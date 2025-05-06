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Şam’da mesaiye basketbol arası! Suriye Cumhurbaşkanı Ahmed el Şara sahaya indi

Suriye Cumhurbaşkanı Ahmed el Şara Dışişleri Bakanı Şeybani ile basketbol oynadı. Şara ile Şeybani’nin üzerlerinde takım elbiselerle yaptığı basketbol maçı sosyal medyada büyük ilgi gördü. İşte o anlar…

takvim.com.tr takvim.com.tr
Giriş Tarihi :06 Mayıs 2025 , 10:05 Güncelleme Tarihi :06 Mayıs 2025 , 10:13
Şam’da mesaiye basketbol arası! Suriye Cumhurbaşkanı Ahmed el Şara sahaya indi

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Suriye Cumhurbaşkanı Ahmed el Şara, basketbol sahasında boy gösterdi.

Şara ve Şeybani'den sürpriz maç

Suriye Cumhurbaşkanı Ahmed el Şara ve Dışişleri Bakanı Şeybani, Takvim.com.tr Ekran GörüntüsüSuriye Cumhurbaşkanı Ahmed el Şara ve Dışişleri Bakanı Şeybani, Takvim.com.tr Ekran Görüntüsü

ŞARA BASKETBOL SAHASINDA

Şara Suriye Dışişleri Bakanı Hasan el-Şeybani ile basketbol sahasına indi. Şara ile Şeybani'nin takım elbiseyle oynadıkları maç sosyal medyada büyük ilgi gördü.

Suriye Cumhurbaşkanı Ahmed Şara, Takvim.com.tr Ekran GörüntüsüSuriye Cumhurbaşkanı Ahmed Şara, Takvim.com.tr Ekran Görüntüsü

Şeybani, bu anları "Vatanımızı yeniden inşa etme mücadelesinin kenarında" notuyla paylaşarak, ülkenin yeniden yapılanma sürecinde liderlerin halkla iç içe olma çabasını vurguladı.

Suriye Cumhurbaşkanı Ahmed Şara, Takvim.com.tr Ekran GörüntüsüSuriye Cumhurbaşkanı Ahmed Şara, Takvim.com.tr Ekran Görüntüsü

Sosyal medyada kısa sürede yayılan video binlerce kez paylaşıldı.

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