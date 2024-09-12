Trump mı kazandı Harris mi? The Economist düellonun galibini analiz etti

ABD'de 5 Kasım 2024'te düzenlenecek olan başkanlık seçimleri için geri sayım devam ederken eski başkan ve Cumhuriyetçilerin başkan adayı Donald Trump ile Başkan Yardımcısı Kamala Harris'in salı gecesi ABC News'ta çıktığı canlı yayının ardından her iki taraf da düellonun galibi olduğunu iddia ediyor.
ABD eski başkanı ve Cumhuriyetçilerin başkan adayı Donald Trump ile Başkan Yardımcısı Kamala Harris
KARŞILAŞMAYI TRUMP MI KAZANDI HARRIS Mİ?
Batı basını düellonun galibinin Harris olduğunu, Trump'ın daha çok savunmada kaldığını belirtirken The Economist'ten dikkat çeken bir analiz geldi.
THE ECONOMIST TEK TEK ANALİZ ETTİ
Canlı yayın karşılaşmasını nesnel olarak değerlendirmek zor olsa da uzmanlar yayını inceledi. Pensilvanya Üniversitesi'nde dilbilimci olan Mark Liberman Trump-Harris tartışmasını üç ayrı konuda analiz etti.
EN ÇOK KİM KONUŞTU?
Trump'ın konuşma konusunda Harris'i alt etmeyi başardığını belirten Liberman, Harris'in 37 dakikalık konuşmasına karşılık Trump'ın ise toplam 42 dakika konuştuğuna dikkat çekti. Liberman'ın dikkat çektiğine göre Harris dakikada 160 kelime kullanırken Trump ise 198 kelime ile konuşmaları arasındaki farkı daha da açtı.