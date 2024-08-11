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Trump mı Harris mi? ABD seçiminde son anketler açıklandı: Üç kritik eyalette o isim önde

ABD başkanlık seçimleri için geri sayım devam ederken New York Times ve Siena Collage son anketleri yayımladı. Wisconsin, Pensilvanya ve Michigan’da düzenlenen son anket sonuçları “Seçimin seyri mi değişiyor?” sorusunu akıllara getirdi. Peki, anketlerde kim önde gidiyor, Demokrat Kamala Harris mi? Cumhuriyetçi Donald Trump mı? İşte, ABD seçimleri ile ilgili tüm detaylar…

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Giriş Tarihi 11 Ağustos 2024, 12:01 Güncelleme 11 Ağustos 2024, 12:01
Trump mı Harris mi? ABD seçiminde son anketler açıklandı: Üç kritik eyalette o isim önde

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ABD'de Kasım 2024 başkanlık seçimleri için geri sayım devam ederken anket sonuçları da peş peşe açıklanıyor.

Donald Trump, Kamala HarrisDonald Trump, Kamala Harris

HARRIS Mİ TRUMP MI?

Başkan Joe Biden'ın ardından Demokrat Parti'nin başkan adayı olan Kamala Harris ile Cumhuriyetçilerin adayı Donald Trump arasında kıyasıya yarış sürüyor. Peki, anketlerde kim önde?

ÜÇ KRİTİK EYALETTE ÖNE GEÇTİ

New York Times ve Siena Collage'ın son anketine göre Başkan Yardımcısı Kamala Harris, üç kritik eyalette eski Başkan Donald Trump'ın önüne geçti.

5-9 Ağustos tarihlerinde düzenlenen ankette Harris'in; Wisconsin, Pensilvanya ve Michigan'da Trump'ı yüzde 50'ye yüzde 46 ile dört puan farkla Trump'ı geçtiği bildirildi.

Üç kritik eyalette düzenlenen anketler Demokratların Biden ile düşen şansının Harris ile arttığını gösterse de seçmenin ekonomi, göç gibi konularda Trump'ı tercih ettiğini ortaya çıkardı.

TERCİH EDİLME ORANI YÜZDE 10 ARTTI

Biden'ın henüz adaylıktan çekilmediği mayıs ayında Wisconsin ve Michigan'da Demokratlar ile Cumhuriyetçilerin oyu neredeyse eşitti. Temmuz ayından önce ve sonra düzenlenen anketler ise Trump'ın Pensilvanya'da az bir farkla önce olduğunu göstermişti.

Times/Siena anketine göre sadece son bir ayda Pensilvanya'daki kayıtlı seçmenler arasında tercih edilme oranı yüzde 10 arttı.

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