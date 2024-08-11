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Gazze'ye 'bir damla' umut! Deniz suyunu içme suyuna çeviren sistemi geliştirdi: Emine Erdoğan "Tüm dünya görsün" diyerek tebrik etti

İsrail'in sistematik soykırımına uğrayan Gazze'de su kıtlığı yaşanıyor. Filistinli İnas El-Gul, bunca imkansızlığa rağmen Gazze'nin umudu oldu. Kurduğu düzenekle deniz suyunu içilebilir hale getirdi. Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan, resmi X hesabından deniz suyunu arıtıp içe suyu temin eden Han Yunuslu İnas El-Gul'u tebrik etti. Erdoğan, "Tüm dünya görmelidir ki, yok edilmeye çalışılan Filistin’in topraklarında umut, yol gösterici olmaya devam ediyor" dedi.

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Giriş Tarihi 11 Ağustos 2024, 11:06 Güncelleme 11 Ağustos 2024, 11:16
Gazze’ye ’bir damla’ umut! Deniz suyunu içme suyuna çeviren sistemi geliştirdi: Emine Erdoğan Tüm dünya görsün diyerek tebrik etti

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Soykırımcı terör devleti İsrail'in 7 Ekim 2023'ten bu yana düzenlediği saldırılar sonrası Gazze'nin tamamında su kıtlığı yaşanıyor.

Kentte altyapının tahrip olması, yakıt olmadığı için deniz suyu arıtma tesislerinin çalışmaması ve kuyulardan da su çekilememesi nedeniyle susuzluk hakim.

Filistinli İnas El-Gul, Gazze'de kurduğu düzenekle deniz suyunu arıtıyorFilistinli İnas El-Gul, Gazze'de kurduğu düzenekle deniz suyunu arıtıyor



DENİZ SUYUNU ARITIP GAZZE'YE SU SAĞLADI

Bunca imkansızlık ve sistematik soykırımın altında Filistinlilerin umut ışığı hiç sönmüyor. Bu durumun en somut örneklerinden biri de Han Yunus`ta yaşayan 50 yaşındaki Ziraat Mühendisi İnas El-Gul.

İnas El-Gul, basit imkanlarla kurduğu güneş enerjisiyle çalışan bir düzenekle deniz suyunu arıtıp içilebilir hale getiriyor.

Emine Erdoğan'dan 'İnas El-Gul' paylaşımıEmine Erdoğan'dan 'İnas El-Gul' paylaşımı

"YOK EDİLMEYE ÇALIŞILAN FİLİSTİN'DE UMUT YOL GÖSTERİCİ OLUYOR"

Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan, resmi X hesabından deniz suyunu arıtıp içe suyu temin eden Han Yunuslu İnas El-Gul'u tebrik etti.

Filistinli İnas El-Gul, Gazze'de kurduğu düzenekle deniz suyunu arıtıyorFilistinli İnas El-Gul, Gazze'de kurduğu düzenekle deniz suyunu arıtıyor


Erdoğan, "Pes etmemek tıpkı su gibi, her koşulda yolunu bulmak demektir. Filistinli Ziraat Mühendisi İnas El-Gul, ülkesinin en karanlık zamanlarında kurduğu sistemle ışık oldu. Deniz suyunu içme suyuna çevirerek imkansızı mümkün kılan bu cesur kadını tüm kalbimle tebrik ediyor, kurduğu sistemin daha geniş kitlelere ulaştırılmasını temenni ediyorum. Tüm dünya görmelidir ki, yok edilmeye çalışılan Filistin'in topraklarında umut, yol gösterici olmaya devam ediyor" dedi.

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