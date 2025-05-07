Ahmed el Şara Fransa’da! Şam’dan Paris’e ilk Avrupa ziyareti: Macron’la kritik görüşme

Suriye Cumhurbaşkanı Ahmed el Şara göreve geldiğinden bu yana ilk Avrupa ziyareti kapsamında Fransa'nın başkenti Paris'e gitti.

MACRON'DAN ÖZEL DAVET

Şara'nın ziyareti Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un daveti üzerine gerçekleşti.

Suriye haber ajansı SANA, Enformasyon Bakanlığı'ndan bir kaynağa dayandırdığı haberinde, Şara'nın Macron ile Suriye'nin yeniden inşası ve İsrail'in Suriye topraklarına yönelik tekrarlanan saldırıları ele alan görüşmelerde bulunacağını belirtti.

Suriye Arap Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Ahmed El Şaraa, Avrupa'ya yaptığı ilk resmi ziyaret kapsamında Paris'teki Charles de Gaulle Havaalanına geldi, Fotoğraf SANA'dan alınmıştır

GÜNDEMDE LÜBNAN VAR

SANA, görüşmelerde ekonomik kalkınma ve yeniden yapılanmanın, özellikle enerji ve havacılık sektörlerinin ön planda tutulmasının beklendiğini, ayrıca bölgesel diplomasi, özellikle komşu Lübnan ile ilişkilerin de gündemde olduğunu bildirdi.

ŞARA'NIN İLK AVRUPA ZİYARETİ

Kaynak, Şara'nın seyahatinin önemini vurguladı ve bunu Suriye'nin dış ilişkilerinde bir dönüm noktası olarak nitelendirdi. Fransa ziyareti, aralık ayında diktatör Beşar Esad rejiminin devrilip Şara'nın göreve gelmesinden bu yana bir ilk.

Elysee Sarayı salı günü Şara'nın çarşamba günü Paris'e geleceğini doğruladı. Macron'un onu kabul etmesi ve "halkının tüm bileşenlerine saygı duyan yeni, özgür ve istikrarlı bir Suriye" inşasına destek vermesi bekleniyor.