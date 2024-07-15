TEK BİR AN HAYATINI KURTARDI
Trump, "Hastanedeki doktor bana daha önce böyle bir şey görmediğini, bunun bir mucize olduğunu söyledi. Burada olmamam gerekiyordu, ölmüş olmam gerekiyordu" dedi ve yasadışı göçmenlerle ilgili bir tabloyu okumak için başını hafifçe sağa çevirmemiş olsaydı bunun gerçekleşebileceğini söyledi.
Vurulduktan sonra konuşmasına devam etmek istediğini belirten Trump Gizli Servis Ajanlarının 'güvenli' olmadığı için buna izin vermediğini söyledi.
"DEFANS OYUNCULARI GİBİ KOŞTULAR"
Trump, Gizli Servis ajanlarının silah seslerinin hemen ardından "defans oyuncuları gibi" yanına koştuğunu söyledi.
Trump, gömleğinin düğmelerini açtı ve sağ ön kolundaki büyük morluğu gösterdi. Saldırı anının yayımlanan görüntülerinde Trump'ın ayakkabılarını istemesi dikkat çekmişti. Röportajda, ayakkabılarını neden istediği ile ilgili konuşan Trump, "Ajanlar beni kurtarmak için üzerime öyle bir atladılar ki ayakkabılarım ayağımdan çıktı ve inanın bana ayakkabılarım gayet sıkıydı." dedi. Gizli Servis personelini öven Trump "Kahramanca bir iş çıkardılar" dedi.
O FOTOĞRAFIN HİKAYESİNİN ANLATTI
Trump, vurulduktan hemen sonra yumruğunu havaya kaldırmış ve yüzü kanlar içindeyken "Savaş! Savaş! Savaş!" diye bağırmıştı. O anın fotoğrafı ajanlarda en çok ilgi gören fotoğraf olarak öne çıktı. Söz konusu fotoğraf hakkında konuşan Trump, "Pek çok insan bunun şimdiye kadar gördükleri en ikonik fotoğraf olduğunu söylüyor. Haklılar ve ben ölmedim. Genellikle ikonik bir fotoğraf için ölmeniz gerekir." dedi ve hastanedeki doktorun AR-15 ile vurulduktan sonra hayatta kalan kimseyi görmediğini söylediğini belirtti.
Eski Başkan ayrıca, saldırıda hayatını kaybeden itfaiye görevlisinin cenazesine katılmayı düşündüğünü söyledi.
YENİ MİTİNGİ İÇİN HAZIRLADIĞI KONUŞMAYI DEĞİŞTİRDİ
Ölümle burun buruna geldikten sonra Milwaukee'de yapacağı konuşmayı değiştirdiğini söyleyen Trump, "Son derece sert bir konuşma hazırlamıştım ama onu çöpe attım, ülkemiz bölünmüş durumda ve ben onları birleştirmek istiyorum" dedi.
Trump, ayrıca, Biden'ın kendisini aramasından memnun olduğunu söyledi.