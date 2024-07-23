SON DAKİKA
PODCAST CANLI YAYIN
Haberler Dünya Haberleri

Trump suikastından sonra hedef tahtası olmuştu! Gizli Servis Direktörü Kimberly Cheatle istifa etti | ''Onun yüzünden kurşun yedim''

Son dakika haberleri... Eski ABD Başkanı ve Cumhuriyetçilerin başkan adayı Donald Trump'ın Pensilvanya’daki seçim mitingi sırasında suikast girişimine uğramasının ardından hedef tahtası olan Gizli Servis Direktörü Kimberly Cheatle istifa etti. Gizli Servis’in büyük zafiyeti sonrası görevi bırakması için büyük baskı gören fakat görevinde kalacağını söyleyen Cheatle ajans çalışanlarına yazdığı bir mektupta istifa ettiğini duyurdu. Başkan adayı Trump ise Biden ve Harris hakkında "Biden ve Kamala Harris yönetimi beni doğru düzgün koruyamadı ve demokrasi için kurşun yemek zorunda kaldım." dedi.

takvim.com.tr takvim.com.tr
Giriş Tarihi 23 Temmuz 2024, 17:38 Güncelleme 23 Temmuz 2024, 21:58
Trump suikastından sonra hedef tahtası olmuştu! Gizli Servis Direktörü Kimberly Cheatle istifa etti | ’’Onun yüzünden kurşun yedim’’

İÇİNDEKİLER

Başlıkların Devamı

Eski ABD Başkanı Donald Trump'ın seçim mitingi sırasında vurulmasının ardından eleştirilere maruz kalan ABD Gizli Servis Direktörü Kimberly Cheatle istifa etti. ABD Başkan adayı Trump ise son olarak Biden ve Harris yönetimi hakkında "Biden ve Kamala Harris yönetimi beni doğru düzgün koruyamadı ve demokrasi için kurşun yemek zorunda kaldım." dedi.

ABD Gizli Servis Direktörü Kimberly Cheatle ABD Gizli Servis Direktörü Kimberly Cheatle

İSTİFASINI MEKTUPLA DUYURDU

Son günlerde istifa etmesi için artan baskılarla karşı karşıya kalan fakat görevinde kalacağını söyleyen Cheatle ajans çalışanlarına yazdığı bir mektupta istifa ettiğini duyurdu.

Cheatle mektupta, "Bu kurumun ihtiyaçlarını her zaman ilk sıraya koydum ve koyacağım. Son olaylar ışığında, Yöneticiniz olarak istifa etme kararını ağır bir yürekle aldım" ifadelerini kullandı.

SORUMLULUĞU ALIYORUM
AP, Cheatle'in istifasını, ABD Gizli Servisi personeline gönderdiği e-postaya dayandırarak duyurdu. Cheatle, gönderdiği e-postada, "Güvenlik zafiyeti için tüm sorumluluğu alıyorum. Yaşanan olayların ardından zor olanı seçerek, istifa etme kararı aldım." ifadesini kullandı.

ABD Başkan adayı Donald TrumpABD Başkan adayı Donald Trump

BIDEN VE HARRIS BENİ ''DOĞRU DÜZGÜN'' KORUYAMADI

Suikast girişimine uğrayan eski ABD Başkanı ve 5 Kasım'da yapılacak başkanlık seçimi adayı Donald Trump, mevcut Başkan Joe Biden ve Başkan Yardımcısı Kamala Harris yönetiminin kendisini "doğru düzgün" korumadığını belirtti.

Trump, Social Truth hesabından bir mesaj paylaşarak, 13 Temmuz'da Pensilvanya'da uğradığı suikast girişimine ilişkin yeni değerlendirmelerde bulundu.

Paylaştığı mesajında Trump, "Biden ve Kamala Harris yönetimi beni doğru düzgün koruyamadı ve demokrasi için kurşun yemek zorunda kaldım. Bunu yapmak benim için büyük bir onurdu." ifadelerini kullandı.

''ONUN YÜZÜNDEN KURŞUN YEDİM''

Suikast girişiminin ardından eleştirilere maruz kalan ABD Gizli Servis Direktörü Kimberly Cheatle'nin istifa kararını da Fox News Dijital'e değerlendiren Trump, "Kendisi doğru düzgün koruma sağlayamadı ve demokrasi için kurşun yemek zorunda kaldım." ifadelerini yineledi.

Gizli Servis tarafından birçok talebinin yerine getirilmediğini aktaran Trump, "Dünyadaki en büyük kalabalıklardan birisine sesleniyordum, ona göre davranmaları gerekirdi." diye konuştu.

GİZLİ SERVİS RESMEN PATLADI

Cheatle, ABD Başkanı ve Cumhuriyetçilerin başkan adayı Donald Trump'a yönelik suikast girişiminin ardından çok sayıda milletvekilinden görevinden istifa etmesi yönünde çağrılar alıyordu.

