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Trump fitili ateşledi ticaret savaşı başlıyor! Hisseler dibe vurdu: Avrupa’da misilleme hazırlığı

ABD Başkanı Donald Trump’ın Kanada, Meksika, Çin ve Avrupa ülkelerine yönelik gümrük vergisi tehditlerinin ardında piyasalarda sert düşüş başladı. Trump İngiltere için “Sınırı aştı” derken AB’de gümrük vergilerine misilleme hazırlığının başladığı belirtildi. Son gerilimin ardından Avrupa’da hisseler dibe vurup Asya’da sert düşüş görülürken ticaret savaşı ise resmen başladı.

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Giriş Tarihi :03 Şubat 2025 , 13:31 Güncelleme Tarihi :03 Şubat 2025 , 13:31
Trump fitili ateşledi ticaret savaşı başlıyor! Hisseler dibe vurdu: Avrupa’da misilleme hazırlığı

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    Başlıkların Devamı

    ABD'nin 47. Başkanı Donald Trump'ın Meksika, Kanada ve Çin'e karşı başlattığı ticaret savaşını genişletmesinin ardından piyasalar bugün düşüşe geçti.

    ABD Başkanı Donald Trump, ReutersABD Başkanı Donald Trump, Reuters

    TİCARET SAVAŞI BAŞLIYOR

    Almanya, Fransa ve Asya'daki hisse senetlerinde çok sert düşüşler meydana geldi.

    Trump, son olarak İngiltere'yi de açıkça tehdit etti ve "İngiltere çizgiyi aştı ama bunun çözülebileceğini düşünüyorum" dedi. Trump, İngiltere Başbakanı Keir Starmer ile şimdiye kadarki görüşmelerinin "çok güzel" olduğunu söyledi ve "Çok sayıda telefon görüşmesi yaptık. Çok iyi anlaşıyoruz" dedi.

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    TRUMP FİTİLİ ATEŞLEDİ

    ABD Başkanı Trump AB'den gelen mallara "kesinlikle" gümrük vergileri uygulanacağını belirtti. ABD'nin blokla olan ticaret açığını "vahşet" olarak nitelendiren Trump "Onlar neredeyse hiçbir şey almıyorlar, biz ise onlardan her şeyi alıyoruz" dedi.

    Donald Trump, ReutersDonald Trump, Reuters

    İngiliz bakanlar daha önce, ABD'nin İngiltere ile mal ticaretinde açık vermemesi nedeniyle İngiltere'nin ABD gümrük vergilerinden kaçınabileceğini ileri sürmüşlerdi.

    Donald Trump, ReutersDonald Trump, Reuters

    AB'DE MİSİLLEME HAZIRLIĞI

    AB yetkililerinin, ABD'nin gümrük vergilerine misilleme yapmak için acil durum planları hazırladığı düşünülüyor.

    Trump, Amerika'nın en yakın komşuları ve en büyük ticaret ortakları olan Kanada ve Meksika'dan gelen mallara yüzde 25, Çin mallarına ise yüzde 10 oranında ticaret vergisi uygulayacağını duyurdu. Üç ülke de ABD Başkanı'nın eylemlerine aynı şekilde karşılık vereceklerine dair söz verdi ve bu durum küresel bir ticaret savaşı korkusunu tetikledi.

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    AVRUPA'DA HİSSELER DİBE VURDU

    İngiltere'nin önde gelen hisse senedi endeksi, saat 08.00'de işlemlerin başlamasının ardından 105,8 puan düşüşle yüzde 1,2 oranında 8568,2'ye geriledi.

    Fransa'daki Cac 40 ve Almanya'daki Dax endeksleri yaklaşık yüzde 2 düşüşle açıldıktan sonra düşüşleri azaltarak yüzde 1,6'ya geriledi.

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    ASYA BORSALARINDA GECE BOYU SERT DÜŞÜŞ

    Asya borsaları gece boyunca sert düşüşler yaşadı ve ilk tepkiyi onlar verdi. Japonya'nın Nikkei endeksi yüzde 2,7, Hong Kong'un Hang Seng endeksi ise yüzde 1 düştü. Ancak Çin ana kara borsaları çarşamba gününe kadar Çin Ay Yeni Yılı tatili nedeniyle kapalı kaldı.

    DÜNYA DEVİ OTOMOBİL MARKALARI DÜŞÜŞTE ZİRVEDE

    Avrupa'da şu ana kadar en büyük hisse kaybını otomobil üreticileri yaşadı. Volkswagen, Mercedes-Benz, BMW, Daimler Truck, Continental ve Porsche'nin hisseleri Avrupa genelindeki erken işlemlerde yaklaşık yüzde 5 düştü.

    Volkswagen ve Vauxhall sahibi Stellantis gibi firmaların Meksika'da operasyonları bulunuyor ve bu nedenle Trump'ın gümrük vergilerine maruz kalıyorlar. ABD Başkanı'nın, ABD'nin AB ile olan ticaret açığı nedeniyle en çok şikayet ettiği konular arasında otomobiller de yer alıyor.

    İngiltere'de lüks otomobil firması Aston Martin'in fiyatı yüzde 4 düştü.

    Sterlin, güçlenen ABD doları karşısında yüzde 0,6 düşüşle 1,23 dolara geriledi, ancak tek para biriminin baskı altına girmesiyle avro yüzde 0,5 yükselerek 1,20'ye çıktı.

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