Trump suikastçısı Ryan Routh’a FBI baskını! Şoke eden detay evinde çıktı

KOMŞULARI DEHŞETE DÜŞTÜ

Routh'un balıkçı arkadaşı olduğunu söyleyen 58 yaşındaki Roy Correa, The New York Post'a "Onu cuma günü gördüm. Hiçbir şeyle ilgilenmiyormuş gibi görünüyordu. Olan biteni bilip bilmediğini bile bilmiyorum" şeklinde konuştu.

Routh'u tanıyan birçok kişi gibi Correa da onun isminin manşetlerde yer almasının kendisini "şok ettiğini" söyledi.

"CUMHURİYETÇİ Mİ DEMOKRAT MI OLDUĞUNU BİLE BİLMİYORDUM"

"Ryan sessizdi ama yardımına ihtiyacınız olduğunda hemen yanınızdaydı" diyen Correa iddia edilen silahlı saldırganın hiçbir zaman siyaset veya silahlar hakkında konuşmadığını belirtti ve şöyle konuştu:

Bunun olduğuna inanamıyorum. Cumhuriyetçi mi yoksa Demokrat mı olduğunu bile bilmiyordum. Bana göre, o açık sözlüydü. Yardıma ihtiyacınız varsa, size yardım ederdi.

Routh, Trump'ın West Palm Beach'teki Trump International Golf Kulübü'nde bir tur oynadığı sırada çalılıklarda saldırı tüfeğiyle saklanırken yakalanıp tutuklandığı iddiasıyla Florida'da gözaltında tutuluyor.

Gizli Servis ajanları bir tüfek namlusu gördüler ve Routh ateş etmeden önce ateş açtılar. Routh, arabayla kısa bir süre kaçtıktan sonra yakalandı. Eski başkan olayda yara almadan kurtuldu.

POLİS İLE ÇATIŞMAYA GİRMİŞTİ

Kuzey Carolina'nın Greensboro kentinde büyüyen Routh, burada yıllarca tamirci ve çatı ustası olarak çalıştı.

2018 yılı civarında Hawaii'ye taşınan Routh düşük gelirli adalılar için uygun fiyatlı konut seçenekleri olması amaçlanan minyatür evler inşa eden bir iş kurdu.

Trump'a neden suikast girişiminde bulunduğu hala bir soru işareti olan Routh'un 2016'da Trump'a oy vermesine rağmen sosyal medyada yaptığı paylaşımlarda Trump'ın başkanlığından duyduğu hayal kırıklığını dile getirmiş ve daha sonra yazdığı bir e-kitapta İran'ın kendisini öldürmesi gerektiğini ileri sürmüştü.

2002'de Kuzey Carolina polisiyle girdiği üç saatlik silahlı çatışmaya giren Routh'un bu olaydan sonra "kitle imha silahı" taşımaktan suçlu bulunduğu bildirildi.