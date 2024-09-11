Batı basını Trump-Harris düellosunda kazananı seçti Time o isim ‘yoldan çıktı’ dedi

ABD eski başkanı ve Cumhuriyetçilerin başkan adayı Donald Trump ile Başkan Yardımcısı ve Demokratların başkan adayı Kamala Harris'in dün akşam canlı yayında katıldığı düello adeta savaş arenasına dönerken Batı basını ise kazananı seçti. Özellikle ABD ve İngiliz basını düelloyu dakika dakika takip ederken Time dergisi iki rakipten birisi için resmen "yoldan çıktı" dedi. İşte, manşet manşet Trump-Harris düellosu…