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ABD'den 4 ülke vatandaşlarına deport! Yasal statüleri iptal edilecek

ABD İç Güvenlik Bakanlığı (DHS), Küba, Haiti, Nikaragua ve Venezuela'dan özel vize programıyla gelen göçmenlere ilişkin karar aldı. Küba, Haiti, Nikaragua ve Venezuela'dan ülkeye gelen göçmenlerin yasal statüsünün geri alınacağı bildirildi.

Giriş Tarihi :22 Mart 2025 , 10:53 Güncelleme Tarihi :22 Mart 2025 , 10:56
ABD’den 4 ülke vatandaşlarına deport! Yasal statüleri iptal edilecek

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ABD dört ülkeden gelen göçmenlerin yasal statüsünü geri alıyor.

ABD Başkanı Donald Trump, EPAABD Başkanı Donald Trump, EPA

YASAL STATÜLERİ İPTAL EDİLİYOR

Özel vize programı kapsamında Küba, Haiti, Nikaragua ve Venezuela'dan ülkeye gelen göçmenlerin yasal statüsünün geri alınacağı bildirildi.

ABD resmi gazetesinde yayımlanan taslak metne göre, ABD İç Güvenlik Bakanlığı (DHS), Küba, Haiti, Nikaragua ve Venezuela'dan özel vize programıyla gelen göçmenlere ilişkin karar aldı.

Söz konusu kararda, bu göçmenlerin yasal statüsünün iptal edileceği belirtildi.

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O ÜLKELERİ ETKİLEYECEK

Nihai hali 25 Mart'ta yayımlanacak kararın, 532 bin Kübalı, Haitili, Nikaragualı ve Venezuelalı göçmeni etkileyebileceği düşünülüyor.

2022'de hayata geçen program kapsamında ABD'de "sponsorları" olan göçmenler, insani nedenlerle ya da ülkeye girişlerinin önemli kamu yararı sağlaması halinde bu ülkede 2 yıl boyunca yaşama ve çalışma hakkı elde ediyordu.

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