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Trump mı kazandı Harris mi? The Economist düellonun galibini analiz etti

ABD’de başkan adayları Donald Trump ve Kamala Harris’in salı gecesi katıldığı canlı yayın karşılaşmasının ardından her iki taraf da düellonun galibi olduğunu iddia ediyor. The Economist canlı yayın karşılaşmasını tek tek analiz etti ve kazananı belirledi. İşte, her iki adayın da konuşma sürelerini, en sık kullandığı kelimeleri ve konuşma sırasındaki tonlamalarını inceleyen The Economist’e göre düellonun galibi…

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Giriş Tarihi 12 Eylül 2024, 17:27 Güncelleme Tarihi 12 Eylül 2024, 17:41
Trump mı kazandı Harris mi? The Economist düellonun galibini analiz etti

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ABD'de 5 Kasım 2024'te düzenlenecek olan başkanlık seçimleri için geri sayım devam ederken eski başkan ve Cumhuriyetçilerin başkan adayı Donald Trump ile Başkan Yardımcısı Kamala Harris'in salı gecesi ABC News'ta çıktığı canlı yayının ardından her iki taraf da düellonun galibi olduğunu iddia ediyor.

ABD eski başkanı ve Cumhuriyetçilerin başkan adayı Donald Trump ile Başkan Yardımcısı Kamala HarrisABD eski başkanı ve Cumhuriyetçilerin başkan adayı Donald Trump ile Başkan Yardımcısı Kamala Harris

KARŞILAŞMAYI TRUMP MI KAZANDI HARRIS Mİ?

Batı basını düellonun galibinin Harris olduğunu, Trump'ın daha çok savunmada kaldığını belirtirken The Economist'ten dikkat çeken bir analiz geldi.

THE ECONOMIST TEK TEK ANALİZ ETTİ

Canlı yayın karşılaşmasını nesnel olarak değerlendirmek zor olsa da uzmanlar yayını inceledi. Pensilvanya Üniversitesi'nde dilbilimci olan Mark Liberman Trump-Harris tartışmasını üç ayrı konuda analiz etti.

EN ÇOK KİM KONUŞTU?

Trump'ın konuşma konusunda Harris'i alt etmeyi başardığını belirten Liberman, Harris'in 37 dakikalık konuşmasına karşılık Trump'ın ise toplam 42 dakika konuştuğuna dikkat çekti. Liberman'ın dikkat çektiğine göre Harris dakikada 160 kelime kullanırken Trump ise 198 kelime ile konuşmaları arasındaki farkı daha da açtı.

O KELİMELER ELE VERDİ

Liberman iki rakibin konuşmalarını bir de her birinin diğerinin aksine en çok hangi kelimeleri kullandığı yönünden inceledi. Trump'ın en çok kullandığı kelimenin "onlar" olduğu tespit edilirken bu ifadeyi Harris ile Biden'ı özdeşleştirmek için kullandığı ortaya çıktı.

Trump'ın ayrıca "onlar" ifadesini yasa dışı göçmenlerle ilişkilendirdiği belirtildi.

Harris'in ise en fazla "Amerika" ve "Amerikalı" ifadelerini kullandığı tespit edildi.

CANLI YAYINDA SİNİR HARBİ

Liberman'ın son analizi ise iki adayın ses perdeleri ve konuşma sırasındaki duygu değişiklikleri oldu.

Her iki adayın da daha düşük bir ortalama ses tonuyla ve daha düşük bir değişkenlikle başladığı ve münazara boyunca oldukça geniş bir aralık gösterdiği ortaya çıktı. Harris'in son sözlerinin konuşmaya başladığı an ile aynı olduğu, Trump'ın ise kapanış konuşmasında en hararetli çıkışını yaptığı belirtildi.

SON DAKİKADA BELLİ ETTİ

Trump'ın son sözlerinde Harris ve Biden için "Ülkemizi yok ediyorlar, ülkemiz tarihindeki en kötü başkan, en kötü başkan yardımcısı" ifadelerini kullanırken The Economist, "Bay Trump hala anlatıyı değiştirmek için enerji harcamaya çalışan bir adam ya da muhtemelen en iyi gecesini geçirmediğini bilen bir adam gibiydi." dedi.

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