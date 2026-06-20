İsrail'den Türkiye itirafı: "Netanyahu, Erdoğan'ın gücünü hesaba katmadı"
İsrail ana muhalefet lideri Yair Lapid, meclis (Knesset) kürsüsünde yaptığı konuşmada, Netanyahu'nun Türkiye'nin gücünü ve Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın Washington'daki ağırlığını hesaba katmadan hazırladığı bölgesel Kürt planının çöktüğünü belirterek, "Erdoğan ona bir ders verdi" ifadeleriyle hükümeti sert bir dille eleştirdi. ABD ile İran arasında imzalanan barış anlaşmasının ardından yalnızlaşan ve Washington hattında kriz yaşayan Tel Aviv yönetimini yaylım ateşine tutan Lapid'in bu itirafları İsrail siyasetinde deprem etkisi yarattı.
Hızlı Özet Göster
- İsrail ana muhalefet lideri Yair Lapid, Knesset'te yaptığı konuşmada Netanyahu hükümetinin Türkiye'nin gücünü hafife aldığını belirtti.
- ABD-İran barış anlaşması Netanyahu ve yakın ekibi tarafından büyük rahatsızlıkla karşılandı.
- Lapid, Netanyahu'nun Kürt planının Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın tepkisi ve Washington'daki nüfuzu nedeniyle başarısız olduğunu ifade etti.
- ABD-İran anlaşması Washington ile Tel Aviv arasındaki ilişkileri kopma noktasına getirdi.
- İsrail basınında Trump yönetiminin İsrail'i yalnız bıraktığı yönünde analizler yapıldı.
Orta Doğu'da dengeleri değiştiren ABD-İran barış anlaşması, uluslararası arenada olumlu karşılanırken İsrail kanadında şok etkisi yaratmıştı.
Netanyahu ve yakın ekibinin büyük bir rahatsızlıkla karşıladığı bu gelişme, uzun yıllardır stratejik ortak olan Washington ile Tel Aviv arasındaki köprüleri kopma noktasına getirdi. İsrail basınında, ABD Başkanı Donald Trump'ın kendi politikaları doğrultusunda İsrail'i tamamen yalnız bıraktığı yönündeki analizler çarşaf çarşaf verilirken, bazıları ise Trump yönetimini açıkça "İsrail'i satmakla" suçlamaya başladı.
MECLİS KÜRSÜSÜNDE DEPREM
İç siyasette köşeye sıkışan ve başarısız dış politika hamleleri nedeniyle kendi medyasının bile hedef tahtasına koyduğu Netanyahu'ya bir darbe de muhalefetten geldi.
İsrail Meclisi Knesset'te söz alan ana muhalefet lideri Yair Lapid, hükümetin bölgesel denklemleri okumaktan aciz olduğunu söyledi. Ankara'nın küresel diplomasi arenasındaki muazzam yükselişini görmezden gelen hükümetin stratejik bir körlük yaşadığını savunan Lapid, meclis salonunda buz kestiren o itirafı yaptı.
"ERDOĞAN'IN GÜCÜNÜ HESABA KATMADILAR"
Netanyahu'nun gizli planlarının Türkiye duvarına tosladığını belirten Lapid, Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın hem sahadaki gücünün hem de Washington nezdindeki diplomatik ağırlığının İsrail tarafından hafife alındığını vurguladı. Lapid, "Netanyahu, Türkiye'nin göstereceği o net tepkiyi ve Erdoğan'ın Washington'daki nüfuzunu hesaba katmadan Kürt planını dayatmaya kalktı. Sonuç ortada; Erdoğan ona çok net bir ders verdi" şeklinde konuştu.