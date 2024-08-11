The Economist’ten bir skandal daha! Bangladeş’teki gösterilere sansür: Filistin bayrağını silip…

Bangladeş'te bir grup öğrencinin başlattığı eylem ülke çapına yayıldı ve Hindistan yanlısı Başbakan Şeyh Hasina'nın helikopterle yurt dışına kaçmasıyla son buldu. Hindistan'ın maşasını dize getiren Bangladeşli öğrenciler başbakanlık konutuna düzenledikleri baskında açtıkları Filistin bayrağı gündeme damga vururken İngiliz The Economist'in sansürüne uğradı.
BANGLADEŞ ZAFERİNİ FİLİSTİN BAYRAĞI İLE KUTLADI
Londra merkezli The Economist Bangladeş'teki eylemleri kapağına taşıdı.
"Bangladeşliler bir otokratın saltanatının sonunu kutluyor." dedi ve "Bangladeş yeniden başlıyor" başlığını kullandığı kapakta öğrencilerin Şeyh Hasina'nın konutunu bastığı fotoğrafı kullandı.
Şeyh Hasina'nın ülkeden kaçtığı gün düzenlenen baskında çekilen fotoğraf gündeme damga vurmuştu. Bangladeşlilerin konutun çatısına astığı Filistin bayrağı ise tüm dünyanın dikkatini çekmişti.
THE ECONOMIST'TEN FİLİSTİN BAYRAĞINA SANSÜR
İngiliz The Economist, Filistin bayrağına sansür uyguladı ve bayrağı fotoğraftan silerek yerine Bangladeş bayrağı ekledi.
DÜNYADAN TEPKİ YAĞIYOR
The Economist'in Filistin bayrağına uyguladığı sansür büyük tepki çekti. Fotoğraftaki tahribatı fark eden sosyal medya kullanıcıları, "The Economist'in kapağında Filistin bayrağının yer almasından rahatsız olduğu anlaşılıyor" dedi.