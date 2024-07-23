Trump suikastından sonra hedef tahtası olmuştu! Gizli Servis Direktörü Kimberly Cheatle istifa etti | ’’Onun yüzünden kurşun yedim’’

Gizli Servis tarafından birçok talebinin yerine getirilmediğini aktaran Trump, "Dünyadaki en büyük kalabalıklardan birisine sesleniyordum, ona göre davranmaları gerekirdi." diye konuştu.

Suikast girişiminin ardından eleştirilere maruz kalan ABD Gizli Servis Direktörü Kimberly Cheatle'nin istifa kararını da Fox News Dijital'e değerlendiren Trump, "Kendisi doğru düzgün koruma sağlayamadı ve demokrasi için kurşun yemek zorunda kaldım." ifadelerini yineledi.

Cheatle, suikastçı Thomas Matthew Crooks'un Trump'a yönelik saldırısından bir hafta sonra pazartesi günü Temsilciler Meclisi Gözetim Komitesi'nde ifade verdi. Cheatle, Trump'a suikast girişiminin kabul edilemez olduğunu ve bu konuda güvenlik tedbirleriyle ilgili yaşanan tüm sorunlardan dolayı kurumu adına tüm sorumluluğu aldığını vurguladı.

Cheatle, ABD Başkanı ve Cumhuriyetçilerin başkan adayı Donald Trump 'a yönelik suikast girişiminin ardından çok sayıda milletvekilinden görevinden istifa etmesi yönünde çağrılar alıyordu.

CHEATLE'DEN FLAŞ AÇIKLAMA: EN BÜYÜK OPERASYONEL BAŞARISIZLIK



Trump'a suikast girişimini, "Gizli Servis'in çok uzun yıllardır yaşadığı en büyük operasyonel başarısızlığı" şeklinde tanımlayan Cheatle, olayın tüm boyutlarıyla aydınlatılması ve bu tür güvenlik açıklarının bir daha yaşanmaması için servis içinde gerekli görüşmeleri yaptıklarını ifade etti.

Aynı zamanda ABD Gizli Servisi Direktörü Kimberly Cheatle, ABD'nin eski Başkanı Donald Trump'a 13 Temmuz'da düzenlenen suikast girişiminde başarısız olduklarını ifade ederek, "ABD Gizli Servisi Direktörü olarak, teşkilatımızın herhangi bir güvenlik zafiyetinden tamamen sorumluyum. Devam eden soruşturmalarda tam olarak işbirliği yapıyoruz" dedi.

GİZLİ SERVİS'TEN SUİKAST İTİRAFI

Trump'ın Pensilvanya'daki mitingde 20 yaşındaki Thomas Matthew Crooks tarafından vurulmasının ardından Cumhuriyetçiler, Gizli Servis'ten defalarca ek koruma talep ettiklerini, Gizli Servis'in ise bu talebi defalarca reddettiğini iddia etmişti. Gizli Servis ise bu iddiayı reddetmişti. Bir Gizli Servis yetkilisi New York Post'a konuştu ve iddiaları doğruladı.

New York Post'a göre Gizli Servis, Trump için talep edilen ek korumayı yeterli kaynak olmadığı gerekçesi ile reddetti.

SUİKASTÇI SADECE 130 METRE UZAKLIKTAYDI

Gizli Servis ajanları, yerel kolluk kuvvetleriyle birlikte mitingin güvenliğini sağlamaktan sorumluydu. 20 yaşındaki suikastçı Crooks, sadece 130 metre uzaklıktaki bir çatıdan ateş açtı ve Trump'ı kulağından vurdu. Mitingde bulunan Trump destekçilerinden biri hayatını kaybederken iki kişi ise ciddi şekilde yaralandı.