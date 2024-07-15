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Trump suikast girişiminden sonra ilk röportajını verdi: O anı bir de kendisi anlattı! Gizli Servis baskı altında

ABD eski başkanı Donald Trump Pensilvanya’daki seçim mitingi sırasında uğradığı silahlı saldırının ardından ilk röportajını verdi. Milwaukee’ye giden özel uçağında New York Post’a konuşan Trump, saldırı anının görüntülerinde dikkat çeken ayakkabı detayını ve vurulduktan hemen sonra kaldırdığı yumruğu anlattı. ABD Başkanı Joe Biden ile yaptığı telefon görüşmesinden söz eden Trump, Gizli Servis ajanları ile ilgili de konuştu. Gizli Servis ise suikast girişimini engelleyemediği için baskı altında. İşte, Trump’a yönelik suikast girişimi ile ilgili tüm detaylar…

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Giriş Tarihi 15 Temmuz 2024, 10:40 Güncelleme 15 Temmuz 2024, 11:42
Trump suikast girişiminden sonra ilk röportajını verdi: O anı bir de kendisi anlattı! Gizli Servis baskı altında

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ABD eski Başkanı ve Cumhuriyetçilerin başkan adayı Donald Trump, Pensilvanya'da seçim mitingi sırasında uğradığı suikast girişiminin ardından ilk röportajını verdi. Trump o anı anlatırken ABD Gizli Servisi üzerindeki soru işaretleri ise artmaya devam ediyor.

GİZLİ SERVİS AÇIK SUİKAST

Cumhuriyetçi Parti'den bir milletvekili, ABD İç Güvenlik Bakanı Alejandro Mayorkas'ın, Trump için Gizli Servis'in daha fazla koruma sağlaması yönündeki taleplerini reddettiğini iddia etmişti.

Temsilciler Meclisi'ndeki Cumhuriyetçi Milletvekili Mike Waltz, Mayorkas'ın Trump için daha güçlü koruma talebini defalarca reddettiğini öne sürmüştü. Gizli Servis, Trump' yönelik suikast girişimi ile ilgili elle tutulur bir açıklama yapmamayı sürdürürken soru işaretleri de artıyor.

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GİZLİ SERVİS'TEN KORUMA AÇIKLAMASI

ABD Kongre'si Trump'a yönelik silahlı saldırının ardından "mazur görülemez" güvenlik zaaflarıyla ilgili soruşturma başlatırken İngiliz Financial Times ise "Gizli Servis baskı altında" dedi.

Gizli Servis sözcüsü Anthony Guglielmi, yaptığı açıklamada, kurumun Trump'ın ekibinin ek güvenlik talebini reddettiği yönündeki iddiaların "kesinlikle asılsız" olduğunu söyledi.

YARALI HALİYLE POZ VERMEYİ REDDETTİ

Milwaukee'ye giderken özel uçağında New York Post gazetesine konuşan Trump, yaşadıklarını "gerçeküstü" olarak tanımladı.

Sağ kulağını örten bir bandaj takan Trump'ın bu haliyle poz vermeyi reddettiği belirtildi.

TEK BİR AN HAYATINI KURTARDI

Trump, "Hastanedeki doktor bana daha önce böyle bir şey görmediğini, bunun bir mucize olduğunu söyledi. Burada olmamam gerekiyordu, ölmüş olmam gerekiyordu" dedi ve yasadışı göçmenlerle ilgili bir tabloyu okumak için başını hafifçe sağa çevirmemiş olsaydı bunun gerçekleşebileceğini söyledi.

Vurulduktan sonra konuşmasına devam etmek istediğini belirten Trump Gizli Servis Ajanlarının 'güvenli' olmadığı için buna izin vermediğini söyledi.

"DEFANS OYUNCULARI GİBİ KOŞTULAR"

Trump, Gizli Servis ajanlarının silah seslerinin hemen ardından "defans oyuncuları gibi" yanına koştuğunu söyledi.

Trump, gömleğinin düğmelerini açtı ve sağ ön kolundaki büyük morluğu gösterdi. Saldırı anının yayımlanan görüntülerinde Trump'ın ayakkabılarını istemesi dikkat çekmişti. Röportajda, ayakkabılarını neden istediği ile ilgili konuşan Trump, "Ajanlar beni kurtarmak için üzerime öyle bir atladılar ki ayakkabılarım ayağımdan çıktı ve inanın bana ayakkabılarım gayet sıkıydı." dedi. Gizli Servis personelini öven Trump "Kahramanca bir iş çıkardılar" dedi.

O FOTOĞRAFIN HİKAYESİNİN ANLATTI

Trump, vurulduktan hemen sonra yumruğunu havaya kaldırmış ve yüzü kanlar içindeyken "Savaş! Savaş! Savaş!" diye bağırmıştı. O anın fotoğrafı ajanlarda en çok ilgi gören fotoğraf olarak öne çıktı. Söz konusu fotoğraf hakkında konuşan Trump, "Pek çok insan bunun şimdiye kadar gördükleri en ikonik fotoğraf olduğunu söylüyor. Haklılar ve ben ölmedim. Genellikle ikonik bir fotoğraf için ölmeniz gerekir." dedi ve hastanedeki doktorun AR-15 ile vurulduktan sonra hayatta kalan kimseyi görmediğini söylediğini belirtti.

Eski Başkan ayrıca, saldırıda hayatını kaybeden itfaiye görevlisinin cenazesine katılmayı düşündüğünü söyledi.

YENİ MİTİNGİ İÇİN HAZIRLADIĞI KONUŞMAYI DEĞİŞTİRDİ

Ölümle burun buruna geldikten sonra Milwaukee'de yapacağı konuşmayı değiştirdiğini söyleyen Trump, "Son derece sert bir konuşma hazırlamıştım ama onu çöpe attım, ülkemiz bölünmüş durumda ve ben onları birleştirmek istiyorum" dedi.

Trump, ayrıca, Biden'ın kendisini aramasından memnun olduğunu söyledi.

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