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Batı basını Trump-Harris düellosunda kazananı seçti Time o isim ‘yoldan çıktı’ dedi

ABD eski başkanı ve Cumhuriyetçilerin başkan adayı Donald Trump ile Başkan Yardımcısı ve Demokratların başkan adayı Kamala Harris'in dün akşam canlı yayında katıldığı düello adeta savaş arenasına dönerken Batı basını ise kazananı seçti. Özellikle ABD ve İngiliz basını düelloyu dakika dakika takip ederken Time dergisi iki rakipten birisi için resmen "yoldan çıktı" dedi. İşte, manşet manşet Trump-Harris düellosu…

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Giriş Tarihi 11 Eylül 2024, 15:48 Güncelleme Tarihi11 Eylül 2024, 15:49
Batı basını Trump-Harris düellosunda kazananı seçti Time o isim ‘yoldan çıktı’ dedi 1

ABD'de 5 Kasım 2024'te düzenlenecek olan başkanlık seçimleri için geri sayım devam ederken eski başkan ve Cumhuriyetçilerin başkan adayı Donald Trump ile Başkan Yardımcısı ve Demokratların başkan adayı Kamala Harris ilk kez canlı yayın karşılaşmasında ekran karşısına geçti.

Batı basını Trump-Harris düellosunda kazananı seçti Time o isim ‘yoldan çıktı’ dedi 2

ABD BASINI KAZANANI SEÇTİ

Harris-Trump düellosu ABD'de milyonlar tarafından takip edilirken ABD ve İngiliz basınından gelen manşetler de seçimin akıbetini gözler önüne serdi.

Batı basını Trump-Harris düellosunda kazananı seçti Time o isim ‘yoldan çıktı’ dedi 3

TIME RESMEN "TRUMP YOLDAN ÇIKTI" DEDİ

New York merkezli Time dergisi Trump-Harris canlı yayınından saatler sonra "Kamala Harris, Donald Trump'ı nasıl yoldan çıkardı" dedi ve Trump'ın golf arabasında yokuş aşağı gittiği bir kapak yayımladı.

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