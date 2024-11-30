SON DAKİKA
PODCAST CANLI YAYIN
Haberler Dünya Haberleri

Trump ticaret savaşı ilan etmişti! Kanada Başbakanı Trudeau’dan Mar-a-Lago’ya ziyaret

ABD’nin 47. Başkanı seçilen Donald Trump’ın Meksika, Kanada ve Çin’e açtığı ticaret savaşının ardından Kanada Başbakanı Justin Trudeau Trump’ın Florida’daki Mar-a-Lago kulübüne ziyaret düzenledi. Ani ziyaretin Trump'ın Kanada ve Meksika mallarına %25, Çin mallarına ise %10 ek gümrük vergisi koyma tehdidinde bulunmasından birkaç gün sonra gelmesi dikkat çekti.

takvim.com.tr takvim.com.tr
Giriş Tarihi :30 Kasım 2024 , 17:09 Güncelleme Tarihi :30 Kasım 2024 , 17:09
Trump ticaret savaşı ilan etmişti! Kanada Başbakanı Trudeau’dan Mar-a-Lago’ya ziyaret

İÇİNDEKİLER

Başlıkların Devamı

ABD'nin 47. Başkanı seçilen Donald Trump'ın Meksika, Kanada ve Çin'e açtığı ticaret savaşının ardından Kanada Başbakanı Justin Trudeau, seçilmiş başkanı ziyaret etti.

ABD’nin 47. Başkanı seçilen Donald Trump’ın Meksika, Kanada ve Çin’e açtığı ticaret savaşının ardından Kanada Başbakanı Justin Trudeau, seçilmiş başkanı ziyaret etti, AFPABD’nin 47. Başkanı seçilen Donald Trump’ın Meksika, Kanada ve Çin’e açtığı ticaret savaşının ardından Kanada Başbakanı Justin Trudeau, seçilmiş başkanı ziyaret etti, AFP

MAR-A-LAGO'DA AKŞAM YEMEĞİ

Kanada Başbakanı Justin Trudeau, cuma akşamı Donald Trump ile Florida eyaletinin Palm Beach kentindeki Mar-a-Lago Kulübü'nde akşam yemeği yedi.

ABD’nin 47. Başkanı seçilen Donald Trump’ın Meksika, Kanada ve Çin’e açtığı ticaret savaşının ardından Kanada Başbakanı Justin Trudeau, seçilmiş başkanı ziyaret etti, AFPABD’nin 47. Başkanı seçilen Donald Trump’ın Meksika, Kanada ve Çin’e açtığı ticaret savaşının ardından Kanada Başbakanı Justin Trudeau, seçilmiş başkanı ziyaret etti, AFP

TRUDEAU'DAN TRUMP'A ZİYARET

Florida'ya yapılan ani ziyaret, Trump'ın Kanada ve Meksika mallarına %25, Çin mallarına ise %10 ek gümrük vergisi koyma tehdidinde bulunmasından birkaç gün sonra gerçekleşti. Seçilmiş başkan, gümrük vergilerinin ABD'ye uyuşturucu ve göçmen "istilasını" durdurmayı amaçladığını söyledi.

Mar-a-Lago'daki yemeğe Trudeau ve Trump'ın eşleri ile North Dakota Valisi Doug Burgum, Mike Waltz, Howard Lutnick ve Dave McCormick katıldı.

Kanada tarafından ise, Kanada Kamu Güvenliği Bakanı Dominic LeBlanc ve Trudeau'nun özel kalem müdürü Katie Telford'un katıldığı gözlemlendi.

Trump’tan Meksika, Kanada ve Çin hamlesi! Ticareti felç edecek ültimatomTrump’tan Meksika, Kanada ve Çin hamlesi! Ticareti felç edecek ültimatom

TRUMP'TAN MEKSİKA, KANADA VE ÇİN'E VERGİ TEHDİDİ

ABD'nin 47. Başkanı seçilen ve 20 Ocak'ta Beyaz Saray'da göreve başlamayı bekleyen Donald Trump, göçmenleri sınır dışı etme politikası kapsamında Meksika, Kanada ve Çin'e resmen ticaret savaşı açtı.

Donald Trump, göçmenlerin ABD sınırından geçişine izin verdikleri sürece Meksika ve Kanada'yı mallarına yüzde 25 oranında gümrük vergisi uygulamakla tehdit etti.

Trump Meksika ve Kanada'ya yönelik gümrük vergilerinin "Amerika Birleşik Devletleri'ne ve onun saçma Açık Sınırlarına gelen TÜM ürünlere" uygulanacağını söyledi.

Günün Manşetleri

TÜM MANŞETLER
Başkanı Erdoğan, AK Parti Kahramanmaraş 8. Olağan İl Kongresi’nde önemli açıklamalarda bulunuyor
CANLI | Halep Kalesi’nde zafer pozu: Şehrin yarısını ele geçirdiler! Rejimden geri çekiliyoruz açıklaması
TRT
Başkan Erdoğan Kahramanmaraş’ta deprem konutlarını teslim etti! CHP’ye tepki: Deprem turistliği dışında ne yaptınız
2025’te asgari ücret ne kadar olacak? Patronlar o oranla masaya oturacak iddiası! Tüm olasılıkları tek tek hesapladık! İşte en güçlü senaryolar
İsrail basınında Esad paniği! ‘Şam’ın çöküşü Tel Aviv için tehdit’ dediler
Beşiktaş’ta kriz bitmiyor! Samet Aybaba’dan olay komisyon ve sahte imza iddiası! Hasan Arat’tan yanıt
Firarın adı bu kez Epstein! Teknoloji milyarderi Reid Hoffman ABD’den kaçacak
Türk futbolcu Alim Aykut Esgi çete üyesi çıktı! Diş hekimi koltuğunda çırılçıplak işkence
Dışişleri Bakanı Hakan Fidan’dan silahlanma uyarısı: Bu dünyayı nükleer savaş tehlikesine getirebilir
Mauro Icardi ve Wanda Nara boşanıyor! Arjantin’de mahkemeye çıktı! İşte ilk görüntüler!
Suavi hakaretler yağdırdı! Bakanlık tespit etti! Kestiği her ağaç için ceza ödeyecek
Donald Trump bu kez de DJ oldu! Mar-a-Lago’da VIP parti: Elon Musk da orada Sylvester Stallone da
Türkiye’yi dayanılmaz bir koku saracak denilmişti! Meteoroloji’den azot dioksit açıklaması geldi! 30 Kasım hava nasıl olacak?
Kış lastiği için geri sayım! Taktırmayan ceza yiyecek
SON DAKİKA