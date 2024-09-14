Trump saldırısında Gizli Servis parmağı! Rapor yayımlandı istifalar başladı

Donald Trump saldırısında ortaya çıkan yeni detaylar dehşete düşürdü. ABD eski başkanı ve Cumhuriyetçilerin başkan adayı Trump'ı Pensilvanya mitinginde uğradığı suikast girişiminin ardından devam eden soruşturmada Gizli servis ajanların silahlı saldırganın kullandığı binanın çatısını güvence altına almaları için yerel polise hiçbir zaman talimat vermediği ortaya çıktı.

İsimlerinin açıklanmaması koşuluyla iç soruşturmayı anlatan yetkililer, soruşturmada Gizli Servis karargahı ve Pittsburgh saha ofisindeki ajanların, 13 Temmuz'da Pennsylvania'nın Butler kentinde düzenlenen mitingde Cumhuriyetçi başkan adayının potansiyel bir tetikçi tarafından açıkça görülmesini engellemek için endişe verici derecede özensiz bir strateji uyguladığını tespit ettiklerini söyledi.

SİSTEM PATLADI ZAAFLAR ORTAYA ÇIKTI

Butler soruşturması, siyasi adayların göründüğü etkinlikler için Gizli Servis'in standart iletişim sisteminde önemli zayıflıklar buldu.

Butler'da yapılan soruşturmada şu bulgulara ulaşıldı:

Ajanların potansiyel tehditleri izlemesi ve herhangi bir sorunla ilgili rapor alması gereken Gizli Servis radyo odasının, kalabalığı ve dış çevreyi gözetleyen yerel polisten gerçek zamanlı uyarılar almasının hiçbir yolu yoktu.

POLİSİ YANLIŞ KİŞİYE YÖNLENDİRDİLER

Trump'ın gelişinden önce mitingde şüpheli bir adam olduğuna dair yerel polisin uyarısı Gizli Servis radyosunda geniş çapta yayımlanmadı. Bunun yerine, yerel karşı keskin nişancılara, Agr binasının yakınında garip davranan ve bir mesafe bulucu taşıyan adamın fotoğrafını yalnızca bir Gizli Servis yetkilisine mesaj olarak göndermeleri talimatı verildi ve bu da ajansın silahlı adam olduğu ortaya çıkan bir adama ilişkin farkındalığını sınırladı.

Gizli Servis ajanları, Trump konuşmaya başladıktan sonra şüpheli şahsı takip ve tespit etmeye çalıştıklarına dair yerel polis telsiz konuşmalarını hiç duymadı.

GİZLİ SERVİS GÜVENLİĞİ ARTIRMADI

Raporda, ayrıca, Gizli Servis'e bağlı koruma operasyonları ofisinin, Trump'ın seçim kampanyasına başladığı dönemde, İran devletinin siyasi adayları öldürme veya onlara zarar verme planı olduğuna dair istihbarat elde etmesine rağmen güvenliği artırma konusunda yavaş davrandığı belirtildi.

Raporun bulgularının kamuoyuna açıklanmasından önce, birkaç kıdemli Gizli Servis ajanı emekliliklerini duyurdu. Koruma Operasyonları Ofisi yardımcı müdürü Mike Plati, Gizli Servis tarafından yapılan bir açıklamada cuma günü itibarıyla emekliye ayrıldı.

Gizli Servis personeline Cuma günü gönderilen ve The Post tarafından incelenen bir e-postaya göre, kamu etkinliklerini güvence altına almak için hangi varlıkların ayrılacağına karar veren ofisi denetlemeye yardımcı olan kıdemli bir yönetici olan John Buckley de yakında emekliye ayrılacak. Güvenlik planını hazırlayan Pittsburgh saha ofisindeki kıdemli bir ajan da emekliye ayrılmayı planladığını belirtti.