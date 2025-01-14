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Joe Biden'dan ateşkes açıklaması! "Çok yakınız" deyip Gazze'ye insani yardımların ulaştırılacağını söyledi

ABD Başkanı Joe Biden, Gazze’de ateşkes anlaşmasına kısa sürede varılacağını belirterek, "Aylar önce ortaya koyduğumuz önerinin nihayet gerçekleşmesine çok yakınız." dedi. İsrail, Hamas, Katar ve Mısır arasında yoğun diplomasi yürütüldüğünü vurgulayan Biden, bu anlaşmayla esirlerin serbest bırakılacağını ve insani yardımların artırılacağını açıkladı.

takvim.com.tr takvim.com.tr
Giriş Tarihi :14 Ocak 2025 , 00:18 Güncelleme Tarihi :14 Ocak 2025 , 00:49
Joe Biden’dan ateşkes açıklaması! Çok yakınız deyip Gazze’ye insani yardımların ulaştırılacağını söyledi

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    ABD Başkanı Biden, 4 yıllık başkanlık dönemindeki dış politikasını yorumladığı konuşmasında, Orta Doğu ve Gazze konusunda da değerlendirmelerde bulundu.

    Biden, Gazze'de ateşkes anlaşmasının çok yakın olduğunu belirtti. (Takvim.com.tr foto arşiv)Biden, Gazze'de ateşkes anlaşmasının çok yakın olduğunu belirtti. (Takvim.com.tr foto arşiv)

    Biden, geçen yaz kendisinin kamuoyuna duyurduğu ateşkes önerisiyle ilgili aylar süren çalışmaların ardından artık sonuca çok yaklaştıklarını kaydederek, "İsrail ile Hamas arasındaki savaş hakkında şunu söyleyeyim; aylar önce ortaya konulan ateşkes önerisinin nihayet gerçekleşmesine çok yakınız." dedi.

    İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, Katar Emiri Şeyh Temim bin Hamad Al-Sani ve Mısır Cumhurbaşkanı Abdulfettah Es-Sisi ile dünden bu yana önemli görüşmeler yaptığını hatırlatan Biden, "Bu anlaşmayı tamamlamak için yoğun çaba gösteriyorum." diye konuştu.

    Biden, Gazze'de ateşkes anlaşmasının çok yakın olduğunu belirtti. (Takvim.com.tr foto arşiv)Biden, Gazze'de ateşkes anlaşmasının çok yakın olduğunu belirtti. (Takvim.com.tr foto arşiv)

    Biden, söz konusu ateşkes anlaşmasının gerçeklemesi halinde esirlerin serbest bırakılacağını, çatışmaların duracağını ve Gazze'ye insani yardımların ulaştırılacağını ifade ederek, şu değerlendirmeyi yaptı:

    "Savaşın başladığı günden beri korkunç acılar çeken Filistinlilere insani yardımın önemli ölçüde artması mümkün olacak. Filistinliler cehennemi yaşadılar. Çok fazla masum insan öldürüldü. Filistin halkı barışı ve kendi geleceklerini belirleme hakkını hak ediyor. İsrail de barışı ve gerçek güvenliği hak ediyor."

    Biden, Gazze'de ateşkes anlaşmasının çok yakın olduğunu belirtti. (Takvim.com.tr foto arşiv)Biden, Gazze'de ateşkes anlaşmasının çok yakın olduğunu belirtti. (Takvim.com.tr foto arşiv)

    Biden, kendinden sonraki Donald Trump yönetimine de bu konuda aynı hassasiyeti göstermesi çağrısında bulundu.

    İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu ile dün gerçekleştirdiği telefon görüşmesinde Gazze'de ateşkes konusundaki son durumu değerlendiren ABD Başkanı Biden, ateşkes anlaşmasına bir an önce varılması gerektiğini belirtmişti.

    ABD Ulusal Güvenlik Danışmanı Jake Sullivan, bugün konuyla ilgili yaptığı açıklamada, Gazze'de ateşkese çok yakın olduklarını ve anlaşmanın bu hafta sağlanabileceğini açıklamıştı.

    ABD Başkanı Joe Biden ile İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu. (Takvim.com.tr foto arşiv)ABD Başkanı Joe Biden ile İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu. (Takvim.com.tr foto arşiv)

    NETANYAHU İLE TELEFONDA GÖRÜŞMÜŞTÜ
    Öte yandan Joe Biden, geçtiğimiz günlerde İsrail Başbakanı Netanyahu ile telefonda görüşmüştü. Adı açıklanmayan bir kaynak, görüşmede Gazze Şeridi'nde ateşkese ve esirlerin serbest bırakılmasına yönelik müzakerelerin ele alındığını ifade etmişti.

    Joe Biden ve Netanyahudan özel telefon görüşmesi | Gündemleri Gazzede ateşkes!Joe Biden ve Netanyahudan özel telefon görüşmesi | Gündemleri Gazzede ateşkes!
    Joe Biden ve Netanyahu'dan özel telefon görüşmesi | Gündemleri Gazze'de ateşkes!

    "ATEŞKES ÇOK ÇOK YAKIN"
    ABD Ulusal Güvenlik Danışmanı Jake Sullivan, ABD basınına yaptığı açıklamada, ateşkes görüşmelerinde tarafların anlaşmaya varmaya "çok çok yakın" olduklarını belirerek, "Görevde olduğumuz her günü bu işi halletmek için kullanmaya kararlıyız" dedi.

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