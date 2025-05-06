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Sudan’da peş peşe patlama! RSF vurdu uçuşlar durduruldu

Sudan’ın Port Sudan kentinde peş peşe patlamalar meydana geldi. Hızlı Destek Kuvvetleri (RSF) tarafından vurulduğu belirtilen Sudan’da güvenlik sağlanana kadar uçuşların durdurulduğu bildirildi.

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Giriş Tarihi :06 Mayıs 2025 , 08:58 Güncelleme Tarihi :06 Mayıs 2025 , 09:06
Sudan’da peş peşe patlama! RSF vurdu uçuşlar durduruldu

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Sudan'ın en büyük şehirlerinden Port Sudan'da peş peşe patlamalar meydana geldi. Port Sudan'ın Hızlı Destek Kuvvetleri (RSF) tarafından hedef alındığı belirtilirken uçuşların güvenlik sağlanana kadar durdurulduğu bildirildi.

Sudan'ın Port Sudan Limanında patlama

SUDAN'DA PATLAMA

Sudan hükümeti henüz saldırıya ilişkin açıklama yapmadı. Patlama sırasında can kaybı yaşanıp yaşanmadığı bilinmiyor.

AFP'nin haberine göre, limanda çıkan büyük bir yangına itfaiye ekiplerinin müdahale etmeye çalıştığı görüntüler bölgeden ulaştı.

Port Sudan, AAPort Sudan, AA

Olay yerine çok sayıda polis, sağlık personeli ve itfaiye ekibinin sevk edildiği bildirildi.

Haberde, Sudan ordusunun saldırıyı engellemek amacıyla hava savunma füzeleri kullandığı ifade edildi.

YAKIT DEPOSU, LİMAN VE HAVA ÜSSÜ HEDEF ALINDI

Sudan'ın başkenti Hartum'dan bildiren El Cezire muhabiri Hiba Morgan, liman kentinde yaşayanların, paramiliter Hızlı Destek Güçleri (RSF) tarafından fırlatılan saldırı amaçlı insansız hava araçlarının bir yakıt deposunu ve diğer hedefleri vurduğunu bildirdiğini aktardı. Morgan, RSF'nin şehirdeki bir yakıt deposunu ve liman ile hava üssünü hedef aldığını söyledi.

Sudan ordusu ile RSF arasındaki çatışmalar devam ediyor. Port Sudan'a yönelik saldırının ardından, dünyanın en kötü insani krizlerinden birinin yaşandığı Sudan'da, krizin daha da derinleşmesi bekleniyor.

Sudan'da patlama, AASudan'da patlama, AA

SUDAN'DA İÇ SAVAŞ KIZIŞIYOR

Pazar günü, ülkenin tek işleyen uluslararası havalimanının yakınındaki şehirdeki bir askeri üs, insansız hava araçları tarafından vuruldu ve bunu pazartesi günü şehirdeki yakıt depolarının hedef alınması izledi. Her iki durumda da askeri kaynaklar RSF'yi suçladı.

Saldırılar, askeri bir kaynağın ordunun RSF kontrolündeki Nyala havaalanında bir uçağı ve silah depolarını imha ettiğini söylemesinin ardından gerçekleşti. RSF saldırıların sorumluluğunu üstlenmedi.

Bu hafta meydana gelen saldırıların ardından Mısır ve Suudi Arabistan'dan kınama ve BM'den de endişeli açıklamalar geldi.

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