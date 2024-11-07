ABD’nin ilk sabıkalı başkanı Donald Trump! Hakkındaki davalar ne olacak? Başsavcılıktan flaş hamle

ABD eski başkanı ve Cumhuriyetçi aday Donald Trump 5 Kasım'da kazandığı zaferin ardından 47. Başkan olarak Beyaz Saray 'a dönüyor. Batı basını ise bunun, göreve geldiği ilk dönemden bu yana pek çok hukuki mücadele ile karşı karşıya kalan eski başkan için önemli bir zafer olduğunu belirtti.

BAŞSAVCILIKTAN TRUMP HAMLESİ

ABD Başsavcısı Merrick Garland tarafından Trump'a karşı iki davaya bakmak üzere atanan özel danışman Jack Smith, konuya yakın bir Adalet Bakanlığı yetkilisinin söylediğine göre, "göreve başlamadan önce, görevdeki bir başkanın kovuşturulamayacağı yönündeki uzun süredir devam eden bakanlık politikasına uymak için" yargılamanın "nasıl sonlandırılacağını" araştırıyor.

2 AYRI AYRI DAVA 34 AĞIR SUÇTAN HÜKÜM

Smith, Trump'a karşı biri onu 2020 genel seçimlerine müdahale etmekle suçlayan ve diğeri ise gizli belgeleri kötüye kullandığını iddia eden iki dava açmıştı.

Federal davalar Trump'ın karşılaştığı en ciddi hukuki zorluklar arasındaydı. Trump ayrıca, eyalet mahkemesinde iki dava ile suçlandı. Trump ve sanıklar Georgia'da 2020 seçimlerine müdahale etmekle suçlanıyordu. Manhattan savcıları ise Trump'ı ilişki yaşadığı bir porno oyuncusuna yapılan "sus parası" ödemelerini gizlemek için iş kayıtlarını tahrif ettiği iddialarıyla suçluyordu. Trump 2024 başlarında Manhattan davasında 34 ağır suçtan da hüküm giydi.

ABD'nin 47. başkanı seçilen Donald Trump, AA

İngiliz Financial Times'ın dikkat çektiğine göre Adalet Bakanlığı'nın bu hamlesi, 1973 ve 2000 yıllarında yayınlanan muhtıralara göre, "görevdeki bir başkanın suçlanması veya cezai kovuşturmaya uğraması"na karşı uzun zamandır uyguladığı politikayla uyumlu olacak ve "yürütme organının anayasal olarak kendisine verilen işlevleri yerine getirme kapasitesini izinsiz bir şekilde zayıflatacak".

DAVALAR REDDEDİLECEK Mİ?

Davaların ne zaman reddedileceği ise henüz belirsizliğini koruyor. Ancak her iki davada da karara etki edebilecek iki son tarih var. Adalet Bakanlığı'nın, federal bir yargıcın belgeler davasını reddetmesine karşı itirazını görüşen bir mahkemeye 15 Kasım'a kadar bir cevap sunması gerekiyor. Trump'ın avukatlarının seçim davasında ayrı bir 21 Kasım son tarihi var.

Trump'ın seçim zaferi, aleyhindeki tüm ceza davalarına potansiyel olarak ölümcül bir darbe indirebilir. 26 Kasım'da New York "sus payı" davasında cezası verilecek ancak davanın bir sonraki başkanlık seçimi sonrasına kadar ertelenebileceği belirtiliyor.

Georgia davaları, davayı açan bölge savcısı Fani Willis'in, kovuşturmada yardımcı olması için tuttuğu bir dış avukatla ilişkisi olduğu keşfedildikten sonra kendisini diskalifiye etme girişimine karşı verdiği mücadeleyle çıkmaza girdi. Hukukçular, Trump'ın Adalet Bakanlığı'ndan bu davayı durdurmak için federal mahkemede dava açmasını isteyebileceğini söylüyor.