta yer alması, FETÖ-CIA bağlantılı algı operasyonunun yeni perdesi olarak değerlendirildi.
RUBİN'DEN ERDOĞAN'A "MENDERES" TEHDİDİ
Michael Rubin de daha önce Ekrem İmamoğlu'na açık destek veren skandal açıklamalarıyla gündeme gelmişti.
İmamoğlu'nun gözaltına alınmasının ardından sosyal medya hesabından Başkan Erdoğan'ı hedef alan CIA aparatı Rubin, "Erdoğan nereye gömülecek?" başlıklı yazısını yeniden dolaşıma sokmuştu.
Rubin, paylaşımında İmamoğlu'nun adli sürecini bahane ederek Başkan Erdoğan'ı Adnan Menderes üzerinden tehdit eden ifadeler kullanmıştı.
Başkan Erdoğan'a yönelik "Menderes 2.0" iması yapan Rubin'in bu çıkışı, Türkiye'nin seçilmiş liderini hedef alan alçak dilin yeni örneği olmuştu.
Daha önce 15 Temmuz FETÖ'cü darbe girişimine ilişkin kullandığı ifadelerle de tepki çeken Rubin'in, bu kez İmamoğlu üzerinden Türkiye'ye parmak sallaması, Washington merkezli hattın yeni hamlesi olarak değerlendirildi.
KAMERA TEHDİDİ İBB CASUSLUK DOSYASINI AKILLARA GETİRDİ
Rubin'in Türkiye'ye yönelik skandal çıkışları bununla da sınırlı kalmadı.
CIA ve Pentagon'un psikolojik harp elemanı olarak bilinen Rubin, daha önce Tahran'daki trafik kameraları üzerinden Türkiye'yi hedef alan tehdit içerikli ifadeler kullanmıştı.
İsrail'in İran'da trafik kameralarına sızdığı iddialarını gündeme getiren Rubin, aynı durumun İstanbul ve Ankara için de geçerli olabileceğini öne sürdü.
Rubin'in İstanbul ve Ankara'daki kamera ağlarını hedef alan sözleri, İmamoğlu döneminde İBB'nin trafik verileri ve dijital altyapısı üzerinden tartışılan yabancı bağlantılı projeleri daha kritik hale getirdi.
Rubin'in bu çıkışı, Ekrem İmamoğlu'nun yargılandığı casusluk dosyasını da yeniden akıllara getirdi.
İBB'NİN KAMERA VE VERİ HATTI YENİDEN GÜNDEMDE
İBB döneminde milyonlarca İstanbullunun kişisel verilerinin güvenliği, "İstanbul Senin" uygulaması ve trafik kamera sistemleri üzerinden tartışma konusu olmuştu.
İmamoğlu yönetimindeki İBB'nin, 22 Eylül 2020'de dönemin ABD Ankara Büyükelçisi David Satterfield'ın da katıldığı imza töreniyle ABD Ticaret ve Kalkınma Ajansı ve SAS Türkiye ile "İstanbul Ulaşım ve Trafik Mükemmeliyet Merkezi Projesi" kapsamında 5 milyon 117 bin dolarlık hibe anlaşması yaptığı gündeme gelmişti.
Söz konusu süreçte İstanbul'un trafik verileri ve stratejik kamera ağının yabancı şirketler üzerinden dış bağlantılı yapılara açıldığı iddiaları, milli güvenlik açısından ciddi tartışmalara yol açmıştı.
Rubin'in Tahran'daki kameralar üzerinden Türkiye'yi tehdit eden sözleri, İBB'nin kamera ve veri altyapısına ilişkin casusluk iddialarıyla birlikte değerlendirildiğinde, İmamoğlu dosyasının yalnızca yolsuzluk değil, milli güvenliği ilgilendiren boyutlarıyla da gündemde olduğu görüldü.
Bu tablo, İBB üzerinden yürütülen veri ve kamera tartışmalarının neden sıradan bir belediyecilik meselesi olmadığını bir kez daha ortaya koydu.
CHP, CIA VE MOSSAD MASASI YENİDEN AKILLARDA
Rubin'in adı, 2014'te CHP'li isimlerle yapılan tartışmalı görüşmelerle de gündeme gelmişti.
Takvim.com.tr'nin daha önce gündeme getirdiği bilgilere göre, 21 Haziran 2014'te İstanbul'da yapılan toplantıda CHP'nin ABD Temsilcisi Yurter Özcan, Michael Rubin, Dan Arbell, Heather Hurlburt ve Rezan Epözdemir bir araya gelmişti.
24 Haziran 2014'te Ankara'da yapılan toplantıya ise Yurter Özcan'ın yanı sıra Faruk Loğoğlu, Faik Öztrak ve Osman Korutürk gibi CHP'li isimlerin katıldığı belirtilmişti.
Söz konusu görüşmelerin, 17-25 Aralık sürecinin ardından ve 15 Temmuz FETÖ'cü darbe girişiminden önce yapılması dikkat çekmişti.
