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Joe Biden’dan dönüş sinyali! First Lady Jill ile hazırlık Demokratların kritik ismiyle özel görüşme

ABD eski Başkanı Joe Biden ve eski First Lady Jill Biden’ın yeniden siyasete dönmek için hazırlık yaptıkları iddia edildi. Bidenların Demokratlar için fon topladığı ve kampanya hazırlıkları yaptığı öne sürüldü. Joe Biden’ın ayrıca, Demokrat Ulusal Komitesi Başkanı Ken Martin ile özel bir görüşme yaptığı belirtildi. İşte Biden çiftinin dönüş hazırlıkları…

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Giriş Tarihi :22 Mart 2025 , 10:25 Güncelleme Tarihi :22 Mart 2025 , 10:54
Joe Biden’dan dönüş sinyali! First Lady Jill ile hazırlık Demokratların kritik ismiyle özel görüşme

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ABD'nin Demokrat eski Başkanı Joe Biden ve eşi Jill Biden'ın geçtiğimiz yaz yaşadıkları hezimetin ardından siyasete dönmeyi planladığı iddia edildi.

ABD'nin seçilmiş Başkanı Donald Trump ve eşi Melania Trump, Donald Trump'ın ikinci başkanlık döneminin açılış gününde ABD Başkanı Joe Biden ve first lady Jill Biden ile görüşmek üzere 20 Ocak 2025 tarihinde Washington'da, ReutersABD'nin seçilmiş Başkanı Donald Trump ve eşi Melania Trump, Donald Trump'ın ikinci başkanlık döneminin açılış gününde ABD Başkanı Joe Biden ve first lady Jill Biden ile görüşmek üzere 20 Ocak 2025 tarihinde Washington'da, Reuters

BIDEN FON TOPLUYOR

Biden'a yakın isimlere göre eski başkan, bazı Demokrat liderlere, Demokratların kaybettiği zemini geri kazanması için fon toplayacağını, kampanya düzenleyeceğini ve gereken her şeyi yapacağını söyledi.

DEMOKRAT PARTİ'NİN KRİTİK İSMİ İLE ÖZEL GÖRÜŞME

Kaynaklar, Biden'ın geçen ay yeni Demokrat Ulusal Komitesi başkanı Ken Martin ile özel bir görüşme yaptığını ve anketlerin popülaritesinin azaldığını göstermesinin ardından partinin yeniden ayakta kalma mücadelesi verirken yardım teklifinde bulunduğunu söyledi.

ABD Başkanı Donald Trump ve eski Başkan Joe Biden, AFPABD Başkanı Donald Trump ve eski Başkan Joe Biden, AFP

KENDİ DESTEKÇİSİ "OYUNA DÖNMESİNİ KİM İSTER?" DEDİ

NBC News, Biden'ın girişiminin şimdiye kadar başarısız göründüğünü, Demokratların kendilerini sürüklenirken bulduğunu ve ne olursa olsun Biden'ın istenmeyeceğini belirtti.

İsminin açıklanmaması şartıyla NBC News'a konuşan Biden'ın önemli bir destekçisi ise "Joe Biden'ın oyuna geri dönmesini kim ister?" dedi.

ANKETLERDE REKOR DÜŞÜŞ

NBC News'in yeni bir anketi, Demokrat Parti'nin popülaritesinin rekor düşük bir seviyeye düştüğünü ortaya çıkardı. Kayıtlı seçmenlerin yalnızca %27'si partiye dair olumlu görüşlere sahip olduğunu söylerken bu 1990'dan bu yana NBC News tarafından düzenlenen anketlerdeki en düşük sayı olarak tarihe geçiyor.

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TRUMP "UMARIM DÖNER" DEDİ

Cumhuriyetçi Başkan Donald Trump, cuma günü Oval Ofis'te gazetecilere yaptığı açıklamada, Biden'ın siyasete yeniden girme olasılığı sorulduğunda "Umarım" dedi.

ESKİ FIRST LADY DE İŞİN İÇİNDE

Eski first lady Jill Biden'ın da kendisi ve eşinin Delaware'deki yaşamlarına alışırken diğer Demokratlar için kampanya yapmaya ve para toplamaya hazır olduğu iddia edildi.

Eski First Lady Jill Biden, Takvim Fotoğraf ArşiviEski First Lady Jill Biden, Takvim Fotoğraf Arşivi

BİR DE KİTAP YAZIYOR

Bidenlar gönüllü olarak üstlendikleri partizan siyasi çalışmaların dışında, başkanlık sonrası hayatlarını şekillendirirken birer kitap yazmayı planlıyor. Biden anı kitabı için bir tema geliştirirken Dışişleri Bakanı Antony Blinken, Ulusal Güvenlik Danışmanı Jake Sullivan ve kıdemli Beyaz Saray danışmanları Mike Donilon ile Steve Ricchetti de dahil olmak üzere eski üst düzey yönetim yetkililerine danışıyor.

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