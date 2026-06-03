FETÖ ve CIA aparatları sahnede: ABD’de İmamoğlu'na destek oturumu

İBB'NİN KAMERA VE VERİ HATTI YENİDEN GÜNDEMDE

İBB döneminde milyonlarca İstanbullunun kişisel verilerinin güvenliği, "İstanbul Senin" uygulaması ve trafik kamera sistemleri üzerinden tartışma konusu olmuştu.

İmamoğlu yönetimindeki İBB'nin, 22 Eylül 2020'de dönemin ABD Ankara Büyükelçisi David Satterfield'ın da katıldığı imza töreniyle ABD Ticaret ve Kalkınma Ajansı ve SAS Türkiye ile "İstanbul Ulaşım ve Trafik Mükemmeliyet Merkezi Projesi" kapsamında 5 milyon 117 bin dolarlık hibe anlaşması yaptığı gündeme gelmişti.

Söz konusu süreçte İstanbul'un trafik verileri ve stratejik kamera ağının yabancı şirketler üzerinden dış bağlantılı yapılara açıldığı iddiaları, milli güvenlik açısından ciddi tartışmalara yol açmıştı.

Rubin'in Tahran'daki kameralar üzerinden Türkiye'yi tehdit eden sözleri, İBB'nin kamera ve veri altyapısına ilişkin casusluk iddialarıyla birlikte değerlendirildiğinde, İmamoğlu dosyasının yalnızca yolsuzluk değil, milli güvenliği ilgilendiren boyutlarıyla da gündemde olduğu görüldü.

Bu tablo, İBB üzerinden yürütülen veri ve kamera tartışmalarının neden sıradan bir belediyecilik meselesi olmadığını bir kez daha ortaya koydu.