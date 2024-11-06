Trump kutlamada Harris cephesinde ölüm sessizliği! Elon Musk ile zafer pozu

ABD 'de kritik başkanlık seçiminin ardından sandıklar birer birer kapanırken Cumhuriyetçi aday Donald Trump ve Demokrat aday Kamala Harris , seçim sonuçlarını takip etmek için etkinlikler düzenledi. Sandıklardan son dakika bilgileri gelirken Trump'ın Mar-a-Lago'daki etkinliğinde erken kutlama yapıldığı, Harris'in etkinliğinde ise ölüm sessizliği hakim olduğu bildirildi.

MAR-A-LAGO'DA ERKEN KUTLAMA

Donald Trump 5 Kasım seçimlerinde zafer kazanarak 47. ABD Başkanı oldu. Sonucun belli olmasından saatler önce Trump'ın Beyaz Saray'ı yeniden Mar-a-Lago'da parti havası başladı.

2020'de Joe Biden'a kaybettiği birkaç kritik eyaleti geri almaya hazır görünen Trump kampı zaferden "emin" olduklarını söylüyordu.

Trump'ın seçim gecesi etkinliğine katılanlar (ortada) RFK Jr. dahil, ülkenin dört bir yanından umut verici sonuçlar gelirken gülümseyen özçekimler paylaştı

ELON MUSK DA PARTİDE

Etkinlikten gelen görüntülerde Trump'ın milyarder destekçisi Elon Musk ve Dana White sohbet ettiği görüldü. konuklar Mar-a-Lago'nun balo salonundan çok sayıda fotoğraf paylaştı.

Elon Musk salı akşamı on bir çocuğundan birini de Mar-a-Lago'ya getirdi

HARRIS'İN PARTİSİNDE ÖLÜM SESSİZLİĞİ

CNN yayınına katılan bir analistin ABD'de seçim gecesinin "2020'den çok 2016'ya benzediğini" söylemesinin ardından, Kamala Harris'in seçimi takip ettiği partide televizyonların sesinin kapatıldığı ve yerine müzik koyulduğu bildirildi. New York Times burada kalabalığın önemli ölçüde azaldığını ve karamsar bir ruh halinin hakim olduğunu belirtti.

New York Times'ın bildirdiğine göre Harris'in seçim gecesi partisini düzenlediği Howard Üniversitesi'ndeki kalabalık saatler önce tezahürat yapıp dans ederken Kuzey Carolina'nın Trump'ın olduğunu görünce ürkütücü bir sessizliğe büründü.