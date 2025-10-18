PODCAST CANLI YAYIN

Putin’in 5 bin kilometrelik Macaristan yolu! AB hava sahası kapalı: Hazar’dan Akdeniz’e Akdeniz’den Adriyatik’e

AB hava sahasının Rus uçaklarına kapalı olması, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’in ABD Başkanı Donald Trump ile görüşmek üzere gideceği Budapeşte yolculuğunu diplomatik maratona dönüştürdü. Normalde 2 saatlik uçuş 5 saate çıkarken Putin Hazar’dan Akdeniz’e, oradan Adriyatik’e uzanan 5 bin kilometrelik rotada seyahat edecek.

Giriş Tarihi: Güncelleme Tarihi:
Putin’in 5 bin kilometrelik Macaristan yolu! AB hava sahası kapalı: Hazar’dan Akdeniz’e Akdeniz’den Adriyatik’e

ABD Başkanı Donald Trump ve Rus mevkidaşı Vladimir Putin Alaska'dan sonra ikinci zirveyi Macaristan'ın başkenti Budapeşte'de yapmayı planlıyor.

Putin ve Trump, AFPPutin ve Trump, AFP

AB HAVA SAHASINI KAPATMIŞTI

Ukrayna Savaşı dolayısıyla AB hava sahası Rus uçaklarına kapalıyken Putin'in Budapeşte'ye giderken rota değişikliği yapması bekleniyor.

Putin'in güzergahı, Sosyal medyaPutin'in güzergahı, Sosyal medya

Alışılmadık uçuş rotası, Kremlin'in uluslararası izolasyon ortamında karşı karşıya kaldığı hem lojistik hem de siyasi engelleri gözler önüne seriyor.

Putin ve Trump, AFPPutin ve Trump, AFP

PUTİN'İN 5 BİN KİLOMETRELİK MACARİSTAN YOLU

Normal şartlar altında Moskova ile Budapeşte arası direkt mesafe yaklaşık 1.500 kilometre ve iki saatlik bir uçuşla ulaşılıyor.

AB'nin hava sahasını kapatması dolayısıyla ise Putin'in uçuşu 5 bin kilometreyi ve yaklaşık 5 saati bulacak.

Putin ve Trump, ReutersPutin ve Trump, Reuters

HAZAR'DAN AKDENİZ'E, AKDENİZ'DEN ADRİYATİK'E

Reuters'ın belirttiğine göre Putin'in uçağı Hazar Denizi üzerinden güneye doğru ilerleyecek, Türkiye, Karadağ ve Sırbistan üzerinden geçerek Macaristan'a ulaşacak.

Uluslararası Ceza Mahkemesi (UCM) Putin hakkında tutuklama emri vermişti. Macaristan ise lojistik engeller ve UCM'nin kararına rağmen Putin'in uluslararası zirvelere diplomatik muafiyetler kapsamında girişini kolaylaştıracağını doğruladı.

Macar yetkililer Macaristan Başbakanı Viktor Orban'ın Ukrayna krizi ve küresel güvenlik meseleleri hakkındaki geniş kapsamlı görüşmelerin ortasında Trump ile Putin arasında arabuluculuk yapmayı hedeflediğini belirtti.

İkinci zirve öncesi Putin-Trump Tüneli bombası! Zelenskiy’i rahatsız eden Rus önerisi: Beyaz Saray’da kahkaha tufanıİkinci zirve öncesi Putin-Trump Tüneli bombası! Zelenskiy’i rahatsız eden Rus önerisi: Beyaz Saray’da kahkaha tufanı

TAKVİM UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN

Günün Manşetleri

Tüm Manşetler
Özgür Özel bu kez Amsterdam'da "PES" dedirtti! Türkiye'yi karaladı Başkan Erdoğan'a saldırdı
İsrail'in kabusu Türk gücü! Siyonist gazete yazdı: Tel Aviv Ankara’nın rolünü engellemeye çalıştı
İdefix
Mahkemeden CHP 39. Olağan İstanbul İl Kongresi'ne 'durdurma' talebi! YSK kararını açıkladı
Fenerbahçe'de "Yüksek" gerilim! Aziz Yıldırım Ali Koç'a yüklendi: Söyleyen şerefsizdir | Yanağından makas aldı: Beni unut | Kulübün borcu belli oldu
Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş: Aile bizim en güçlü kalemiz
Kara para baronlarına savaş açıldı! Can Holding, SBK Laleli dövizcileri... Operasyon üstüne operasyon
İkinci zirve öncesi Putin-Trump Tüneli bombası! Zelenskiy’i rahatsız eden Rus önerisi: Beyaz Saray’da kahkaha tufanı
KKTC’de kritik seçim yarın! İki devletli çözüm mü federasyon mu? Türkiye ile ilişkiler belirleyici olacak
Analiz raporu TAKVİM'de! O ünlülerin vücudunda uyuşturucu tespit edildi: Dilan Polat, Birce Akalay, Kubilay Aka...
Kraliyet Ailesi’nde bomba! Epstein skandalı patladı Prens Andrew ünvanını bıraktı
Öğretmen Mevlüt Külcü'nün ölümüne neden olmuştu! Şok görüntüler: Hızının 229 kilometre olduğu ortaya çıktı
CHP İzmir İl Kongresi'nde tek aday Çağatay Güç kürsüde bayıldı!
Türkiye onu konuşuyor! 3 yıl sonra duş alıp, tıraş olan Barış Özbay: Hiçbir şey yapmak istemiyorum
Ocak zammı şekilleniyor! Memur ve emekliye yüzde 19, SSK ve BAĞ-KUR'lulara yüzde 13 artış sinyali...
ASKİ'ye tepkiler büyüyor: 4 ay sayacı okunmayan vatandaşa 11 bin liralık ceza gibi fatura kestiler
Yeni vergi düzenlemesinde neler var? Kira gelirine düzenleme... Kuyumcuya galeriye harç
Güllü’nün çocukları suskunluklarını bozdu! Hukuki süreç başlatıldı | Kırık teras camının nedeni ortaya çıktı
PKK elebaşı Abdullah Öcalan kafa karıştırdı... Kandil ağzıyla "umut hakkı" çıkışı: Devletin bu bagajı kaldırması lazım
Gözler Başakşehir'de akıllar Bodo'da! İşte Galatasaray'ın muhtemel 11'i