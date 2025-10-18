Putin’in 5 bin kilometrelik Macaristan yolu! AB hava sahası kapalı: Hazar’dan Akdeniz’e Akdeniz’den Adriyatik’e

Putin ve Trump, AFP

PUTİN'İN 5 BİN KİLOMETRELİK MACARİSTAN YOLU

Normal şartlar altında Moskova ile Budapeşte arası direkt mesafe yaklaşık 1.500 kilometre ve iki saatlik bir uçuşla ulaşılıyor.

AB'nin hava sahasını kapatması dolayısıyla ise Putin'in uçuşu 5 bin kilometreyi ve yaklaşık 5 saati bulacak.