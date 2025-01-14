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Trump-Netanyahu krizinin arka planı! İsrail gazetesi yazdı: O… çocuğu paylaşımından çok daha öte

Donald Trump ile Binyamin Netanyahu arasındaki kriz her geçen gün derinleşiyor. Trump’ın Beyaz Saray’daki yemin töreni için Netanyahu’ya davetiye göndermediği öğrenilirken krizin arka planını ise İsrail gazetesi yazdı. Maariv, Trump’ın Gazze’de ateşkes konusunda Netanyahu’yu açıkça tehdit ettiğini ve Netanyahu’nun ise Kanada ve Grönland gibi olmaktan korktuğunu belirtti.

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Giriş Tarihi :14 Ocak 2025 , 12:56 Güncelleme Tarihi :14 Ocak 2025 , 12:56
Trump-Netanyahu krizinin arka planı! İsrail gazetesi yazdı: O… çocuğu paylaşımından çok daha öte

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    ABD'nin seçilmiş Başkanı Donald Trump ile İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu arasında kriz giderek büyüyor. Netanyahu'nun üst düzey bir danışmanı, Trump'ın İsrail Başbakanını yemin törenine resmen davet etmediğini belirtmişti. Trump ile Netanyahu arasındaki kriz ise göründüğünden çok daha derin.

    ABD’nin seçilmiş Başkanı Donald Trump ile İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, Takvim Fotoğraf ArşiviABD’nin seçilmiş Başkanı Donald Trump ile İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, Takvim Fotoğraf Arşivi

    TRUMP'TAN NETANYAHU'YA VETO

    İsrailli yetkililer, son haftalarda Netanyahu'nun 20 Ocak'taki yemin törenine katılmasının beklendiğini ve geçen ayın sonlarında prostat ameliyatı geçirmiş olmasına rağmen hala katılmayı planladığını belirtmişlerdi. Ancak perşembe günü Netanyahu'nun bir danışmanı, son dakika değişiklikleri olmadığı takdirde izleyiciler arasında olmayacağını söyledi.

    Netanyahu’nun bir danışmanı, son dakika değişiklikleri olmadığı takdirde izleyiciler arasında olmayacağını söyledi, The Times of IsraelNetanyahu’nun bir danışmanı, son dakika değişiklikleri olmadığı takdirde izleyiciler arasında olmayacağını söyledi, The Times of Israel

    Yetkili, Netanyahu'nun henüz resmi bir davet almadığını ancak gayriresmi olarak davet edilip edilmediğinin belirsiz olduğunu söyledi.

    Donald Trump paylaştı ABD ayağa kalktı: Irak ve Suriyede savaşın sorumlusu O... çocuğu NetanyahuDonald Trump paylaştı ABD ayağa kalktı: Irak ve Suriyede savaşın sorumlusu O... çocuğu Netanyahu

    "O. ÇOCUĞU" KRİZİ

    Trump, geçtiğimiz hafta Florida'da bulunan yerleşkesi Mar-a-Lago'da düzenlediği basın toplantısında Suriye ve dış gündeme ilişkin kritik değerlendirmelerde bulunduktan sonra sosyal medyadan, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun Irak ve Suriye'deki savaşları organize ettiğini ilan eden bir video yayımlamıştı.

    "Irak ve Suriye'de savaşın sorumlusu O... çocuğu Netanyahu"

    Trump, Truth Social hesabından yaptığı paylaşımda ünlü ekonomist Profesör Jeffrey Sachs'ın görüşlerine yer vermişti. Paylaşımda, İsrail Başbakanı'nın takıntılı olduğunu, bugün bile ABD'yi İran'la savaşmaya ikna etmeye çalıştığını öne sürün Sachs, "O, bizi bitmeyen savaşlara sürüklediği için derin karanlık bir o.. çocuğu." diyerek Netanyahu'ya küfür ediyordu.

    Trump'ın paylaşımı, Takvim.com.tr Ekran GörüntüsüTrump'ın paylaşımı, Takvim.com.tr Ekran Görüntüsü

    TRUMP-NETANYAHU KRİZİNİN ARKA PLANI

    Trump ile Netanyahu arasındaki kriz söz konusu paylaşımla sınırlı değil. İsrail gazetesi Maariv, "Netanyahu sonunun Kanada gibi olmasını ya da emekliliğini Grönland'da geçirmek istemiyordu" dedi.

    İsrail gazetesi Maariv, “Netanyahu sonunun Kanada gibi olmasını ya da emekliliğini Grönland’da geçirmek istemiyordu” dedi.İsrail gazetesi Maariv, “Netanyahu sonunun Kanada gibi olmasını ya da emekliliğini Grönland’da geçirmek istemiyordu” dedi.

    "TRUMP NETANYAHU'YU TEHDİT ETTİ"

    Maariv, İsrail ile Hamas arasında beklenen ateşkes kararının, Trump'ın Netanyahu'yu tehditlerinin bir sonucu olduğunu yazdı. İsrail Ulusal Güvenlik Bakanı Itamar Ben Gvir, Netanyahu'yu ateşkes anlaşmaması yapmaması için tehdit etse de Netanyahu'nun Trump'tan daha çok korktuğunu belirten Maariv, şu ifadeleri kullandı:

    "EMEKLİLİĞİNİ GRÖNLAND'DA GEÇİRMEK İSTEMİYOR

    Netanyahu kendi hesaplamalarını yaptı. Ben-Gvir ile anlaşabilir. Ama Trump ile iş yapmak daha zor olacak. Kanada gibi bitmek ya da emekliliğini Grönland'da geçirmek istemiyor. Şu anda planı, Gazze'yi halledip, Suudi Arabistan ile anlaşmaya varmak.
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