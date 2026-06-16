Denizkurdu-II’deki tek kare Atina’yı karıştırdı: Türk tuzağına düştük
Türk Deniz Kuvvetleri’nin Denizkurdu-II/2026 Tatbikatı’ndan paylaşılan tek kare Atina’yı karıştırdı. KKTC ve Yunanistan askerî ataşelerinin aynı noktada yer aldığı görüntü sonrası Yunan basını, “Türkler askeri tatbikatta Yunanistan’ı nasıl küçük düşürdü?” diyerek kendi hükümetine yüklendi.
Hızlı Özet Göster
- Türk Deniz Kuvvetleri'nin Denizkurdu-II/2026 Tatbikatı'nda KKTC askeri ataşesi ile Yunanistan askeri ataşesinin aynı noktada tatbikatı izlediği fotoğraf Yunanistan ve Güney Kıbrıs Rum Yönetimi'nde krize neden oldu.
- Yunan medyası Pentapostagma, Newsbreak ve VoiceNews fotoğrafı Türkiye'nin KKTC'ye görünürlük kazandırmak için kullandığı bir tuzak olarak nitelendirdi.
- Yunanistan Başbakanı Kiryakos Miçotakis ve Savunma Bakanı Nikos Dendias'ın yönetimi Yunan basını tarafından sessiz kalmakla eleştirildi.
- Güney Kıbrıs Rum Yönetimi'nden askeri analist Yiannos Charalambides olayı acemilik olarak değerlendirdi ve konunun Yunan Parlamentosu'nda gündeme getirilmesi gerektiğini belirtti.
- Denizkurdu-II/2026 Tatbikatı'na 125 deniz unsuru, 60 hava aracı ve yaklaşık 18 bin personel katıldı.
Türk Deniz Kuvvetleri'nin Denizkurdu-II/2026 Tatbikatı'nda çekilen tek bir fotoğraf karesi, Yunanistan ve Güney Kıbrıs Rum Yönetimi'nde krize dönüştü.
KKTC askeri ataşesi ile Yunanistan askeri ataşesinin Seçkin Gözlemci Günü'nde aynı gözlem noktasında tatbikatı takip ettiği görüntü, Yunan basınında Atina hükümetine yönelik sert eleştirilerin fitilini ateşledi.
Yunan medyası, Türkiye'nin bu kareyle diplomatik ve psikolojik üstünlük kurduğunu savunurken, Atina'dan acil açıklama istedi.
TEK KAREYLE BÜYÜYEN KRİZ
Türk Deniz Kuvvetleri Komutanlığı tarafından icra edilen Denizkurdu-II/2026 Tatbikatı, Karadeniz, Marmara, Adalar Denizi ve Doğu Akdeniz'i kapsayan geniş bir coğrafyada gerçekleştirildi.
Tatbikata 125 deniz unsuru, 60 hava aracı ve yaklaşık 18 bin personel katıldı.
Son yıllarda geliştirilen yerli ve milli deniz silah sistemlerinin de sergilendiği tatbikat, Türkiye'nin denizlerdeki caydırıcılığını bir kez daha ortaya koydu.
Ancak Yunanistan'da gündem, tatbikatın askeri boyutundan çok tek bir fotoğraf karesi oldu.
Krize neden olan kare, Denizkurdu-II/2026 Tatbikatı'nın 11 Haziran'daki Seçkin Gözlemci Günü'nde çekildi.
Fotoğrafta, KKTC askerî ataşesi ile Yunanistan askeri ataşesinin aynı noktada yan yana tatbikatı izlediği görüldü.
YUNAN BASINI: TÜRK TUZAĞI
Yunan haber sitesi Pentapostagma, görüntüyü "Türk tuzağı" olarak nitelendirdi.
Site, fotoğrafın Türk Genelkurmayı tarafından servis edildiğini öne sürerek, görüntülerin KKTC ile Yunanistan arasında fiili temas algısı oluşturduğunu savundu.
Pentapostagma TV'de yayımlanan değerlendirmede, Ankara'nın bu kare üzerinden KKTC'nin uluslararası görünürlüğünü artırmayı hedeflediği iddia edildi.
Yunan medyası, bir Yunan subayının KKTC temsilcisiyle aynı karede yer almasını "iletişim savaşı" açısından ağır bir hata olarak yorumladı.
NEWSBREAK ATİNA'YI SIKIŞTIRDI
Yunanistan'da konuyu manşetine taşıyan Newsbreak, "Türkler askeri tatbikatta Yunanistan'ı nasıl küçük düşürdü?" başlığını kullandı.
Haberde, Atina yönetiminin bu görüntü karşısında sessiz kalamayacağı belirtilerek hükümete açıklama çağrısı yapıldı.
Newsbreak, fotoğrafın gerçek olup olmadığına bakılmaksızın, görüntünün 24 saatten fazla yayında kaldığını ve Yunan makamlarının bu süreçte etkili bir refleks göstermediğini yazdı.
Site, Türkiye'nin amacının Yunanistan'ı tuzağa düşürmek ve KKTC'nin fiili tanınmasına hizmet eden bir algı oluşturmak olduğunu ileri sürdü.
