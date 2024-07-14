Almanya’dan skandal karar: Merih’in ’bozkurt’ selamını şikayet ettiler, yetmedi ’sessiz tilkiyi’’ yasakladılar!

ALMAN YETKİLİ DAHA FAZLA HASSASİYET RİCA ETTİ

Bremen'deki bu yasak Almanya'da daha geniş çaplı bir tartışmaya neden olabileceği anlamına geliyor. Almanya Öğretmenler Birliği Başkanı Stefan Düll, geçtiğimiz hafta ilkokul ve anaokulu öğretmenlerini işaretin kullanımında daha fazla hassasiyet göstermeye çağırdı. Düll, 'çocukları sessiz olmaya teşvik etmenin başka yolları da olduğunu' söyledi.

SESSİZ TİLKİ NEDİR?

Almanya'da "sessiz tilki" (Leisefuchs) denilen ve öğretmenler tarafından öğrencilere sessiz olmalarını söylemek için yapılan el işareti, şekil olarak bozkurt selamının aynısıdır. Türk milliyetçiliği anlamı orada da öğrenildiği için "sessiz tilki" işaretinin kullanımının 2011'den sonra düşüşe geçtiği bildirilmiştir.