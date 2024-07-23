Etiyopya'da heyelan facia getirdi, çok sayıda ölü var! Türkiye'den taziye: "Geçmiş olsun dileklerimizi sunuyoruz"

Yetkililerin televizyon kanallarında yaptığı açıklamalarda, ölenler arasında arama kurtarma ekiplerinin ve polislerin de bulunduğu ifade edildi.

ÖLENLER ARASINDA KURTARMA EKİBİ VE POLİSLER DE VAR

KURTARMA ÇALIŞMALARI SÜRÜYOR

Gofa Bölgesi İletişim Ofisi Başkanı Kassahun Abayneh de çalışmalar sırasında çok sayıda kurtarma görevlisinin de çamura gömüldüğünü belirtirken bölgede arama kurtarma çalışmalarının hala devam ettiğini söyledi.

Güney Etiyopya'da toprak kaymaları daha çok yağmur dönemi olan haziran-ağustosta yaşanıyor.

TÜRKİYE'DEN BAŞSAĞLIĞI

Türkiye, Etiyopya'da yaşanan şiddetli yağışlar sonucu meydana gelen toprak kaymasında hayatını kaybedenler için Etiyopya halkına başsağlığı diledi. Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, "Etiyopya'da yaşanan yoğun yağışlar nedeniyle meydana gelen toprak kaymasında 200'den fazla kişinin hayatını kaybettiği üzüntüyle öğrenilmiştir. Etiyopya halkına başsağlığı ve geçmiş olsun dileklerimizi sunuyoruz." ifadelerine yer verildi.

Etiyopya'nın güneyindeki Gofa'nın dağlık bölgesinde şiddetli yağışlar sonucu yaşanan toprak kaymasında aralarında kadın ve çocukların da bulunduğu 229 kişinin cesedine ulaşıldığı belirtilmişti.