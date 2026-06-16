NEWSBREAK ATİNA'YI SIKIŞTIRDI Yunanistan'da konuyu manşetine taşıyan Newsbreak, "Türkler askeri tatbikatta Yunanistan'ı nasıl küçük düşürdü?" başlığını kullandı. Haberde, Atina yönetiminin bu görüntü karşısında sessiz kalamayacağı belirtilerek hükümete açıklama çağrısı yapıldı. Newsbreak, fotoğrafın gerçek olup olmadığına bakılmaksızın, görüntünün 24 saatten fazla yayında kaldığını ve Yunan makamlarının bu süreçte etkili bir refleks göstermediğini yazdı. Site, Türkiye'nin amacının Yunanistan'ı tuzağa düşürmek ve KKTC'nin fiili tanınmasına hizmet eden bir algı oluşturmak olduğunu ileri sürdü. VOİCENEWS: YUNAN SUBAYI PROPAGANDANIN FİGÜRANI OLDU VoiceNews ise doğrudan Başbakan Kiryakos Miçotakis ve Savunma Bakanı Nikos Dendias'ı hedef aldı. Haberde, Atina'nın Türkiye ile yürüttüğü "sakin sular" politikasının bu olayla çöktüğü iddia edildi. VoiceNews, Yunan hükümetinin bir Yunan subayının Türk propagandasının figüranı hâline gelmesine izin verdiğini öne sürdü. Bu yorum, Yunan basınındaki panik havasını ve Atina yönetimine duyulan tepkiyi açık biçimde ortaya koydu.

RUM KESİMİ DE HAZMEDEMEDİ Gelişmeler Güney Kıbrıs Rum Yönetimi'nde de geniş yankı buldu. Simerini gazetesine konuşan askeri ve siyasi analist Yiannos Charalambides, Yunan tarafının acemice davrandığını söyledi. Charalambides, "Bir şekilde bu tuzağa bastık ve Türk propagandasının kurbanı olduk" değerlendirmesinde bulundu. Rum analist, Yunan subayının KKTC temsilcisiyle aynı noktada bulunmasının KKTC'ye siyasi ve hukuki görünürlük kazandırdığını söyledi.

FOTOĞRAFI HAZMEDEMEDİLER Yiannos Charalambides, söz konusu kareyi "utanç verici" olarak nitelendirdi. Charalambides'e göre görüntüler, Türkiye tarafından propaganda amacıyla kullanıldı ve Yunanistan ile Yunan Silahlı Kuvvetlerini küçük düşürmeye hizmet etti. Rum analist, konunun Yunan Parlamentosu'nda gündeme getirilmesi gerektiğini de belirtti. Bu çıkış, rahatsızlığın yalnızca medya yorumlarıyla sınırlı kalmadığını, siyasi alana taşınabilecek bir krize dönüştüğünü gösterdi. YUNAN 24 NEWS DE ATİNA'YI HEDEF ALDI Haberde, Kuzey Kıbrıs'ın varlığını hazmedemeyen Yunan basını "Yunan Silahlı Kuvvetleri'nden bir subay, Kıbrıs'ı temsil eden bir subayla aynı gözlem noktasında ne arıyordu?" ifadeleri kullanıldı. Yunan ve Rum medyası, fotoğrafın Türkiye tarafından KKTC'yi görünür kılmak için kullanıldığını savundu.

ATİNA SESSİZ KALDI Yunanistan Milli Savunma Genelkurmay Başkanlığı veya Milli Savunma Bakanlığı'ndan konuya ilişkin resmi bir açıklama yapılmaması, Yunan basınındaki tepkileri daha da büyüttü. Pentapostagma, bu sessizliği "alarm verici" olarak değerlendirdi. Yunan basını, Türkiye'nin önümüzdeki dönemde daha ciddi hamleler hazırlayıp hazırlamadığını sorgularken, 2020 yazına benzer bir gerilim ihtimalini de gündeme taşıdı. Tek bir kare, Atina'da diplomatik kriz başlığına dönüştü.