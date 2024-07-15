TEK BİR AN HAYATINI KURTARDI

Trump, "Hastanedeki doktor bana daha önce böyle bir şey görmediğini, bunun bir mucize olduğunu söyledi. Burada olmamam gerekiyordu, ölmüş olmam gerekiyordu" dedi ve yasadışı göçmenlerle ilgili bir tabloyu okumak için başını hafifçe sağa çevirmemiş olsaydı bunun gerçekleşebileceğini söyledi.

Vurulduktan sonra konuşmasına devam etmek istediğini belirten Trump Gizli Servis Ajanlarının 'güvenli' olmadığı için buna izin vermediğini söyledi.