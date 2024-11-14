Trump hakkındaki davalarda flaş gelişme: Özel Savcı Jack Smith resmen çekildi

ABD'de 5 Kasım seçimini kazanan ve 47. Başkanı seçilen Donald Trump, Beyaz Saray'a dönmeye hazırlanırken hakkındaki davalar da gündemden düşmüyor.

ABD'nin 47. başkanı seçilen Donald Trump, Reuters

DAVAYI SONLANDIRMAK İÇİN UĞRAŞIYORLARDI

Geçtiğimiz hafta, ABD Başsavcısı Merrick Garland tarafından Trump'a karşı iki davaya bakmak üzere atanan özel danışman Jack Smith'in "göreve başlamadan önce, görevdeki bir başkanın kovuşturulamayacağı yönündeki uzun süredir devam eden bakanlık politikasına uymak için" yargılamanın "nasıl sonlandırılacağını" araştırdığı belirtilmişti.

ÖZEL SAVCI SMITH DAVADAN ÇEKİLDİ

Özel savcı Jack Smith, çarşamba günü federal temyiz mahkemesinden, 2024 seçimlerinin sonuçlarını gerekçe göstererek Başkan seçilen Donald Trump'ın gizli belgeler davasındaki temyiz başvurusunun durdurulmasını istedi.

Trump davalarına bakan Özel Savcı Jack Smith, AFP

Smith, Atlanta merkezli 11. ABD Temyiz Mahkemesi'ne yazdığı mektupta, "5 Kasım 2024'te yapılan seçim sonucunda, bu davadaki sanıklardan biri olan Donald J. Trump'ın 6 Ocak 2025'te seçilmiş Başkan olarak onaylanması ve 20 Ocak 2025'te göreve başlaması bekleniyor" dedi.

Federal savcı, "Hükümet, Mahkemenin bu temyizi askıya almasını ve Hükümetin şu anda 15 Kasım 2024'te son tarihi olan cevap dilekçesinin son tarihini 2 Aralık 2024'e kadar ertelemesini talep ediyor. Böylece Hükümete bu benzeri görülmemiş durumu değerlendirmesi ve Adalet Bakanlığı politikalarıyla tutarlı bir şekilde bundan sonra uygun yolu belirlemesi için zaman tanınıyor" ifadelerini kullandı.

TEMMUZ AYINDA REDDEDİLMİŞTİ

Gizli belgeler davası temmuz ayında Florida Federal Yargıcı Aileen Cannon tarafından reddedildi ve Smith, bu karara itiraz etmeye çalıştı.

Özel danışman, erteleme kararının verilmesi halinde ekibinin 2 Aralık'a kadar temyiz mahkemesine gelecek planlarını bildireceğini belirtti. Smith, Trump'ın hukuk ekibiyle görüştüğünü ve "bu talebe itiraz etmediklerini" söyledi.

Başvuru, ABD Bölge Yargıcı Tanya Chutkan'ın geçen hafta savcıların mahkemeye başvuru sürelerinin durdurulması talebi üzerine Smith'in Trump'a karşı 2020 seçimlerine müdahale ettiği iddiasıyla açtığı davayı dondurmasının ardından geldi.

ABD'nin 47. başkanı seçilen Donald Trump, Reuters

TRUMP HAKKINDAKİ DAVALAR DÜŞECEK Mİ?

Çok sayıda rapor, Adalet Bakanlığı'nın, geçen haftaki seçim zaferinin ardından 45. başkana karşı devam eden tüm davaları düşürmeyi planladığını gösteriyor.

New York Times, Smith'in Trump'ın ocak ayında göreve gelmesinden ve kendisini kesinlikle görevden almasından önce emekli olabilmek için kalan işlerini tamamlamaya çalıştığını bildirdi.

SMITH'İ GÖREVDEN ALACAĞINI SÖYLEMİŞTİ

Trump, 20 Ocak'ta Beyaz Saray'a yeniden yemin ettikten sonra "iki saniye" içinde Smith'i görevden alacağını söylemişti. 55 yaşındaki Smith'in ekibine, önümüzdeki birkaç hafta içinde ayrılışlarını planlamaya başlayabileceklerini bildirdiği belirtildi.