Trump-Putin zirvesi iptal mi ediliyor? Macaristan'da buluşacaklardı

ABD Başkanı Donald Trump ile Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’in Budapeşte’de yapması planlanan görüşmenin ertelenebileceği iddia edildi. Beyaz Saray'dan bir yetkili, iki liderin görüşmesi öncesinde, ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio ve Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov arasında bu hafta gerçekleştirilmesi beklenen görüşmenin "şimdilik askıya alındığını" aktardı.

ABD Başkanı Donald Trump ve Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in Macaristan'ın başkenti Budapeşte'de yapması beklenen görüşmenin ertelenme ihtimalinin bulunduğu iddia edildi.

PUTİN-TRUMP ZİRVESİ ERTELENECEK Mİ?

CNN'e konuşan kaynaklar, Trump ve Putin arasında Budapeşte'de yapılması beklenen görüşmeye ilişkin iddialarda bulundu.

Beyaz Saray'dan bir yetkili, iki liderin görüşmesi öncesinde, ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio ve Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov arasında bu hafta gerçekleştirilmesi beklenen görüşmenin "şimdilik askıya alındığını" aktardı.

Konuya dair bilgisi olan başka bir kaynak ise CNN'e yaptığı açıklamada, Rubio ve Lavrov'un Rusya-Ukrayna savaşının sona erdirilmesi konusunda görüş ayrılıkları yaşadığına işaret etti.

Söz konusu görüş ayrılıkları nedeniyle Rubio'nun, Putin-Trump görüşmesinin gelecek hafta gerçekleşmesini "tavsiye etme" olasılığının düşük olduğunu iddia eden kaynak, Rubio ve Lavrov'un bu hafta içinde yeniden telefon görüşmesi yapabileceğini öne sürdü.

BUDAPEŞTE'DE İKİLİ ZİRVE

ABD Başkanı Trump 16 Ekim'de Rusya Devlet Başkanı Putin ile telefonda görüşmüş ve yaklaşık 2,5 saat süren görüşmede Ukrayna kriziyle ilgili konuları ele almıştı.

Trump, iki ülke arasında ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio'nun katıldığı bir "Üst Düzey Danışmanlar" görüşmesi olacağını, ardından da Putin ile Macaristan'ın başkenti Budapeşte'de bir araya geleceğini açıklamıştı.

Ardından Trump, Putin ile söz konusu görüşmenin "2 hafta içinde" olabileceğini belirtmişti.

