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Kamala Harris fena yakalandı! ABD seçimine damga vuran telefon konuşması

ABD’de başkanlık seçimi için sandıklar açılırken Demokrat aday Kamala Harris, büyük bir skandalla gündeme damga vurdu. Demokratik Ulusal Komite Genel Merkezi’ni ziyaret eden ve telefonda Demokratlara oy isteyen Harris’in telefon ekranı kameralara yansıyınca olanlar oldu. İşte, Harris’in fena yakalandığı o anlar…

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Giriş Tarihi :06 Kasım 2024 , 07:01 Güncelleme Tarihi :06 Kasım 2024 , 07:13
Kamala Harris fena yakalandı! ABD seçimine damga vuran telefon konuşması

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ABD'de 5 Kasım başkanlık seçimleri için sandıklar açılırken Başkan Yardımcısı ve Demokratların başkan adayı Kamala Harris'in telefon görüşmesi gündeme damga vurdu. Harris seçmenleri telefonla arayarak kendisine oy istedi.

Kamala Harris, telefonda seçmenden oy istediKamala Harris, telefonda seçmenden oy istedi

HARRIS'TEN SÜRPRİZ ZİYARET

Seçim günü Demokratik Ulusal Komite Genel Merkezi'ne sürpriz bir ziyaret düzenleyen Harris, çalışanlarla sohbet ettikten sonra gelen bazı telefon çağrılarına cevap verdi.

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TELEFONDA OY İSTEDİ

Kameralar karşısında kampanya ekibinden birinin kendisine verdiği telefona cevap veren Harris, konuştuğu kişiye "Nasılsınız? Oy kullandınız mı?" diye sordu. Karşısındaki kişinin cevabının ardından Harris "Kullandınız, teşekkür ederim" dedi.

Harris’in telefon ekranında arama ekranı değil telefon kamerasının açık olduğu görüldü.Harris’in telefon ekranında arama ekranı değil telefon kamerasının açık olduğu görüldü.

TELEFON EKRANI KAMERAYA YANSIDI FENA YAKALANDI

Harris telefon görüşmesi sırasında odada alkış tufanı koptu. Arama yaptığı telefonu odaya çeviren Harris'in telefon ekranı ise görenleri şaşkına çevirdi.

Harris'in telefon ekranında arama ekranı değil telefon kamerasının açık olduğu görüldü.

Trump destekçileri X platformunda Kamala Harris'i sahte bir telefon konuşması yaptığını belirterek hedef aldı ve "fena yakalandığını" yazdı.

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