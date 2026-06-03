Epstein soruşturmasında yeni belge: Spermlerini dondurmuş
Sapkın milyarder Jeffrey Epstein’in ölümünden yıllar önce spermlerini dondurduğu ve numunelerin imha edilmemesi için sözleşme imzaladığı ortaya çıktı. Belgelerde, ölümü halinde numunelerin kontrolünün “varislerine veya yasal temsilcilerine” geçeceği belirtildi.
Hızlı Özet Göster
- Jeffrey Epstein ölümünden yıllar önce spermlerini dondurarak ölümü halinde numunelerin imha edilmemesi için sözleşme imzaladı.
- Epstein Ekim 2012'den önce spermini California Cryobank'e teslim etti ve 9 Mayıs 2016'da saklama koşullarını belirleyen sözleşmeyi imzaladı.
- Sözleşmeye göre Epstein'in ölümü halinde spermlerinin kontrolü varislerine veya yasal temsilcilerine geçecekti.
- California Cryobank'in sahibi CooperCompanies, şu anda Jeffrey Epstein ile ilişkili herhangi bir numune saklamadığını açıkladı.
- ABD Adalet Bakanlığının Epstein soruşturmasına ilişkin paylaştığı kayıtlar New York Times tarafından haber yapıldı.
ABD Adalet Bakanlığının Epstein soruşturmasına ilişkin kamuoyuyla paylaştığı kayıtlara dayandırılan haberde, sapkın milyarder Jeffrey Epstein'in ölümünden yıllar önce spermlerini dondurduğu ve ölümünden sonra numunelerin imha edilmemesi için sözleşme imzaladığı belirtildi.
ÖLÜMÜNDEN ÖNCE SPERM BANKASIYLA SÖZLEŞME İMZALADI
New York Times'ın (NYT), ABD Adalet Bakanlığının Epstein soruşturmasına ilişkin paylaştığı kayıtlara dayandırdığı haberinde, Jeffrey Epstein hakkında yeni detaylara yer verildi.
Haberde, Epstein'in ölümünden birkaç yıl önce spermlerini dondurduğu ve ölümü halinde sperm bankalarının bu numuneleri imha etmemesi için sözleşme imzaladığı aktarıldı.
NUMUNELERİ 2012'DEN ÖNCE TESLİM ETMİŞ
Kayıtlara göre Epstein, Ekim 2012'den önceki bir tarihte spermini California Cryobank'e teslim etti.
Epstein'in 9 Mayıs 2016'da imzaladığı sözleşmeyle de spermlerinin hangi koşullarda saklanacağının belirlendiği ifade edildi.
KONTROL "VARİSLERİNE VEYA YASAL TEMSİLCİLERİNE" GEÇECEKTİ
Sözleşme kapsamında Epstein'in ölmesi halinde spermlerinin "varislerinin veya yasal temsilcilerinin" kontrolüne geçeceği belirtildi.
Belgelerde, Epstein'in spermlerini ilk kez ne zaman dondurduğuna ilişkin bir bilginin yer almadığı aktarıldı.
ŞİRKETTEN AÇIKLAMA GELDİ
Sperm bankası California Cryobank'in sahibi olan CooperCompanies ise NYT'ye yaptığı açıklamada, bankanın "şu anda Jeffrey Epstein ile ilişkili herhangi bir numune saklamadığını" bildirdi.