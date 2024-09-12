Trump mı kazandı Harris mi? The Economist düellonun galibini analiz etti

Liberman iki rakibin konuşmalarını bir de her birinin diğerinin aksine en çok hangi kelimeleri kullandığı yönünden inceledi. Trump'ın en çok kullandığı kelimenin "onlar" olduğu tespit edilirken bu ifadeyi Harris ile Biden'ı özdeşleştirmek için kullandığı ortaya çıktı.

Harris'in ise en fazla "Amerika" ve "Amerikalı" ifadelerini kullandığı tespit edildi.

CANLI YAYINDA SİNİR HARBİ

Liberman'ın son analizi ise iki adayın ses perdeleri ve konuşma sırasındaki duygu değişiklikleri oldu.

Her iki adayın da daha düşük bir ortalama ses tonuyla ve daha düşük bir değişkenlikle başladığı ve münazara boyunca oldukça geniş bir aralık gösterdiği ortaya çıktı. Harris'in son sözlerinin konuşmaya başladığı an ile aynı olduğu, Trump'ın ise kapanış konuşmasında en hararetli çıkışını yaptığı belirtildi.

SON DAKİKADA BELLİ ETTİ

Trump'ın son sözlerinde Harris ve Biden için "Ülkemizi yok ediyorlar, ülkemiz tarihindeki en kötü başkan, en kötü başkan yardımcısı" ifadelerini kullanırken The Economist, "Bay Trump hala anlatıyı değiştirmek için enerji harcamaya çalışan bir adam ya da muhtemelen en iyi gecesini geçirmediğini bilen bir adam gibiydi." dedi.