İsrail’den Suriye’ye saldırı! İran füze tesisini hedef aldılar

İsrail Gazze'de saldırılara devam ederken savaş bir ülkeye daha sıçradı. İsrail basını kara kuvvetlerinin Suriye'deki bir İran füze üretim tesisini hedef aldığını duyurdu. Helikopterler ile bölgeye inen özel kuvvetlerin çatışmaya girdiği ve dört İranlıyı yakaladığı iddia edildi.
Geçtiğimiz perşembe gecesi saat 11:00 civarında, batı ve orta Suriye sakinleri Suriye-Lübnan sınırına yakın Masyaf bölgesine doğru çok sayıda büyük patlama sesi duydu.
İSRAİL'DEN SURİYE'YE SALDIRI
The Jerusalem Post, İsrail'in pazar akşamı bölgede geniş çaplı saldırı düzenlediğini bildirdi. The Jerusalem Post'un aktardığına göre İsrail, konvansiyonel olmayan silahların geliştirildiği düşünülen bir bilimsel araştırma merkezini hedef aldı.
HELİKOPTERLERLE TESİSE GİRDİLER
Saldırıların Hama yakınlarındaki Masyaf'ın yaklaşık altı kilometre güneybatısında bulunan tesise giden birkaç yola hava saldırılarıyla başladığı belirtildi. Bir Suriye askeri karargahının da hedef alındığı bildirildi. Hava saldırılarının ardından, özel birlikleri taşıyan İsrail helikopterleri, takviye birliklerinin bölgeye ulaşmasını önlemek için konuşlandırılan savaş helikopterleri ve insansız hava araçlarının desteğiyle tesise yaklaştı.
BİR SAATLİK OPERASYON
İsrail basını operasyonun yaklaşık bir saat sürdüğünü, özel kuvvetleri tesise başarıyla girdiğini, önemli ekipmanları ve belgeleri ele geçirdiğini, tesise patlayıcıları döşediğini ve imha ettiğini öne sürdü.
TESİSTE FÜZE VE KİMYASAL SİLAH MI ÜRETİLİYORDU?
Maysaf'taki merkezin Suriye ordusu ile İran yanlısı milislerin hassas güdümlü füze ve kimyasal silah üretimiyle bağlantılı olduğu öne sürülüyordu.
RUS İLETİŞİM MERKEZİ İDDİASI
İsrail ordusunun ayrıca Rus iletişim merkezini de hedef aldığı iddia edildi.