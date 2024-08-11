Gazze'ye 'bir damla' umut! Deniz suyunu içme suyuna çeviren sistemi geliştirdi: Emine Erdoğan "Tüm dünya görsün" diyerek tebrik etti

Filistinli İnas El-Gul, Gazze'de kurduğu düzenekle deniz suyunu arıtıyor





Erdoğan, "Pes etmemek tıpkı su gibi, her koşulda yolunu bulmak demektir. Filistinli Ziraat Mühendisi İnas El-Gul, ülkesinin en karanlık zamanlarında kurduğu sistemle ışık oldu. Deniz suyunu içme suyuna çevirerek imkansızı mümkün kılan bu cesur kadını tüm kalbimle tebrik ediyor, kurduğu sistemin daha geniş kitlelere ulaştırılmasını temenni ediyorum. Tüm dünya görmelidir ki, yok edilmeye çalışılan Filistin'in topraklarında umut, yol gösterici olmaya devam ediyor" dedi.



