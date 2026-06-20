Trump imzayı attı İsrail panikledi: "Türkiye bizim için İran’dan bile daha tehlikeli!"
ABD ile İran arasındaki sürpriz anlaşmanın ardından Tel Aviv hattında sular durulmuyor. İsrail gazetesi Maariv, Washington'ın kendilerini yalnız bıraktığını belirterek rotayı Türkiye’ye çevirdi. Türk savunma sanayiinin %80 yerlilik oranına ulaştığını ve hayal gücünün ötesinde bir güce eriştiğini yazan gazete, "Karşımızda İran’dan çok daha tehlikeli bir tehdit var: Türkiye ve Mavi Vatan doktrini" analiziyle duyulan paniği gözler önüne serdi.
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- Maariv gazetesi, Türkiye'nin askeri gücü ve savunma sanayisi nedeniyle İsrail için İran'dan daha büyük bir tehdit oluşturduğunu yazdı.
- ABD Başkanı Donald Trump'ın İran ile anlaşmasının ardından İsrail'in güvenlik endişeleri arttı.
- Maariv, Türkiye'nin NATO'nun en büyük ikinci ordusuna sahip olduğunu ve kendi silahlarının yüzde 80'ini ürettiğini belirtti.
- Gazete, Türkiye'nin savunma sanayiinin Bayraktar TB2 gibi insansız hava araçlarıyla uluslararası alanda güç kazandığını vurguladı.
- Türkiye'nin Mavi Vatan doktrini çerçevesinde Doğu Akdeniz'de deniz hakimiyeti kurma arzusunun İsrail'i endişelendirdiği belirtildi.
ABD ile İran anlaşmasının ardından Washington-Tel Aviv hattında ayrılık çanları çalarken İsrail'de Türkiye paniği de arttı.
İSRAİL'DE TÜRKİYE PANİĞİ
İsrail gazetesi Maariv, "NATO'nun en büyük ikinci ordusuna sahip olan Türkiye, İsrail için İran'dan bile çok daha tehlikeli bir tehdit oluşturuyor" dedi ve "Türkiye'nin askeri gücüyle ilgili şaşırtıcı istatistik" başlıklı bir haber yayımladı.
Maariv, Türkiye'nin kendi silahlarının yaklaşık yüzde 80'ini üreten son derece gelişmiş bir askeri sanayi sistemi kurduğuna dikkat çekerken Türkiye paniğini de bir kez daha gözler önüne serdi.
"İRAN'DAN ÇOK DAHA TEHLİKELİ"
ABD Başkanı Donald Trump'ın İran ile bitmek bilmeyen müzakerelerden bıktığını ve anlaşma ile Tel Aviv'i şaşkına çevirdiğini belirten Maariv yazarı Şlomo Maoz, "İranlılarla bitmek bilmeyen müzakerelerden yorulan ABD Başkanı Donald Trump'ın, İsrail'in kuzey sınırındaki güvenlik ihtiyaçlarına yönelik tavrında yaşanan keskin, hoyrat ve beklenmedik değişimin şokunu henüz atlatamamışken; şimdi de karşımızda belki de İran'dan çok daha tehlikeli yeni bir tehdit var: Türkiye." ifadelerini kullandı.
GÖZLERİ KULAKLARI TÜRK SAVUNMA SANAYİİNDE
Türkiye'nin askeri gücünü detay detay inceleyen İsrail gazetesi, şu ifadeleri kullandı:
"ABD'den sonra NATO'nun (32 ülkeyi ve yaklaşık 3,7 milyon askeri barındıran bir ittifak) en büyük ikinci ordusuna sahip olan Türkiye'nin, yaklaşık 480.000 aktif muvazzaf askeri ve bunun yanı sıra yedek askerleri bulunuyor. Kara kuvvetlerinin envanterinde 2.200 tank yer alırken, iki ülke arasındaki ilişkilerin altın çağında İsrail, zırhlı savaş doktrinini Türk ordusunun hizmetine sunmuştu. Türklerin elinde 300 adet gelişmiş Alman yapımı Leopard 2A4 tankının yanı sıra farklı serilerden 900 adet Patton tankı bulunuyor. Ayrıca Türkler, ALTAY adını taşıyan yerli bir tanka da sahip."
ABD-İRAN İMZASI ENDİŞELENDİRDİ
Trump'ın İran ile birlikte attığı imzanın endişe verici olduğunu vurgulayan Maariv, "Başkan Trump'ın, İsrail'i yüzüstü bırakıp Hizbullah terör örgütünü İran ile yapılan ateşkes paketine dahil ederek sergilediği İsrail'e yönelik bu ürkütücü tavrından sonra, bir NATO üyesi olan Türkiye'nin İsrail'e saldırma iştahını kabartmasını nasıl engelleyebilir?" diyerek Türkiye paniğini açıkça vurguladı.
Türkiye'nin savunma sanayii hamlelerine dikkat çeken Maariv, "Güvenlik açısından bakıldığında Türkiye, yaşadığı ekonomik zorluklara rağmen modern bir ordu ile hayal gücünün ötesinde gelişmiş, sofistike ve etkileyici bir bağımsız savunma sanayisi inşa etti. Bu sanayi, hem bir büyüme motoruna hem de birinci sınıf bir diplomatik araca dönüştü." dedi.
KARABAĞ, LİBYA, UKRAYNA…
Türk savunma sanayiinin, Bayraktar TB2 gibi yerli üretim insansız hava araçlarının Karabağ, Libya ve Ukrayna'da Türkiye gücünü kanıtladığını hatırlatan Maariv; Körfez ülkeleri, Afrika ve Kafkasya dahil olmak üzere 34 ülkeye ihraç edilen bir satış rekoruna dönüştüğünü vurguladı. Ayrıca Türkiye'nin Katar, Somali, KKTC, Libya ve Suriye'de askeri üslerinin ve Irak'ın kuzeyinde de doğrudan askeri varlığının bulunduğunu belirtti.
Türkiye'nin yerli ve milli çok katmanlı hava savunma sistemi de dahil olmak üzere kendi silahlarının yüzde 80'ini üreten, iyi gelişmiş bir askeri sanayi kurduğunu belirten Maariv, "Mavi Vatan (Mavi Vatan) doktrini; potansiyel petrol sahalarını zorla ele geçirmeye çalışan Türk devine karşı İsrail ile askeri ortaklık kuran Yunanistan ve Kıbrıs'ın deniz sınırlarına meydan okuyarak Doğu Akdeniz, Ege ve Karadeniz'de mutlak bir deniz hakimiyeti kurma arzusunu yansıtıyor." ifadelerini kullandı.