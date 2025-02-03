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Terör örgütü PKK/SDG’den Münbiç’te bombalı saldırı! 15 şehit

Terör örgütü PKK/SDG Suriye’nin kuzeyindeki Münbiç’te bombalı saldırı düzenledi. PKK/SDG Münbiç’te tarım işçilerini taşıyan bir aracın yakınlarında bombalı araç patlattı. Terör örgütünün saldırısında 14’ü kadın 15 kişi hayatını kaybetti.

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Giriş Tarihi :03 Şubat 2025 , 10:30 Güncelleme Tarihi :03 Şubat 2025 , 10:30
Terör örgütü PKK/SDG’den Münbiç’te bombalı saldırı! 15 şehit

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    Başlıkların Devamı

    Terör örgütü PKK'nın Suriye kolu SDG, ülkenin kuzeyindeki Münbiç'te bombalı saldırı düzenledi.

    PKK/SDG'DEN MÜNBİÇ'TE BOMBALI SALDIRI

    Halep kırsalına bağlı Münbiç kentinde, kadın tarım işçilerini taşıyan bir aracın yakınında bombalı aracın patlatılması sonucu 15 kişi hayatını kaybetti.

    15 KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ

    Suriye sivil savunması, Münbiç eteklerindeki ana yolda meydana gelen bir araba bombası patlamasında on dört kadın ve bir erkeğin öldüğünü ve on beş kadının da yaralandığını söyledi.

    Bombalı saldırıda hayatını kaybedenlerin ve yaralananların tarım işçisi olduğu belirtildi.

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