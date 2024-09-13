PODCAST CANLI YAYIN
Haberler Dünya Haberleri

ABD'den bu sefer de Rus medyasını hedef aldı! İşte yeni yaptırımlar

ABD, Rusya'ya yeni yaptırımlar uyguladığını açıkladı. ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken, bakanlıkta düzenlediği basın toplantısında, Rus devlet kanalı RT ile bağlantılı 3 kurum ile 2 kişiye yönelik yaptırım kararı alındığını belirtti.

takvim.com.tr takvim.com.tr
Giriş Tarihi 13 Eylül 2024, 22:24 Güncelleme Tarihi 13 Eylül 2024, 22:47
ABD’den bu sefer de Rus medyasını hedef aldı! İşte yeni yaptırımlar

İÇİNDEKİLER

Başlıkların Devamı

ABD yönetimi, yabancı ülkelerde "istikrarsızlaştırıcı" faaliyetlerde bulunduğu ve Ukrayna'daki savaşında Moskova yönetimine önemli ölçüde destek sağladığı gerekçesiyle Rusya medyasına yeni yaptırımlar açıkladı.

ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken, bakanlıkta düzenlediği basın toplantısında, Rus devlet kanalı RT ile bağlantılı 3 kurum ile 2 kişiye yönelik yaptırım kararı alındığını belirtti.



Blinken, söz konusu kurum ve kişilerin, Rus devlet medyası RT ile bağlantılı olarak yabancı devletlerde ciddi boyutta dezenformasyon yürüttükleri, gazetecilik faaliyetlerinin ötesinde "örtülü casusluk" benzeri faaliyetlere giriştiklerini ileri sürdü.

ABD Dışişleri Bakanı, RT'nin yabancı birçok ülkede "istikrarsızlaştırıcı faaliyetler" ve dezenformasyon kampanyaları yürüttüğünü, bunun yanı sıra Moskova'nın Ukrayna'daki savaşını meşrulaştırmaya yönelik birçok faaliyet içinde olduğunu savundu.



Blinken, "RT, yeni örtülü istihbarat yeteneklerinin gizli kalmasını istemektedir, aynen uzun süredir yürüttükleri dezenformasyon çabaları gibi." değerlendirmesini yaptı.

ABD Adalet Bakanlığı, 4 Eylül'de yaptığı açıklamada, aralarında RT'nin de olduğu Rusya'ya bağlı bazı medya kuruluşları ile sosyal medya platformlarını, 5 Kasım'da yapılacak başkanlık seçimlerine müdahale etmeye çalışmakla suçlamış ve bu kapsamda yaptırımlar açıklamıştı.



ABD istihbaratı, 2016 yılındaki başkanlık seçimlerine Rusya'nın RT ve diğer medya kurumları üzerinden müdahale etmeye çalıştığı sonucuna varmış, Moskova ise seçimlere müdahale iddialarını reddetmişti.

TAKVİM UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN

Günün Manşetleri

TÜM MANŞETLER
Narin Güran’ın babası Arif Güran’dan A Haber’e özel açıklamalar: Nevzat’ın katilden hiçbir farkı yoktur
Narin Güran cinayetinde 8 tutuklama! Kimler serbest bırakıldı? İşte ilk görüntüler | Salim Güran adliye 1 kişi daha gözaltında
Jahrein mahlaslı Ahmet Sonuç tutuklandı! TAKVİM ifadesine ulaştı! Avukatından skandal Demirtaş savunması
Salim Güran’ın telefonundan sildiği bilgilere ulaşıldı! Kendini ele verdi: Bütün ses kayıtları inceleniyor
Bir fondaşa bir sapkınlara! Muhalif medyayı besleyen Batılı lobiler LGBT terörüne para yağdırdı: Lubunyalara 112 milyon TL’lik yeni fon
Narin Güran’ın babası Arif Güran serbest kaldıktan sonra konuştu: Devletin savcıları gerekeni yapacak
Başkan Erdoğan’dan CHP Genel Başkanı Özgür Özel’e ’Gezi’ yanıtı: Esas özür dilemesi gerekenler sokakları yangın yeri yapanlar
Anne Yüksel Güran’ın çelişkili ifadeleri: Narin’in kayıp haberini babaya vermedi 5.5 saat sonra aramaya başladı
Okan Buruk’tan büyük sürpriz! İşte G.Saray’ın Rize maçı 11’i
Başkan Erdoğan kendi adını taşıyan Külliye’nin açılışında uyardı: Ülkemizde ırkçılık altında Türk ve Müslüman düşmanlığı yapılmakta
Google’ın ’çekirdek’ güncellemesinden PKK’ya destek çıktı! Halkın sesi TAKVİM’e ’keşfet’ operasyonu
Galatasaray Roland Sallai transferini resmen bitirdi! Maliyeti belli oldu ve İstanbul’a geldi
Rusya’dan NATO’ya açık tehdit! Londra ve Washington tetikte savaş gemileri takipte
Narin cinayetindeki suskunluk kararı aile meclisinden mi çıktı? Tavşantepe’deki sahte ihbarlar, atılan SIM kartları ve terlik muamması
2 yaşındaki Sıla bebek olayında yeni detaylar: Bezinde kan gördüm! Kimse duymasın diye örtbas ettim
SON DAKİKA