VOİCENEWS: YUNAN SUBAYI PROPAGANDANIN FİGÜRANI OLDU
VoiceNews ise doğrudan Başbakan Kiryakos Miçotakis ve Savunma Bakanı Nikos Dendias'ı hedef aldı.
Haberde, Atina'nın Türkiye ile yürüttüğü "sakin sular" politikasının bu olayla çöktüğü iddia edildi.
VoiceNews, Yunan hükümetinin bir Yunan subayının Türk propagandasının figüranı hâline gelmesine izin verdiğini öne sürdü.
Bu yorum, Yunan basınındaki panik havasını ve Atina yönetimine duyulan tepkiyi açık biçimde ortaya koydu.
RUM KESİMİ DE HAZMEDEMEDİ
Gelişmeler Güney Kıbrıs Rum Yönetimi'nde de geniş yankı buldu.
Simerini gazetesine konuşan askeri ve siyasi analist Yiannos Charalambides, Yunan tarafının acemice davrandığını söyledi.
Charalambides, "Bir şekilde bu tuzağa bastık ve Türk propagandasının kurbanı olduk" değerlendirmesinde bulundu.
Rum analist, Yunan subayının KKTC temsilcisiyle aynı noktada bulunmasının KKTC'ye siyasi ve hukuki görünürlük kazandırdığını söyledi.
FOTOĞRAFI HAZMEDEMEDİLER
Yiannos Charalambides, söz konusu kareyi "utanç verici" olarak nitelendirdi.
Charalambides'e göre görüntüler, Türkiye tarafından propaganda amacıyla kullanıldı ve Yunanistan ile Yunan Silahlı Kuvvetlerini küçük düşürmeye hizmet etti.
Rum analist, konunun Yunan Parlamentosu'nda gündeme getirilmesi gerektiğini de belirtti.
Bu çıkış, rahatsızlığın yalnızca medya yorumlarıyla sınırlı kalmadığını, siyasi alana taşınabilecek bir krize dönüştüğünü gösterdi.
YUNAN 24 NEWS DE ATİNA'YI HEDEF ALDI
Haberde, Kuzey Kıbrıs'ın varlığını hazmedemeyen Yunan basını "Yunan Silahlı Kuvvetleri'nden bir subay, Kıbrıs'ı temsil eden bir subayla aynı gözlem noktasında ne arıyordu?" ifadeleri kullanıldı.
Yunan ve Rum medyası, fotoğrafın Türkiye tarafından KKTC'yi görünür kılmak için kullanıldığını savundu.
ATİNA SESSİZ KALDI
Yunanistan Milli Savunma Genelkurmay Başkanlığı veya Milli Savunma Bakanlığı'ndan konuya ilişkin resmi bir açıklama yapılmaması, Yunan basınındaki tepkileri daha da büyüttü.
Pentapostagma, bu sessizliği "alarm verici" olarak değerlendirdi.
Yunan basını, Türkiye'nin önümüzdeki dönemde daha ciddi hamleler hazırlayıp hazırlamadığını sorgularken, 2020 yazına benzer bir gerilim ihtimalini de gündeme taşıdı.
Tek bir kare, Atina'da diplomatik kriz başlığına dönüştü.
YUNAN MEDYASINDAKİ BÜYÜK ÇELİŞKİ
Yunan basınında dikkat çeken en önemli nokta ise fotoğrafla ilgili çelişkili tavır oldu. Bazı haberlerde görüntünün gerçek olup olmadığı sorgulandı. Hatta fotoğrafın yapay zeka ürünü olup olmadığı bile gündeme getirildi.
Ancak aynı yayınlarda, Atina'nın bu kareye yanıt vermekte geciktiği ve Türkiye'nin psikolojik üstünlük sağladığı savunuldu. Bu tablo, Yunan medyasının olay karşısında yaşadığı panik havasını daha da görünür kıldı.
ASIL HAZIMSIZLIK KKTC'NİN GÖRÜNÜRLÜĞÜ
Yunan ve Rum medyasındaki yorumlar, asıl rahatsızlığın bir protokol karesinden çok KKTC'nin görünür hâle gelmesi olduğunu gösterdi. Rum analist Charalambides'in "KKTC'yi siyasi ve hukuki olarak meşrulaştırıyor" sözleri, bu rahatsızlığı açıkça gözeler önüne serdi.
TEK KAREYLE ÇÖKEN ALGI
DENİZKURDU-II/2026 Tatbikatı, Türk donanmasının sahadaki gücünü gösterirken, aynı tatbikattan paylaşılan bir fotoğraf karesi Atina'da siyasi tartışma başlattı.
- Yunan basını kendi hükümetini sessizlikle suçladı.
- Rum yorumcular KKTC'nin görünürlüğünün arttığını savundu.
- Atina ise tek kare üzerinden başlayan tartışmada savunmaya çekildi.
Türkiye'nin dev tatbikatı sahada güç gösterisine dönüşürken, Yunanistan cephesinde tek fotoğraf karesi bile panik havası oluşturmaya yetti.