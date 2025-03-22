Trump’ın Orta Doğu özel temsilcisi Witkoff’tan Başkan Erdoğan ile görüşme mesajı: Muhteşem ve dönüşümseldi

ABD Başkanı Donald Trump'ın Orta Doğu Özel Temsilcisi Steve Witkoff, Başkan Recep Tayyip Erdoğan ve Trump'ın geçtiğimiz hafta yaptığı telefon görüşmesi hakkında konuştu. Witkoff Trump-Erdoğan görüşmesi için "muhteşem ve dönüşümsel" ifadesini kullandı ve olumlu şeylerin gelmekte olduğunu söyledi.

ABD Başkanı Donald Trump'ın Orta Doğu Özel Temsilcisi Steve Witkoff, EPA

WITKOFF'TAN BAŞKAN ERDOĞAN-TRUMP GÖRÜŞMESİ YORUMU

ABD'li gazeteci Tucker Carlson'ın internet üzerinden yayımladığı programa konuk olan Witkoff Carlson'ın Türkiye konusundaki görüşlerini sorması üzerine Başkan Erdoğan ile ABD Başkanı Trump'ın 16 Mart'ta yaptığı telefon görüşmesinin "muhteşem" ve "dönüşümsel" olduğunu söyledi.

Gündemdeki başka konular nedeniyle görüşmenin başlıklara taşınmadığını söyleyen Witkoff, Trump'ın Ankara Büyükelçisi Adayı Tom Barrack'ın "olağanüstü iş" yapmasını beklediklerini belirtti.

"TRUMP'IN ERDOĞANLA İLİŞKİSİ ÖNEMLİ"

ABD ve Türkiye için gidişatın olumlu olduğunu belirten Witkoff, "Bence Başkan'ın (Trump) Erdoğan'la bir ilişkisi var ve bu önemli olacak. Bence iyi şeyler geliyor. Şu anda o görüşmenin sonucu olarak Türkiye'den çok fazla olumlu haber geliyor. Bence önümüzdeki günlerde bunu haberlerde göreceksiniz." dedi.