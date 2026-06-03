Epstein soruşturmasında yeni belge: Spermlerini dondurmuş

Belgelerde, Epstein'in spermlerini ilk kez ne zaman dondurduğuna ilişkin bir bilginin yer almadığı aktarıldı.

ŞİRKETTEN AÇIKLAMA GELDİ

Sperm bankası California Cryobank'in sahibi olan CooperCompanies ise NYT'ye yaptığı açıklamada, bankanın "şu anda Jeffrey Epstein ile ilişkili herhangi bir numune saklamadığını" bildirdi.

Yunus Akseki Takvim.com.tr Dünya