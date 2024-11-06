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Trump kutlamada Harris cephesinde ölüm sessizliği! Elon Musk ile zafer pozu

ABD’de seçim sonuçları açıklanmaya başlarken Cumhuriyetçi aday Donald Trump ve Demokrat aday Kamala Harris seçim sonuçlarını kendi etkinliklerinde takip etti. ABD’de kritik eyaletlerin kırmızıya boyanmasının ardından Trump’ın Mar-a-Lago’daki partisinde erken kutlama yapıldığı bildirildi. Trump’ın milyarder destekçisi Elon Musk ile fotoğrafları gündeme damga vururken Harris cephesinde ise ölüm sessizliğinin hakim olduğu bildirildi.

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Giriş Tarihi :06 Kasım 2024 , 08:41 Güncelleme Tarihi :06 Kasım 2024 , 13:05
Trump kutlamada Harris cephesinde ölüm sessizliği! Elon Musk ile zafer pozu

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ABD'de kritik başkanlık seçiminin ardından sandıklar birer birer kapanırken Cumhuriyetçi aday Donald Trump ve Demokrat aday Kamala Harris, seçim sonuçlarını takip etmek için etkinlikler düzenledi. Sandıklardan son dakika bilgileri gelirken Trump'ın Mar-a-Lago'daki etkinliğinde erken kutlama yapıldığı, Harris'in etkinliğinde ise ölüm sessizliği hakim olduğu bildirildi.

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Donald Trump Zafer Konuşması!

MAR-A-LAGO'DA ERKEN KUTLAMA

Donald Trump 5 Kasım seçimlerinde zafer kazanarak 47. ABD Başkanı oldu. Sonucun belli olmasından saatler önce Trump'ın Beyaz Saray'ı yeniden Mar-a-Lago'da parti havası başladı.

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2020'de Joe Biden'a kaybettiği birkaç kritik eyaleti geri almaya hazır görünen Trump kampı zaferden "emin" olduklarını söylüyordu.

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ELON MUSK DA PARTİDE

Etkinlikten gelen görüntülerde Trump'ın milyarder destekçisi Elon Musk ve Dana White sohbet ettiği görüldü. konuklar Mar-a-Lago'nun balo salonundan çok sayıda fotoğraf paylaştı.

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HARRIS'İN PARTİSİNDE ÖLÜM SESSİZLİĞİ

CNN yayınına katılan bir analistin ABD'de seçim gecesinin "2020'den çok 2016'ya benzediğini" söylemesinin ardından, Kamala Harris'in seçimi takip ettiği partide televizyonların sesinin kapatıldığı ve yerine müzik koyulduğu bildirildi. New York Times burada kalabalığın önemli ölçüde azaldığını ve karamsar bir ruh halinin hakim olduğunu belirtti.

New York Times'ın bildirdiğine göre Harris'in seçim gecesi partisini düzenlediği Howard Üniversitesi'ndeki kalabalık saatler önce tezahürat yapıp dans ederken Kuzey Carolina'nın Trump'ın olduğunu görünce ürkütücü bir sessizliğe büründü.

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