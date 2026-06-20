İsrail'den Türkiye itirafı: "Netanyahu, Erdoğan'ın gücünü hesaba katmadı"

Hızlı Özet Göster Hızlı Özet Göster İsrail ana muhalefet lideri Yair Lapid, Knesset'te yaptığı konuşmada Netanyahu hükümetinin Türkiye'nin gücünü hafife aldığını belirtti.

ABD-İran barış anlaşması Netanyahu ve yakın ekibi tarafından büyük rahatsızlıkla karşılandı.

Lapid, Netanyahu'nun Kürt planının Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın tepkisi ve Washington'daki nüfuzu nedeniyle başarısız olduğunu ifade etti.

ABD-İran anlaşması Washington ile Tel Aviv arasındaki ilişkileri kopma noktasına getirdi.

İsrail basınında Trump yönetiminin İsrail'i yalnız bıraktığı yönünde analizler yapıldı.

Orta Doğu'da dengeleri değiştiren ABD-İran barış anlaşması, uluslararası arenada olumlu karşılanırken İsrail kanadında şok etkisi yaratmıştı. Netanyahu ve yakın ekibinin büyük bir rahatsızlıkla karşıladığı bu gelişme, uzun yıllardır stratejik ortak olan Washington ile Tel Aviv arasındaki köprüleri kopma noktasına getirdi. İsrail basınında, ABD Başkanı Donald Trump'ın kendi politikaları doğrultusunda İsrail'i tamamen yalnız bıraktığı yönündeki analizler çarşaf çarşaf verilirken, bazıları ise Trump yönetimini açıkça "İsrail'i satmakla" suçlamaya başladı.

Netanyahu ve Trump. (Fotoğraflar Reuters ve AA Arşiv'e aittir.) MECLİS KÜRSÜSÜNDE DEPREM İç siyasette köşeye sıkışan ve başarısız dış politika hamleleri nedeniyle kendi medyasının bile hedef tahtasına koyduğu Netanyahu'ya bir darbe de muhalefetten geldi. Yair Lapid İsrail Meclisi Knesset'te söz alan ana muhalefet lideri Yair Lapid, hükümetin bölgesel denklemleri okumaktan aciz olduğunu söyledi. Ankara'nın küresel diplomasi arenasındaki muazzam yükselişini görmezden gelen hükümetin stratejik bir körlük yaşadığını savunan Lapid, meclis salonunda buz kestiren o itirafı yaptı.