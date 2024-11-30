Trump ticaret savaşı ilan etmişti! Kanada Başbakanı Trudeau’dan Mar-a-Lago’ya ziyaret

ABD'nin 47. Başkanı seçilen Donald Trump'ın Meksika, Kanada ve Çin'e açtığı ticaret savaşının ardından Kanada Başbakanı Justin Trudeau, seçilmiş başkanı ziyaret etti.

ABD’nin 47. Başkanı seçilen Donald Trump’ın Meksika, Kanada ve Çin’e açtığı ticaret savaşının ardından Kanada Başbakanı Justin Trudeau, seçilmiş başkanı ziyaret etti, AFP

MAR-A-LAGO'DA AKŞAM YEMEĞİ

Kanada Başbakanı Justin Trudeau, cuma akşamı Donald Trump ile Florida eyaletinin Palm Beach kentindeki Mar-a-Lago Kulübü'nde akşam yemeği yedi.

ABD’nin 47. Başkanı seçilen Donald Trump’ın Meksika, Kanada ve Çin’e açtığı ticaret savaşının ardından Kanada Başbakanı Justin Trudeau, seçilmiş başkanı ziyaret etti, AFP

TRUDEAU'DAN TRUMP'A ZİYARET

Florida'ya yapılan ani ziyaret, Trump'ın Kanada ve Meksika mallarına %25, Çin mallarına ise %10 ek gümrük vergisi koyma tehdidinde bulunmasından birkaç gün sonra gerçekleşti. Seçilmiş başkan, gümrük vergilerinin ABD'ye uyuşturucu ve göçmen "istilasını" durdurmayı amaçladığını söyledi.

Mar-a-Lago'daki yemeğe Trudeau ve Trump'ın eşleri ile North Dakota Valisi Doug Burgum, Mike Waltz, Howard Lutnick ve Dave McCormick katıldı.

Kanada tarafından ise, Kanada Kamu Güvenliği Bakanı Dominic LeBlanc ve Trudeau'nun özel kalem müdürü Katie Telford'un katıldığı gözlemlendi.

TRUMP'TAN MEKSİKA, KANADA VE ÇİN'E VERGİ TEHDİDİ

ABD'nin 47. Başkanı seçilen ve 20 Ocak'ta Beyaz Saray'da göreve başlamayı bekleyen Donald Trump, göçmenleri sınır dışı etme politikası kapsamında Meksika, Kanada ve Çin'e resmen ticaret savaşı açtı.

Donald Trump, göçmenlerin ABD sınırından geçişine izin verdikleri sürece Meksika ve Kanada'yı mallarına yüzde 25 oranında gümrük vergisi uygulamakla tehdit etti.

Trump Meksika ve Kanada'ya yönelik gümrük vergilerinin "Amerika Birleşik Devletleri'ne ve onun saçma Açık Sınırlarına gelen TÜM ürünlere" uygulanacağını söyledi.