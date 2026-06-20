Trump imzayı attı İsrail panikledi: "Türkiye bizim için İran’dan bile daha tehlikeli!"

Başkan Erdoğan

GÖZLERİ KULAKLARI TÜRK SAVUNMA SANAYİİNDE

Türkiye'nin askeri gücünü detay detay inceleyen İsrail gazetesi, şu ifadeleri kullandı:

"ABD'den sonra NATO'nun (32 ülkeyi ve yaklaşık 3,7 milyon askeri barındıran bir ittifak) en büyük ikinci ordusuna sahip olan Türkiye'nin, yaklaşık 480.000 aktif muvazzaf askeri ve bunun yanı sıra yedek askerleri bulunuyor. Kara kuvvetlerinin envanterinde 2.200 tank yer alırken, iki ülke arasındaki ilişkilerin altın çağında İsrail, zırhlı savaş doktrinini Türk ordusunun hizmetine sunmuştu. Türklerin elinde 300 adet gelişmiş Alman yapımı Leopard 2A4 tankının yanı sıra farklı serilerden 900 adet Patton tankı bulunuyor. Ayrıca Türkler, ALTAY adını taşıyan yerli bir tanka da sahip."

ABD-İRAN İMZASI ENDİŞELENDİRDİ

Trump'ın İran ile birlikte attığı imzanın endişe verici olduğunu vurgulayan Maariv, "Başkan Trump'ın, İsrail'i yüzüstü bırakıp Hizbullah terör örgütünü İran ile yapılan ateşkes paketine dahil ederek sergilediği İsrail'e yönelik bu ürkütücü tavrından sonra, bir NATO üyesi olan Türkiye'nin İsrail'e saldırma iştahını kabartmasını nasıl engelleyebilir?" diyerek Türkiye paniğini açıkça vurguladı.

Türkiye'nin savunma sanayii hamlelerine dikkat çeken Maariv, "Güvenlik açısından bakıldığında Türkiye, yaşadığı ekonomik zorluklara rağmen modern bir ordu ile hayal gücünün ötesinde gelişmiş, sofistike ve etkileyici bir bağımsız savunma sanayisi inşa etti. Bu sanayi, hem bir büyüme motoruna hem de birinci sınıf bir diplomatik araca dönüştü." dedi.