Cheatle, suikastçı Thomas Matthew Crooks'un Trump'a yönelik saldırısından bir hafta sonra pazartesi günü Temsilciler Meclisi Gözetim Komitesi'nde ifade verdi. Cheatle, Trump'a suikast girişiminin kabul edilemez olduğunu ve bu konuda güvenlik tedbirleriyle ilgili yaşanan tüm sorunlardan dolayı kurumu adına tüm sorumluluğu aldığını vurguladı.

CHEATLE'DEN FLAŞ AÇIKLAMA: EN BÜYÜK OPERASYONEL BAŞARISIZLIK

Trump'a suikast girişimini, "Gizli Servis'in çok uzun yıllardır yaşadığı en büyük operasyonel başarısızlığı" şeklinde tanımlayan Cheatle, olayın tüm boyutlarıyla aydınlatılması ve bu tür güvenlik açıklarının bir daha yaşanmaması için servis içinde gerekli görüşmeleri yaptıklarını ifade etti.

Aynı zamanda ABD Gizli Servisi Direktörü Kimberly Cheatle, ABD'nin eski Başkanı Donald Trump'a 13 Temmuz'da düzenlenen suikast girişiminde başarısız olduklarını ifade ederek, "ABD Gizli Servisi Direktörü olarak, teşkilatımızın herhangi bir güvenlik zafiyetinden tamamen sorumluyum. Devam eden soruşturmalarda tam olarak işbirliği yapıyoruz" dedi.

Trump'a suikast girişimi soruşturması!

GİZLİ SERVİS'TEN SUİKAST İTİRAFI

Trump'ın Pensilvanya'daki mitingde 20 yaşındaki Thomas Matthew Crooks tarafından vurulmasının ardından Cumhuriyetçiler, Gizli Servis'ten defalarca ek koruma talep ettiklerini, Gizli Servis'in ise bu talebi defalarca reddettiğini iddia etmişti. Gizli Servis ise bu iddiayı reddetmişti. Bir Gizli Servis yetkilisi New York Post'a konuştu ve iddiaları doğruladı.

New York Post'a göre Gizli Servis, Trump için talep edilen ek korumayı yeterli kaynak olmadığı gerekçesi ile reddetti.

SUİKASTÇI SADECE 130 METRE UZAKLIKTAYDI

Gizli Servis ajanları, yerel kolluk kuvvetleriyle birlikte mitingin güvenliğini sağlamaktan sorumluydu. 20 yaşındaki suikastçı Crooks, sadece 130 metre uzaklıktaki bir çatıdan ateş açtı ve Trump'ı kulağından vurdu. Mitingde bulunan Trump destekçilerinden biri hayatını kaybederken iki kişi ise ciddi şekilde yaralandı.

ABD Gizli Servisi Donald Trumpa düzenlenen suikasti itiraf etti! Kilit isimden flaş açıklama: En büyük operasyonel başarısızlıkABD Gizli Servisi Donald Trumpa düzenlenen suikasti itiraf etti! Kilit isimden flaş açıklama: En büyük operasyonel başarısızlık
ABD Gizli Servisi Donald Trump'a düzenlenen suikasti itiraf etti! Kilit isimden flaş açıklama: En büyük operasyonel başarısızlık

TAKVİM UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN

Günün Manşetleri

TÜM MANŞETLER
Irak’tan PKKya karşı adım: Resmi yazışmalarda yasaklı örgüt ifadesi kullanılacak
FC Lugano - Fenerbahçe | CANLI
Türk Telekom
Trump suikastından sonra hedef tahtası olmuştu! Gizli Servis Direktörü Kimberly Cheatle istifa etti | ’’Onun yüzünden kurşun yedim’’
Sahipsiz sokak hayvanlarına yönelik kanun teklifinde yer alan ’ötanazi’ ibaresi metinden çıkarıldı! Ağır para cezası içeren madde kabul edildi
Başkan Erdoğan liderliğindeki MKYK toplantısı sona erdi! AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik’ten flaş açıklamalar
Son dakika: Hamas ve El Fetih anlaştı: İlk tebrik Türkiye’den! İmza atıldı ABD, İsrail ve BAE’nin gizli toplantısı ifşa oldu
Merkez Bankası faiz kararını açıkladı! İşte ekonomistlerden ilk yorum
Galatasaray’a transferde çifte kötü haber! O yıldızlar da elden kaçıyor
Kamala Harris’in siyonist kocası: Harris seçilirse ilk Yahudi ‘Fist Gentlemen’ olacak! Beyaz Saray’da İsrail lobisi
Joe Biden’ı adaylıktan vazgeçiren son 96 saat! O iki isim ABD’nin kaderini değiştirdi: Başkan’ın sahil evinde neler yaşandı?
YPG’li Ferhat Abdi Şahin’den ABD, İngiltere, Fransa teröristan planına destek veriyor itirafı: Türkiye bizi ortadan kaldıracak korkusu
İşte Vav Kuşağı! TÜGVA’dan Feth-i Mübin’in sembolü Ayasofya’da ’Yaz Okulu Buluşması’... Hep bir ağızdan tekbir getirdiler
Beşiktaş’tan çifte transfer! Bir dünya yıldızı daha geliyor
Rus fenomen Tatiana Ozolina’nın macerası kötü bitti! Muğla’da feci son...
SON DAKİKA