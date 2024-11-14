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ABD’de Cumhuriyetçilerden Kongre zaferi! Trump tarafı üstünlük sağladı

ABD’de eski Başkan ve Cumhuriyetçilerin adayı Donald Trump’ın zafer kazandığı 5 Kasım seçiminin nihai sonuçları açıklanmaya devam ediyor. Cumhuriyetçiler, hem Senato'da hem de Kongre'nin diğer kanadı Temsilciler Meclisi'nde çoğunluğu sağladı.

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Giriş Tarihi :14 Kasım 2024 , 09:49 Güncelleme Tarihi :14 Kasım 2024 , 09:49
ABD’de Cumhuriyetçilerden Kongre zaferi! Trump tarafı üstünlük sağladı

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ABD'de 5 Kasım seçiminin nihai sonuçları açıklanmaya devam ediyor. Cumhuriyetçiler, Senato'nun ardından Kongre'nin diğer kanadı Temsilciler Meclisi'nde de çoğunluğu sağladı.

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ABD KONGRE'SİNDE CUMHURİYETÇİ ZAFERİ

Associated Press'in (AP) yayımladığı resmi olmayan verilere göre, Cumhuriyetçiler, Senato'da 53 sandalyeye ulaşırken, Temsilciler Meclisi'nde ise 218 sandalyeyi bularak çoğunluğu elde etti.

Böylece Cumhuriyetçi Donald Trump'ın başkanlık yarışını kazandığı seçimlerde Cumhuriyetçi Parti, Kongre'nin her iki kanadında da çoğunluğu sağlayarak önemli bir başarıya imza attı.

Eski Başkan Donald Trump, 29 Ekim 2024 Salı günü Allentown, Pa.'daki PPL merkezinde destekçilerine hitap ediyor, apEski Başkan Donald Trump, 29 Ekim 2024 Salı günü Allentown, Pa.'daki PPL merkezinde destekçilerine hitap ediyor, ap

Bu sonuçlarla birlikte Trump, Kongre'de çoğunluğu elde eden Cumhuriyetçilerle birlikte, 2026'da yapılacak Kongre ara seçimlerine kadar ülke yönetiminde güçlü şekilde söz sahibi olacak.

2016'da başkanlık yarışını Trump'ın kazandığı seçimlerde Cumhuriyetçiler, hem Senato hem de Temsilciler Meclisi'nde çoğunluğa ulaşmıştı.

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ABD'NİN TÜM SİSTEMİNİ BELİRLİYOR

ABD'de 5 Kasım'daki başkanlık seçimlerinde 100 sandalyeli Senato'nun 3'te 1'i (34 sandalye) ve 435 sandalyeli Temsilciler Meclisi'nin tamamı için seçmenler oylarını kullandı.

Kongre seçimleri, ABD iç ve dış politikasının şekillenmesinde oldukça önemli, zira Kongre'nin hangi kanadının hangi parti tarafından kontrol edildiği, ABD başkanının çalışma alanını da önemli ölçüde belirliyor.

Senatörler 6 yıllığına seçilirken, her iki yılda bir Senato'nun üçte biri yenileniyor.

ABD'de başkanlık seçimiyle aynı zamanda yapılan Kongre seçimlerinde Temsilciler Meclisi'nde tüm sandalyeler için yarışıldı.

435 sandalyeli Temsilciler Meclisi üyeleri 2 yıllığına göreve geliyor.

Temsilciler Meclisi'nde hangi eyaletin ne kadar temsilcisi olacağı, eyaletlerdeki seçim bölgelerinin nüfus yoğunluğuna göre belirleniyor.

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