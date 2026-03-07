İsrail-ABD'nin İran'a yönelik başlattığı ortak operasyonların üzerinden bir hafta geçerken, uluslararası siyasette gerilim sürüyor. Bu süreçte Washington'da da dikkat çeken bir diyalog yaşandı.
ABD Başkanı Donald Trump, Beyaz Saray'da bir yuvarlak masa toplantısına katıldı. Toplantı sırasında Fox News Muhabiri, Rusya'nın İran aracılığıyla bölgedeki Amerikan hedeflerine yönelik faaliyet yürüttüğü iddialarını gündeme getirerek Trump'ın değerlendirmesini sordu.
TRUMP TEPKİ GÖSTERDİ
Dış politika sorusu üzerine toplantının havası bir anda değişirken Trump, sorunun zamanlamasını eleştirdi.
"BUNU SORMANIZ NE KADAR APTALCA"
Sorunun toplantının gündemiyle ilgisiz olduğunu söyleyen Trump, muhabire şu sözlerle tepki gösterdi:
"Dürüst olabilir miyim. Size saygı duyuyorum, bana her zaman nazik davrandınız. Ama tam da başka bir konuyu konuşurken bunu sormanız ne kadar aptalca. Şu anda farklı bir gündemimiz var."