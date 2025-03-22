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Trump güvenlik izinlerini iptal etti: Biden’dan sonra Harris ve Clinton! Listede başka kimler var?

ABD Başkanı Donald Trump cuma gecesi Demokrat Partili birçok eski hükümet yetkilisinin güvenlik izinlerini iptal etti. Listede eski Başkan Yardımcısı Kamala Harris ve eski Dışişleri Bakanı Hillary Clinton da dahil olmak üzere pek çok isim var. İşte Trump’ın güvenlik izinlerini iptal ettiği isimler…

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Giriş Tarihi :22 Mart 2025 , 11:25 Güncelleme Tarihi :22 Mart 2025 , 11:35
Trump güvenlik izinlerini iptal etti: Biden’dan sonra Harris ve Clinton! Listede başka kimler var?

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ABD Başkanı Donald Trump, cuma gecesi eski Başkan Yardımcısı Kamala Harris, eski Dışişleri Bakanı Hillary Clinton, Biden yönetiminden birkaç üye ve diğer önde gelen Demokratların güvenlik izinlerini iptal etti.

ABD Başkanı Donald Trump, ReutersABD Başkanı Donald Trump, Reuters

TRUMP BIDEN AİLESİNİN GÜVENLİK İZİNLERİNİ İPTAL ETTİ

Trump geçtiğimiz ay eski Başkan Joe Biden'ın da güvenlik iznini iptal ettiğini duyurmuştu. Cuma günü bir muhtıra yayımlayan Trump Biden ailesinin tamamının güvenlik izinlerini iptal ettiği belirtti. Cuma gecesi ise eskiBaşkan Yardımcısı Kamala Harris ve eski Dışişleri Bakanı Hillary Clinton'ın da bulunduğu birçok eski hükümet yetkilisinin güvenlik iznini iptal etti.

Donald Trump ve Hillary Clinton, ReutersDonald Trump ve Hillary Clinton, Reuters

LİSTEDE BAŞKA KİMLER VAR?

Gizli bilgilere erişimleri ve güvenlik izinleri de kaybedilenler arasında eski Dışişleri Bakanı Antony Blinken, eski Temsilci Adam Kinzinger, emekli Yarbay Alexander Vindman, New York Başsavcısı Letita James, Manhattan Başsavcısı Alvin Bragg, eski Beyaz Saray Ulusal Güvenlik Danışmanı Jake Sullivan, eski Temsilci Elizabeth Cheney, eski Beyaz Saray Rusya uzmanı Fiona Hill, eski Başsavcı Yardımcısı Lisa Monaco, eski ABD Çek Cumhuriyeti Büyükelçisi Norman Eisen ve Trump'ın ilk Beyaz Saray döneminde Ukrayna ile olan ilişkileriyle ilgili endişeleri bildiren muhbirin avukatı olan avukat Mark Zaid de vardı.

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GÖREVE GELDİĞİ GÜNDEN BERİ DEVAM EDİYOR

Adı geçen isimlerden James ve Bragg'in de aralarında bulunduğu birçoğunun güvenlik yetkileri, Ulusal İstihbarat Direktörü Tulsi Gabbard tarafından, mevcut ve eski yetkililere yönelik onlarca güvenlik izninin iptali kapsamında bu ayın başlarında iptal edilmişti.

Trump ocak ayında göreve gelmesinden bu yana kendisine karşı istihbarat teşkilatını veya yasayı "silahlandırdıklarını" iddia ettiği çok sayıda eski yetkilinin güvenlik izinlerini iptal etti.

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