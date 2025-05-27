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AB’den 150 milyar avroluk savunma atağı

Avrupa Birliği (AB) Konseyi, tam 150 milyar avroluk yeni bir bütçe ile savunma sanayi üretimini “ortak tedarik” modeliyle güçlendirecek yeni bir finansal araç hayata geçirdi. Adı: “Avrupa Güvenlik Eylem Planı” (SAFE)!

Giriş Tarihi:
AB’den 150 milyar avroluk savunma atağı

Avrupa Birliği (AB) Konseyi'nden yapılan açıklamada 'Avrupa Güvenlik Eylem Planı (SAFE) yönetmeliğinin kabul edildiği duyuruldu. Yönetmeliğin, üye devletlerin öncelikli savunma yeteneklerine odaklanarak, ortak tedarik yoluyla savunma sanayi üretimine yatırım yapmasını destekleyecek yeni bir AB finansal aracı olarak hayata geçirildiği bildirildi.

SAFE İLE UKRAYNA'DA GÜVENDE OLACAK

SAFE kapsamında AB, talep eden üye devletlere 150 milyar avroya kadar finansman sağlayacak. Bu finansman, ulusal planlar temelinde ve rekabetçi fiyatlarla uzun vadeli krediler şeklinde dağıtılacak. Kredilerden yararlanmak için üye ülkelerin, prensipte en az iki ülkenin katıldığı ortak tedarik projeleri yürütmesi gerekecek. Ayrıca SAFE, Ukrayna'nın savunma sanayisini bu araca dahil ederek, Ukrayna'ya daha fazla destek sağlanmasına olanak tanıyacak.

AB bayrağıAB bayrağı

POLONYA AB BAKANI SZLAPKA: BU TÜM AB'NİN BAŞARISIDIR

Polonya AB Bakanı Adam Szlapka, "AB düzeyinde 150 milyar avro değerinde ilk büyük ölçekli savunma yatırım programını kabul ettik. Bu tüm AB'nin başarısıdır. Bu benzersiz araç, savunma yeteneklerimizi güçlendirecek ve savunma sanayimizi destekleyecektir. Güvenlik ve savunmaya ne kadar çok yatırım yaparsak, bize zarar vermek isteyenleri o kadar iyi caydırırız" ifadelerini kullandı.

Polonya AB Bakanı Adam Szlapka (DHA)Polonya AB Bakanı Adam Szlapka (DHA)

SAFE, AB Resmi Gazetesi'nde yayımlanmasının ardından 29 Mayıs 2025'te yürürlüğe girecek.

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