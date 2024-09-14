SON DAKİKA
PODCAST CANLI YAYIN
Haberler Dünya Haberleri

İsrail Batı Şeria’da öldürmüştü! Ayşenur Ezgi Eygi’nin otopsisinde kritik bulgu

İsrail’in işgal altındaki Batı Şeria’da düzenlenen barışçıl gösteride başından vurarak öldürdüğü Ayşenur Ezgi Eygi’nin otopsi süreci naaşının getirildiği İzmir’de devam ediyor. İzmir Adli Tıp Kurumu'nda yapılan otopsi incelemesindeki ilk bulgularda Eygi'nin kulak alt kısmından ateşli silahtan çıkan kurşun girişi sonucu kafa yaralanması tespit edildi. İşte, detaylar…

takvim.com.tr takvim.com.tr
Giriş Tarihi 14 Eylül 2024, 11:54 Güncelleme Tarihi 14 Eylül 2024, 11:54
İsrail Batı Şeria’da öldürmüştü! Ayşenur Ezgi Eygi’nin otopsisinde kritik bulgu

İÇİNDEKİLER

Başlıkların Devamı

İşgal altındaki Batı Şeria'da düzenlenen barışçıl gösteri sırasında İsrail askerleri tarafından öldürülen Ayşenur Ezgi Eygi'nin cenazesinin İzmir Adli Tıp Kurumu'ndaki incelemesinde kulak alt kısmından ateşli silahtan çıkan kurşun girişi bulunduğu belirlendi.

OTOPSİ İNCELEMESİ YAPILDI

İsrail askerlerinin göstericilerin üzerine ateş açması sonucu başından vurularak ağır yaralanan ve kaldırıldığı hastanede hayatını kaybeden Eygi'nin dün İzmir'e getirilen cenazesi üzerinde İzmir Adli Tıp Kurumu'nda otopsi incelemesi yapıldı.

İşgal altındaki Batı Şeria'da İsrail askerleri tarafından öldürülen Ayşenur Ezgi Eygi 'nin cenazesi Bakü'den Türkiye'ye getirildiİşgal altındaki Batı Şeria'da İsrail askerleri tarafından öldürülen Ayşenur Ezgi Eygi 'nin cenazesi Bakü'den Türkiye'ye getirildi

KASTEN HEDEF ALDILAR

Otopsi incelemesine yönelik ilk bulgularda Eygi'nin kulak alt kısmından ateşli silahtan çıkan kurşun girişi sonucu kafa yaralanması tespit edildi.

Ölüm sebebi "kafatası kırığı, beyin kanaması ve beyin doku harabiyeti" olarak tanımlanan Eygi'nin kafasında ateşli silahtan kaynaklı kurşun giriş yarasının bulunduğu, çıkış yarasının ise olmadığı belirlendi.

İlk tespitlerde kafada saptanan milimetrik ebatlı metalik cisimler, balistik açıdan incelenmek üzere örneklendi.

Kurumun otopsi incelemesinin sürdürdüğü öğrenildi.

Ayşenur Ezgi Eygi için Batı Şeria'da cenaze töreni düzenlendi.Ayşenur Ezgi Eygi için Batı Şeria'da cenaze töreni düzenlendi.

İSRAİL GERÇEK MERMİ İLE SALDIRDI

İsrail askerleri, işgal altındaki Batı Şeria'da barışçıl bir gösteri sırasında katılımcıların üzerine ateş açmış, Filistinlilere destek amacıyla gösteriye katılan ve ABD vatandaşlığı da bulunan Ayşenur Ezgi Eygi, başından vurularak ağır yaralanmıştı.

Filistinlilere ait bir hastaneye kaldırılan Eygi, 6 Eylül'de tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetmişti.

Türkiye'nin Tel Aviv Büyükelçiliği ve Kudüs Başkonsolosluğunca yürütülen işlemlerin ardından Eygi'nin naaşı, Tel Aviv'den Bakü'ye getirilmiş, dün nakledildiği İstanbul ve İzmir'de törenlerle karşılanmıştı.

Eygi'nin cenazesi, İzmir'deki adli tıp işlemlerinin ardından memleketi Aydın'ın Didim ilçesine götürülmüştü.

Eygi, Filistin topraklarının İsrail tarafından işgaline karşı barışçıl ve sivil yöntemlerle Filistinlilere destek veren Uluslararası Dayanışma Hareketi gönüllüsü bir insan hakları aktivistiydi.

2003'te İsrail buldozeri tarafından ezilerek öldürülen ABD vatandaşı Rachel Corrie de aynı harekete mensuptu.

TAKVİM UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN

Günün Manşetleri

TÜM MANŞETLER
MİT ve Emniyet’ten ortak operasyon! Santa Maria İtalyan Kilisesi’ne saldırının planlayıcısı Viskhan Soltamatiov yakalandı
Narin Güran cinayetinde son durum ne? 11 kişi tutuklandı! Salim Güran’ın eşi itiraf etti
Narin Güran cinayetinde şüphe okları Enes Güran’a döndü! Yasak aşk iddiası çürüdü! Market yalanı ortaya çıktı
Salim Güran’ın çalışanı 15 yaşındaki R.A’nın ifadesi ortaya çıktı! Mesajlarda amca ile ne konuştu?
Trump saldırısında Gizli Servis parmağı! Rapor yayımlandı istifalar başladı
Amca Salim Güran’ın son ifadesi ortaya çıktı! Arama kayıtlarını neden sildi? Şoke eden ’hayat kadını’ savunması
Financial Times Başkan Erdoğan’ın ekonomi hamlesini yazdı: New York’a Wall Street çıkarması
Fenerbahçe’nin gözü Arjantin’de! Ara transfer döneminde hedef genç tangocular
Merkez Bankası katılımcı anketini açıkladı! Emekliye ocak zammı için yeni ipucu geldi! Ek artış olacak mı? Kuruşu kuruşuna hesapladık
Satılık ve kiralık konut ilanı verecekler dikkat! Yarın hayata geçiyor! Doğrulanmış İlan Düzenlemesi neleri değiştirecek?
Fenerbahçeli Jayden Oosterwolde’ye müjde! Galatasaray ile oynanacak derbide milli takım yetkilileri onu izleyecek
1800 gün yeterli oluyor! Yaş şartı olmadan az primle erken emeklilik fırsatı
ABD’den PKK’nın teröristan hayaline ‘koşullu’ destek! Ankara-Şam yakınlaşması panikletti
Başkan Recep Tayyip Erdoğan’ın imzasıyla atama kararları Resmi Gazete’de!
Okan Buruk’tan büyük sürpriz! İşte G.Saray’ın Rize maçı 11’i
SON DAKİKA