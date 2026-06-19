ABD ve İtalya arasında fotoğraf gerilimi! Meloni'den Trump'a tepki: "Açıklamaları tamamen uydurmadır" | Tajani'nin Amerika ziyareti iptal edildi

İtalya Dışişleri Bakanı Antonio Tajani İTALYA DIŞİŞLERİ BAKANI, ABD SEYAHATİNİ İPTAL ETTİ Meloni hükümetinin Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Antonio Tajani de ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundaki hesabından yaptığı paylaşımda, "Başkan Trump'ın Başbakan Meloni'ye yönelik ciddi ve saldırgan sözleri tüm İtalya'yı incitiyor. Bu nedenle, 21 ve 22 Haziran'da yapılması planlanan ABD ziyaretimi iptal etmeye karar verdim." ifadelerini kullandı. Savunma Bakanı Guido Crosetto da X'teki hesabından yaptığı paylaşımda, Trump'ın çıkışını "kimseye iyi gelmeyen yeni bir üslup hatası" olarak değerlendirirken, Meloni'nin tehdit altında olsa dahi kimseden böyle fotoğraf gibi bir isteği olmayacağını kaydetti.

Trump ve Meloni

İTALYA'DA MUHALEFET DE TRUMP'A TEPKİ GÖSTERDİ Muhalefetteki sol partiler de Trump'ın sözlerine tepki gösterirken, daha önce Trump'ın yakın siyasi müttefiki olmakla övündüğünü hatırlattıkları Meloni'yi de eleştirdi. Ana muhalefetteki Demokratik Parti (PD) Milletvekili Lia Quartapelle, "Başkan Trump'ın Başbakan'a yönelik kullandığı son derece ağır ve kırıcı ifadeler kabul edilemez. Asıl küçük düşen kendisidir. İtalya ile ilişkilerine zarar vermekten çekinmeyen bir zorba gibi davranıyor. Giorgia Meloni ile birçok konuda görüş ayrılığım var ancak saygı konusunda değil. Kendisine dayanışmamı iletiyorum." değerlendirmesinde bulundu. SON MÜTTEFİKLERDEN BİRİ OLAN GİORGİA MELONİ'YE ZORBALIK YAPIYOR



"Daha Fazla Avrupa Partisi" lideri Riccardo Magi de "Trump daha da gerçeküstü bir hal alıyor. Şimdi de elinde kalan son müttefiklerden biri olan Giorgia Meloni'ye zorbalık yapıyor. Umarım İtalya Başbakanı, İtalyan dış politikasını bu Amerikan yönetiminin pozisyonlarına bu kadar bağımlı hale getirmiş olması konusunda bir özeleştiri yapar." ifadelerini kullandı.

Trump ve Meloni Yeşil ve Sol İttifak (AvS) lideri Angelo Bonelli ise Meloni'ye bu sözlerin duyulmasına yol açtığı için kenara çekilmesi çağrısında bulunarak, "Donald Trump'ın sözleri, Meloni'nin ABD Başkanı ile kurduğu ilişkinin ne kadar bağımlı bir karakter taşıdığının sonucudur. Bu bağımlılık, İtalya'nın ve İtalyanların onurunu zedelemiştir." dedi. SAVAŞ, YAKIN SİYASİ İLİŞKİLER İÇERİSİNDEKİ TRUMP VE MELONİ'NİN ARASINI AÇMIŞTI Meloni ile Trump, ABD ve İsrail'in 28 Şubat'ta İran'a saldırmasından önce yakın siyasi ilişkiler içindeydi. İtalya Başbakanı Meloni, geçen yıl Trump'ın yemin törenine davet edilen tek Avrupalı lider olmuştu. Savaş başladıktan bir süre sonra 31 Mart'ta İtalya'nın, ABD'nin Orta Doğu'ya gönderdiği bazı uçakların Sicilya Adası'ndaki Sigonella Üssü'nü kullanmasına izin vermediği ortaya çıkmıştı. Bu sırada, Vatikan Devlet Başkanı Papa 14. Leo, birçok kez savaşın sonlandırılması çağrısı yapmış, Trump ise 12 Nisan'da Papa için "dış politikada zayıf ve berbat" ifadelerini kullanarak, sert tepki göstermişti.

Meloni ve Trump Papa ile Trump arasındaki söz düellosuna Meloni de 13 Nisan'da ABD Başkanı'nın, Papa hakkındaki sözlerinin "kabul edilemez" olduğunu belirterek, tartışmaya dahil olmuştu. CESUR OLDUĞUNU DÜŞÜNMÜŞTÜM AMA YANILMIŞIM Bunun üzerine Trump, 14 Nisan'da Corriere della Sera gazetesine bir demeç vererek, Avrupa'daki yakın müttefiklerinden olan Meloni'yi sert şekilde eleştirmiş ve "İnsanlar ondan memnun mu? Bunu hayal edemezdim. Ona şoke oldum. Cesur olduğunu düşünmüştüm ama yanılmışım." ifadelerini kullanmıştı.