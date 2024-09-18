Trump suikastçısı Ryan Routh’a FBI baskını! Şoke eden detay evinde çıktı

ABD'de 5 Kasım 2024'te düzenlenecek olan başkanlık seçimlerine iki aydan kısa bir süre kala eski başkan ve Cumhuriyetçilerin başkan adayı Donald Trump'a ikinci suikastı düzenleyen şüpheli Ryan Routh ile ilgili detaylar ortaya çıkıyor.
ABD'de 5 Kasım 2024'te düzenlenecek olan başkanlık seçimlerine iki aydan kısa bir süre kala eski başkan ve Cumhuriyetçilerin başkan adayı Donald Trump'a ikinci suikastı düzenleyen şüpheli Ryan Routh ile ilgili detaylar ortaya çıkıyor.
TRUMP SUİKASTÇISININ EVİNE FBI BASKINI
The New York Post, FBI ajanlarının Roth'un evine düzenlediği baskının ardından ortaya çıkan fotoğrafları yayımladı.
Paylaşılan fotoğraflarda Routh'un evinin duvarlarının ada temalı resimlerle kaplı olduğu görülürken evin sürekli yaşanılan dağınık bir ev olduğu dikkat çekiyor.
Oahau adasındaki Kaaawa adlı küçük bir kasabada kız arkadaşı ile birlikte yaşayan Routh'un evinin değerinin 890 bin dolar olduğu düşünülüyor.
AJANLAR ÇANTALARLA AYRILDI
Federal ajanlar, sabah saat 6 civarında Routh'un bungalovunun kapısından içeri girdi ve saat 13.00'e kadar evi aradılar. Beraberlerinde delil dolu kutular ve çantalarla evden ayrıldılar.
Ayrıca suikast girişimine teşebbüs eden kişinin Biden-Harris çıkartması taşıyan beyaz kamyonetinde de arama yapıldı. Kamyonet inşaat ekipmanları, toprak ve park cezalarıyla doluydu.
Suikastçının komşuları, Routh'un kız arkadaşı Kathleen'in, partnerinin kötü niyetli bir şey planladığından haberi olmadığını söyledi.
KOMŞULARI DEHŞETE DÜŞTÜ
Routh'un balıkçı arkadaşı olduğunu söyleyen 58 yaşındaki Roy Correa, The New York Post'a "Onu cuma günü gördüm. Hiçbir şeyle ilgilenmiyormuş gibi görünüyordu. Olan biteni bilip bilmediğini bile bilmiyorum" şeklinde konuştu.
Routh'u tanıyan birçok kişi gibi Correa da onun isminin manşetlerde yer almasının kendisini "şok ettiğini" söyledi.
"CUMHURİYETÇİ Mİ DEMOKRAT MI OLDUĞUNU BİLE BİLMİYORDUM"
"Ryan sessizdi ama yardımına ihtiyacınız olduğunda hemen yanınızdaydı" diyen Correa iddia edilen silahlı saldırganın hiçbir zaman siyaset veya silahlar hakkında konuşmadığını belirtti ve şöyle konuştu:
Bunun olduğuna inanamıyorum. Cumhuriyetçi mi yoksa Demokrat mı olduğunu bile bilmiyordum. Bana göre, o açık sözlüydü. Yardıma ihtiyacınız varsa, size yardım ederdi.
Routh, Trump'ın West Palm Beach'teki Trump International Golf Kulübü'nde bir tur oynadığı sırada çalılıklarda saldırı tüfeğiyle saklanırken yakalanıp tutuklandığı iddiasıyla Florida'da gözaltında tutuluyor.
Gizli Servis ajanları bir tüfek namlusu gördüler ve Routh ateş etmeden önce ateş açtılar. Routh, arabayla kısa bir süre kaçtıktan sonra yakalandı. Eski başkan olayda yara almadan kurtuldu.
POLİS İLE ÇATIŞMAYA GİRMİŞTİ
Kuzey Carolina'nın Greensboro kentinde büyüyen Routh, burada yıllarca tamirci ve çatı ustası olarak çalıştı.
2018 yılı civarında Hawaii'ye taşınan Routh düşük gelirli adalılar için uygun fiyatlı konut seçenekleri olması amaçlanan minyatür evler inşa eden bir iş kurdu.
Trump'a neden suikast girişiminde bulunduğu hala bir soru işareti olan Routh'un 2016'da Trump'a oy vermesine rağmen sosyal medyada yaptığı paylaşımlarda Trump'ın başkanlığından duyduğu hayal kırıklığını dile getirmiş ve daha sonra yazdığı bir e-kitapta İran'ın kendisini öldürmesi gerektiğini ileri sürmüştü.
2002'de Kuzey Carolina polisiyle girdiği üç saatlik silahlı çatışmaya giren Routh'un bu olaydan sonra "kitle imha silahı" taşımaktan suçlu bulunduğu bildirildi.