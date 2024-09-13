Düelloda rövanş yok! Harris ‘bir canlı yayın daha’ dedi Trump reddetti

ABD'de başkan adayları Donald Trump ve Kamala Harris'in katıldığı canlı yayın karşılaşmasının ardından rövanş bekleniyordu. Eski başkan ve Cumhuriyetçilerin adayı Trump, Harris ile yeni bir düelloya katılmayacağını duyurdu.
ABD'de başkan adayları Donald Trump ve Kamala Harris'in katıldığı canlı yayın karşılaşmasının ardından rövanş bekleniyordu. Eski başkan ve Cumhuriyetçilerin adayı Trump, Harris ile yeni bir düelloya katılmayacağını duyurdu.
TRUMP RÖVANŞI REDDETTİ
Trump perşembe günü Truth Social hesabında yaptığı paylaşımda Başkan Yardımcısı ve Demokratların adayı Kamala Harris'e karşı bir daha sahneye çıkmayacağını açıkladı.
Donald Trump, sosyal medya açıklamasının ardından New York Post gazetesine röportaj verdi ve yeni bir düelloya ilişkin "Buna gerek olmadığını düşünüyoruz. İki tane yaptık. Biliyorsunuz, biri Biden'a karşı (27 Haziran), biri Yoldaş Kamala'ya karşı. İyi yaptım, gerçekten iyi yaptım" dedi.
TRUMP MI KAZANDI HARRIS Mİ?
Düellolara ilişkin anketlere göre de canlı yayın karşılaşmalarının galibinin kendisi olduğunu belirten Trump, rövanşın gerekli olmadığını vurguladı.
Trump'ın duyurusundan kısa bir süre önce, kampanya ekibi, kendi iç anketlerinin Cumhuriyetçi adayın yedi tanımlanmamış "hedef eyalette" olası seçmenler arasında Harris'e göre iki puan önde olduğunu gösterdiğini iddia eden "gizli bir muhtıra" yayımladı.
HARRIS YENİ DÜELLO İSTEDİ
Cumhuriyetçi Parti kampanyası daha önce, Trump'ın bir sözcüsünün ifadesiyle Harris tarafının "uğraşmayı bırakması" ve eski başkanın 25 Eylül'de NBC News tarafından düzenlenecek bir tartışma teklifini kabul etmesi gerektiğini savunmuştu. Bunun ardından Harris tarafı ise ekim ayında yeni bir düello önerisinde bulunmuştu.
Trump perşembe öğleden sonra New York Post'a verdiği demeçte "25'inde tartışma yok. Hiçbir şey ayarlanmadı." dedi.
Trump, salı gecesi düelloyu düzenleyen ABC Haber moderatörleri David Muir ve Linsey Davis'in kendisine yönelik muamelesinden dolayı öfkeliydi. Moderatörleri Harris'in yalanlarını gizlemek ve kendisini susturmaya yönelik hamlelerle suçlayan Trump, "Sanırım soruları vardı. Ve bence moderatörler... Amerikan gazeteciliği için bir utanç kaynağıydı. Bunun nasıl yapıldığını gördünüz, bu saçmalıktı. Bildikleri yanlışların hiçbiri için onu sorgulamadılar." ifadelerini kullandı.
FOX NEWS'İ DE HARRIS İSTEMEDİ
Eski başkan, başlangıçta Harris ile üç ayrı tartışma önermişti; biri 4 Eylül'de Fox News'da, biri 10 Eylül'de ABC News'da ve biri de 25 Eylül'de NBC News'da yapılacaktı. Demokrat Parti Trump yanlılığı ile bilinen Fox'taki düelloyu reddetti.
Trump, Truth Social'da Harris hakkında "Fox Tartışmasına çıkmadı ve NBC ile CBS'de yer almayı reddetti. KAMALA, SON DÖRT YILLIK DÖNEMDE NE YAPMASI GEREKTİĞİNE ODAKLANMALI. ÜÇÜNCÜ BİR TARTIŞMA OLMAYACAK!" ifadelerini kullandı.
JD VANCE VE TIM WALZ KARŞI KARŞIYA GELECEK
Trump tartışmaları bırakmış olsa da Ohio Senatörü ve aday arkadaşı JD Vance, 1 Ekim'de CBS News'in ev sahipliğinde düzenlenecek bir karşılaşmada Minnesota Valisi Tim Walz ile karşı karşıya gelecek.