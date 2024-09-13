Düelloda rövanş yok! Harris ‘bir canlı yayın daha’ dedi Trump reddetti

TRUMP MI KAZANDI HARRIS Mİ? Düellolara ilişkin anketlere göre de canlı yayın karşılaşmalarının galibinin kendisi olduğunu belirten Trump, rövanşın gerekli olmadığını vurguladı. Trump'ın duyurusundan kısa bir süre önce, kampanya ekibi, kendi iç anketlerinin Cumhuriyetçi adayın yedi tanımlanmamış "hedef eyalette" olası seçmenler arasında Harris'e göre iki puan önde olduğunu gösterdiğini iddia eden "gizli bir muhtıra" yayımladı. Trump, Truth Social hesabında Kamala Harris ile canlı yayın karşılaşmasının galibinin kendisi olduğunu öne sürdü.

HARRIS YENİ DÜELLO İSTEDİ Cumhuriyetçi Parti kampanyası daha önce, Trump'ın bir sözcüsünün ifadesiyle Harris tarafının "uğraşmayı bırakması" ve eski başkanın 25 Eylül'de NBC News tarafından düzenlenecek bir tartışma teklifini kabul etmesi gerektiğini savunmuştu. Bunun ardından Harris tarafı ise ekim ayında yeni bir düello önerisinde bulunmuştu. Trump perşembe öğleden sonra New York Post'a verdiği demeçte "25'inde tartışma yok. Hiçbir şey ayarlanmadı." dedi. Trump, salı gecesi düelloyu düzenleyen ABC Haber moderatörleri David Muir ve Linsey Davis'in kendisine yönelik muamelesinden dolayı öfkeliydi. Moderatörleri Harris'in yalanlarını gizlemek ve kendisini susturmaya yönelik hamlelerle suçlayan Trump, "Sanırım soruları vardı. Ve bence moderatörler... Amerikan gazeteciliği için bir utanç kaynağıydı. Bunun nasıl yapıldığını gördünüz, bu saçmalıktı. Bildikleri yanlışların hiçbiri için onu sorgulamadılar." ifadelerini kullandı.