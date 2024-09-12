İsrail’den Suriye’ye saldırı! İran füze tesisini hedef aldılar

İsrail Gazze'de saldırılara devam ederken savaş bir ülkeye daha sıçradı. İsrail basını kara kuvvetlerinin Suriye'deki bir İran füze üretim tesisini hedef aldığını duyurdu. Helikopterler ile bölgeye inen özel kuvvetlerin çatışmaya girdiği ve dört İranlıyı yakaladığı iddia edildi.

Geçtiğimiz perşembe gecesi saat 11:00 civarında, batı ve orta Suriye sakinleri Suriye-Lübnan sınırına yakın Masyaf bölgesine doğru çok sayıda büyük patlama sesi duydu.

İSRAİL'DEN SURİYE'YE SALDIRI

The Jerusalem Post, İsrail'in pazar akşamı bölgede geniş çaplı saldırı düzenlediğini bildirdi. The Jerusalem Post'un aktardığına göre İsrail, konvansiyonel olmayan silahların geliştirildiği düşünülen bir bilimsel araştırma merkezini hedef aldı.