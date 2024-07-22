SON DAKİKA
PODCAST CANLI YAYIN
Haberler Güncel Videoları Giriş Tarihi: 22 Temmuz 2024, 18:27 Güncelleme Tarihi: 22 Temmuz 2024, 18:27

Trump’a suikast girişimi soruşturması! Gizli servis direktörü ifade verdi

ABD'nin eski Başkanı Donald Trump'a miting sırasında suikast girişiminde yaşananlara ışık tutan 5 maddelik bir ön bulgu raporu yayımlandı. Raporda, "Yerel kuvvetler suikast girişimi zanlısı Thomas Matthew Crooks hakkında merkez komutaya bilgi geçti ve Gizli Servis'in de bu bilgiden haberdar olduğu bilgisi ulaştı." ifadelerine yer verildi. Bu raporun ardından ABD Gizli Servis Direktörü Kimberly Cheatle, eski Başkan Donald Trump'a yönelik suikast girişimiyle ilgili tüm sorumluluğu aldığını ve suikast girişiminin "Gizli Servis'in en büyük operasyonel başarısızlığı" olduğunu söyledi.

SIRADAKİ VİDEO
Çanakkale Valisi Ömer Toraman açıkladı: Herhangi olumsuz bir durum tespit edilmedi
22.07.2024Pazartesi
Çanakkale Ezine’de 4.7 büyüklüğünde deprem! Deprem Uzmanı Süha Özden A Haber’de değerlendirdi
22.07.2024Pazartesi
Çanakkale’de 4.7’lik deprem | VİDEO
22.07.2024Pazartesi
16 ilde FETÖ’ye kıskaç operasyonu!
22.07.2024Pazartesi
Ötanazi yasadan çıkıyor! İşte detaylar...
22.07.2024Pazartesi
Bunlar da Var
Tekirdağ’ın Muratlı’da kontrolden çıkan otomobil tarlaya uçtu: 1 ölü, 2 yaralı 03:22
Otomobil tarlaya uçtu: 1 ölü, 2 yaralı
22.07.2024Pazartesi
meb.gov.tr LGS tercih sonuçları 2024! Öğrencilerin yüzde 96,21’i tercihlerine yerleşti 01:26
LGS tercih sonuçları açıklandı
22.07.2024Pazartesi
Tekirdağ Şarköy’de otluk alanda yangın 00:17
Şarköy'de otluk alanda yangın
22.07.2024Pazartesi
Son dakika haberi! Ağrı Dağı’nda kaybolan 2 dağcıdan acı haber 03:15
Ağrı Dağı'nda kaybolan 2 dağcıdan acı haber
22.07.2024Pazartesi
CANLI YAYIN
SON DAKİKA