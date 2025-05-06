Şam’da mesaiye basketbol arası! Suriye Cumhurbaşkanı Ahmed el Şara sahaya indi

Suriye Cumhurbaşkanı Ahmed el Şara, basketbol sahasında boy gösterdi.
ŞARA BASKETBOL SAHASINDA
Şara Suriye Dışişleri Bakanı Hasan el-Şeybani ile basketbol sahasına indi. Şara ile Şeybani'nin takım elbiseyle oynadıkları maç sosyal medyada büyük ilgi gördü.
Şeybani, bu anları "Vatanımızı yeniden inşa etme mücadelesinin kenarında" notuyla paylaşarak, ülkenin yeniden yapılanma sürecinde liderlerin halkla iç içe olma çabasını vurguladı.
Sosyal medyada kısa sürede yayılan video binlerce kez paylaşıldı.