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Kritik ziyaret! İran Dışişleri Bakanı Abbas Arakçi Türkiye'ye geliyor

Suriye'de Esad rejimine karşı ayaklanan muhalif güçler, Halep kent merkezinin büyük bölümünü ele geçirdi. Bu gelişmelerin gölgesinde İran-Türkiye diplomasi trafiği yoğunlaştı. Dışişleri Bakanlığı'ndan yeni bir açıklama yapıldı. Bakanlık, İran Dışişleri Bakanı Abbas Arakçi'nin 2 Aralık Pazartesi günü Türkiye'ye bir ziyaret gerçekleştireceğini duyurdu.

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Giriş Tarihi :30 Kasım 2024 , 19:16 Güncelleme Tarihi :30 Kasım 2024 , 20:00
Kritik ziyaret! İran Dışişleri Bakanı Abbas Arakçi Türkiye’ye geliyor

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İran Dışişleri Bakanı Abbas Arakçi, 2 Aralık Pazartesi günü Türkiye'yi ziyaret edecek.

Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, İran Dışişleri Bakanı Abbas Arakçi'nin 2 Aralık Pazartesi günü Türkiye'ye bir ziyaret gerçekleştireceği belirtildi.

Bakanlıktan yapılan açıklamada, "İran Dışişleri Bakanı Abbas Arakçi, 2 Aralık 2024 tarihinde ülkemize bir ziyaret gerçekleşecektir" ifadeleri kullanıldı.

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