Bugün aynı Rubin'in İmamoğlu'na sahip çıkması ve Türkiye'yi hedef alan oturumda konuşmacı olarak yer alması, CHP-CIA-MOSSAD hattındaki eski tartışmaları yeniden gündeme taşıdı.
KILIÇDAROĞLU FETÖ İLE MÜCADELE DEDİ, WASHİNGTON'DA İMAMOĞLU MASASI KURULDU
CHP'de "mutlak butlan" sürecinin ardından Kemal Kılıçdaroğlu'nun yeniden genel başkanlık koltuğuna oturması ve FETÖ ile yolsuzlukla mücadele mesajı vermesi de tabloyu daha dikkat çekici hale getirdi.
Kılıçdaroğlu'nun parti içindeki tartışmalı yapılar, belediyeler ve yolsuzluk iddiaları üzerinden kapsamlı bir iç denetim sürecine işaret etmesi, İmamoğlu çevresinde oluşan siyasi hattı rahatsız eden gelişmelerden biri olarak değerlendirildi.
Tam da bu süreçte ABD'de Türkiye'yi hedef alan oturumda İmamoğlu'nun merkeze alınması dikkat çekti.
Yolsuzluk ve casusluk soruşturmaları kapsamında tutuklu bulunan İmamoğlu'nun Washington'da "siyasi mahkum" ambalajıyla servis edilmesi, dışarıdaki Türkiye karşıtı çevrelerin yalnızca Ankara'yı değil, CHP içindeki yeni dengeyi de hedef aldığını gösterdi.
Böylece bir yandan Türkiye'de yargı süreçleri devam ederken, diğer yandan İmamoğlu dosyasının uluslararası platformlara taşınarak hem Ankara'ya hem de CHP içindeki yeni yönetime baskı unsuru haline getirilmeye çalışıldığı görüldü.
İMAMOĞLU DOSYASI ÜZERİNDEN YENİ DIŞ BASKI HATTI
ABD'deki oturumda İmamoğlu'nun merkeze alınması, Türkiye'deki yargı süreçlerine yönelik dış baskı girişimi olarak değerlendiriliyor.
Komisyonun duyurusunda, İmamoğlu'nun tutuklanmasına karşı yapılan protestolarda binlerce kişinin gözaltına alındığı iddia edildi.
Aynı metinde, Türkiye'de gazeteciler, avukatlar, seçilmiş yetkililer, akademisyenler, sivil toplum temsilcileri ve demokrasi aktivistleri dahil 15 binden fazla "siyasi mahkum" bulunduğu gibi yalan ifadeler kullanılarak algı operasyonu yürütüldü.
Bu ifadelerle, Türkiye'de devam eden adli süreçlerin "insan hakları ihlali" başlığı altında uluslararası zemine taşınmak istendiği görüldü.
Washington'daki masanın İmamoğlu'nu merkeze alması, CHP'li ismin adli dosyalarını perdeleyerek Türkiye'ye karşı yeni bir dış baskı hattı kurulmak istendiğini gösterdi.
HEDEFTE TÜRKİYE'NİN YARGISI VE EGEMENLİK HAKKI VAR
Oturumda, Türkiye'deki iç siyasi gelişmelerin yanı sıra NATO, bölgesel istikrar ve ABD Kongresi'nin kullanabileceği politika seçeneklerinin de ele alınacağı açıklandı.
Bu başlık, meselenin yalnızca sözde "insan hakları" iddiasıyla sınırlı olmadığını gösterdi.
Türkiye'nin bölgesel pozisyonu, dış politika tercihleri ve bağımsız yargı süreçleri aynı masada tartışmaya açılmak istendi.
Ankara'yı hedef alan çevrelerin, İmamoğlu dosyasını kullanarak Türkiye'nin egemenlik hakkına ve bağımsız yargısına müdahale zemini oluşturmaya çalıştığı görüldü.
ALGI OPERASYONUNUN YENİ ADRESİ WASHİNGTON
Tom Lantos İnsan Hakları Komisyonu'nun duyurusu, Türkiye karşıtı isimlerin aynı masada buluşturulacağı yeni bir Washington sahnesi olarak öne çıktı.
Barkey ve Rubin gibi isimlerin İmamoğlu'na verdikleri destek, FETÖ ve dış istihbarat bağlantıları tartışmalarıyla birlikte değerlendirildiğinde, oturumun sözde "demokrasi" söylemi altında Türkiye'ye yönelik siyasi baskı üretmeyi amaçladığı yorumlarına yol açtı.
Bir yanda 15 Temmuz sürecinde adı tartışmalarla anılan Barkey, diğer yanda Başkan Erdoğan'a "Menderes" imasıyla tehditler savuran Rubin...
Bir yanda Kılıçdaroğlu'nun CHP içinde FETÖ ve yolsuzlukla mücadele mesajı, diğer yanda Washington'da Barkey ve Rubin gibi Türkiye karşıtı isimlerle kurulan İmamoğlu masası...
Bu tablo, yolsuzluk ve casusluk dosyalarıyla köşeye sıkışan İmamoğlu hattının içeride ve dışarıda nasıl tahkim edilmeye çalışıldığını gözler önüne serdi.