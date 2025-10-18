Putin’in 5 bin kilometrelik Macaristan yolu! AB hava sahası kapalı: Hazar’dan Akdeniz’e Akdeniz’den Adriyatik’e

Putin ve Trump, AFP
PUTİN'İN 5 BİN KİLOMETRELİK MACARİSTAN YOLU
Normal şartlar altında Moskova ile Budapeşte arası direkt mesafe yaklaşık 1.500 kilometre ve iki saatlik bir uçuşla ulaşılıyor.
AB'nin hava sahasını kapatması dolayısıyla ise Putin'in uçuşu 5 bin kilometreyi ve yaklaşık 5 saati bulacak.
Putin ve Trump, Reuters
HAZAR'DAN AKDENİZ'E, AKDENİZ'DEN ADRİYATİK'E
Reuters'ın belirttiğine göre Putin'in uçağı Hazar Denizi üzerinden güneye doğru ilerleyecek, Türkiye, Karadağ ve Sırbistan üzerinden geçerek Macaristan'a ulaşacak.
Uluslararası Ceza Mahkemesi (UCM) Putin hakkında tutuklama emri vermişti. Macaristan ise lojistik engeller ve UCM'nin kararına rağmen Putin'in uluslararası zirvelere diplomatik muafiyetler kapsamında girişini kolaylaştıracağını doğruladı.
Macar yetkililer Macaristan Başbakanı Viktor Orban'ın Ukrayna krizi ve küresel güvenlik meseleleri hakkındaki geniş kapsamlı görüşmelerin ortasında Trump ile Putin arasında arabuluculuk yapmayı hedeflediğini belirtti.