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Danimarkalı oyuncu Amanda Radeljak’tan İsrail tepkisi! Ödül töreninde dünyaya haykırdı

Danimarkalı oyuncu Amanda Radeljak, “en iyi kadın oyuncu” ödülünü aldığı törende İsrail’in Filistin’deki soykırımına tepki gösterdi. İsrail’e verilen desteğe karşı çıkan Radeljak, "Vergi paramızın çocukların kafalarını havaya uçurmak için harcanmasını istemiyoruz" şeklinde konuştu.

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Giriş Tarihi :03 Şubat 2025 , 17:01 Güncelleme Tarihi :03 Şubat 2025 , 17:15
Danimarkalı oyuncu Amanda Radeljak’tan İsrail tepkisi! Ödül töreninde dünyaya haykırdı

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    Danimarkalı oyuncu Amanda Radeljak dün gece başkent Kopenhag'da düzenlenen Danimarka Film Ödülleri'nde İsrail'in Filistin'deki soykırımına tepki gösterdi.

    İSRAİL'İN KATLETTİĞİ FİLİSTİNLİ KIZI ANDI

    Danimarka Film Ödülleri'nde "en iyi kadın oyuncu" ödülünü kazanan Radeljak, konuşmasında İsrail güçleri tarafından öldürülen beş yaşındaki Filistinli Hind Rajab'ı andı.

    Amanda Radeljak, Takvim.com.tr Ekran GörüntüsüAmanda Radeljak, Takvim.com.tr Ekran Görüntüsü

    DANİMARKALI OYUNCUDAN İSRAİL TEPKİSİ

    Radeljak, İsrail'e verilen desteğe tepki gösterdi ve "Vergi paramızın çocukların kafalarını havaya uçurmak için harcanmasını istemiyoruz" şeklinde konuştu.

    Gazze, AAGazze, AA

    DANİMARKA'YA İHRACAT DAVASI

    Danimarka İsrail'e silah ihracatına devam eden ülkeler arasında. Danimarka merkezli 4 farklı insan hakları örgütü tarafından, İsrail'e silah ihracatına izin vererek yasal yükümlülüklere uymadığı gerekçesiyle mart ayında Danimarka aleyhine dava açılmıştı.

    Danimarka Dışişleri Bakanı Lars Lokke Rasmussen, 16 Ağustos'ta yaptığı açıklamada, İsrail'e F-35 parçaları satmaya devam etmesine rağmen Danimarka hükümetinin yasa dışı silah ihracatından "suçlu olmadığını" iddia etmişti.

    Rasmussen, hükümetinin İsrail'e önemli askeri donanım satmasının yasa dışı olup olmadığına yerel mahkemelerin karar vermesine izin vermeyeceğini kaydetmişti.

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