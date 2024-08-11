Gazze'ye 'bir damla' umut! Deniz suyunu içme suyuna çeviren sistemi geliştirdi: Emine Erdoğan "Tüm dünya görsün" diyerek tebrik etti

Soykırımcı terör devleti İsrail'in 7 Ekim 2023'ten bu yana düzenlediği saldırılar sonrası Gazze'nin tamamında su kıtlığı yaşanıyor.
Kentte altyapının tahrip olması, yakıt olmadığı için deniz suyu arıtma tesislerinin çalışmaması ve kuyulardan da su çekilememesi nedeniyle susuzluk hakim.
Filistinli İnas El-Gul, Gazze'de kurduğu düzenekle deniz suyunu arıtıyor
DENİZ SUYUNU ARITIP GAZZE'YE SU SAĞLADI
Bunca imkansızlık ve sistematik soykırımın altında Filistinlilerin umut ışığı hiç sönmüyor. Bu durumun en somut örneklerinden biri de Han Yunus`ta yaşayan 50 yaşındaki Ziraat Mühendisi İnas El-Gul.
İnas El-Gul, basit imkanlarla kurduğu güneş enerjisiyle çalışan bir düzenekle deniz suyunu arıtıp içilebilir hale getiriyor.
Emine Erdoğan'dan 'İnas El-Gul' paylaşımı
"YOK EDİLMEYE ÇALIŞILAN FİLİSTİN'DE UMUT YOL GÖSTERİCİ OLUYOR"
Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan, resmi X hesabından deniz suyunu arıtıp içe suyu temin eden Han Yunuslu İnas El-Gul'u tebrik etti.