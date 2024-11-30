Kritik ziyaret! İran Dışişleri Bakanı Abbas Arakçi Türkiye’ye geliyor

İran Dışişleri Bakanı Abbas Arakçi, 2 Aralık Pazartesi günü Türkiye'yi ziyaret edecek.
Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, İran Dışişleri Bakanı Abbas Arakçi'nin 2 Aralık Pazartesi günü Türkiye'ye bir ziyaret gerçekleştireceği belirtildi.
İran Dışişleri Bakanı Abbas Arakçi, 2 Aralık Pazartesi günü Türkiye'yi ziyaret edecek.
Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, İran Dışişleri Bakanı Abbas Arakçi'nin 2 Aralık Pazartesi günü Türkiye'ye bir ziyaret gerçekleştireceği belirtildi.
Bakanlıktan yapılan açıklamada, "İran Dışişleri Bakanı Abbas Arakçi, 2 Aralık 2024 tarihinde ülkemize bir ziyaret gerçekleşecektir" ifadeleri kullanıldı.