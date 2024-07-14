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Almanya'dan skandal karar: Merih'in 'bozkurt' selamını şikayet ettiler, yetmedi 'sessiz tilkiyi'' yasakladılar!

A Milli Futbol Takımı'mızın 26 yaşındaki oyuncusu Merih Demiral'ın "Bozkurt" selamlı gol sevincinin yankıları henüz dinmiş değil. Dünya çapıunda büyük yankı uyandıran karar sonrası Almanya'da utanç verici bir karara daha imza atıldı. Bremen kentinde okullarda gürültü yapan çocukları uyarmak için yıllardır kullanılan "sessiz tilki" işareti "Bozkurt" işaretine benzemesi gerekçesiyle yasaklandı.

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Giriş Tarihi 14 Temmuz 2024, 21:15 Güncelleme 14 Temmuz 2024, 21:51
Almanya’dan skandal karar: Merih’in ’bozkurt’ selamını şikayet ettiler, yetmedi ’sessiz tilkiyi’’ yasakladılar!

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Almanya'daki yuva ve okullarda gürültü yapan çocukları uyarmak için yıllardır kullanılan ve 'Bozkurt' işaretine çok benzeyen 'Sessiz tilki' uyarısının yasaklandığı bildirildi.


BOZKURTA BENZEYEN ''SESSİZ TİLKİ'' TARTIŞMASI

A Milli Takımı oyuncusu Merih Demiral'ın gol sevincini paylaştığı 'Bozkurt' işareti tartışmaları devam ederken, Almanya'da yuva ve okullarda gürültü yapan çocukları ve öğrencileri uyarmak için yıllardır kullanılan ve 'Bozkurt selamı' işaretinin aynısı olan 'Sessiz tilki' (Leisefuchs-Schweigefuchs) uyarısının yasaklanması da gündeme geldi.

"BOZKURT İŞARETİ İLE KARIŞTIRILABİLİR"
The Guardian'ında yer alan habere göre, öğretmenlerin ve eğitmenlerin orta ve yüzük parmağı ile başparmağı birleştirip, işaret parmağı ile küçük parmağı yukarı kaldırarak çocuk ve öğrencileri 'gürültü yapmayın' uyarısında bulunmak için kullandıkları, bu işaretin 'Bozkurt' işareti ile karıştırılabileceği ve bunun artık çağdaş olmadığı gerekçesiyle Almanya'nın Bremen eyaletinde bundan böyle kullanılmayacağı açıklandı. Bu işaretin uygulanmasına son verilmesi için Bremenli Alman ailelerin uzun süredir talepte bulunduğu da belirtildi.

ALMAN YETKİLİ DAHA FAZLA HASSASİYET RİCA ETTİ

Bremen'deki bu yasak Almanya'da daha geniş çaplı bir tartışmaya neden olabileceği anlamına geliyor. Almanya Öğretmenler Birliği Başkanı Stefan Düll, geçtiğimiz hafta ilkokul ve anaokulu öğretmenlerini işaretin kullanımında daha fazla hassasiyet göstermeye çağırdı. Düll, 'çocukları sessiz olmaya teşvik etmenin başka yolları da olduğunu' söyledi.

SESSİZ TİLKİ NEDİR?

Almanya'da "sessiz tilki" (Leisefuchs) denilen ve öğretmenler tarafından öğrencilere sessiz olmalarını söylemek için yapılan el işareti, şekil olarak bozkurt selamının aynısıdır. Türk milliyetçiliği anlamı orada da öğrenildiği için "sessiz tilki" işaretinin kullanımının 2011'den sonra düşüşe geçtiği bildirilmiştir.

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