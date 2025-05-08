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Maradona’nın ölümünde büyük şüphe! Polis baskın düzenledi yüzlerce belgeye el koydu

Arjantinli futbol efsanesi Diego Maradona’nın ölümüyle ilgili şüphe devam ediyor. Polis "kronik kalp yetmezliğine bağlı akut akciğer ödemi” nedeniyle 2020’de hayatını kaybeden Maradona’nın son günlerini geçirdiği kliniğe baskın düzenledi. Baskında yüzlerce tıbbi belge ve e-postaya el konulduğu bildirildi.

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Giriş Tarihi :08 Mayıs 2025 , 11:48 Güncelleme Tarihi :08 Mayıs 2025 , 12:05
Maradona’nın ölümünde büyük şüphe! Polis baskın düzenledi yüzlerce belgeye el koydu

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Arjantinli futbol efsanesi Diego Maradona'nın ölümüyle ilgili şüphe devam ederken flaş bir gelişme yaşandı.

Maradona'nın son günlerini geçirdiği kliniğe baskın, AAMaradona'nın son günlerini geçirdiği kliniğe baskın, AA

MARADONA'NIN SON GÜNLERİNİ GEÇİRDİĞİ KLİNİĞE BASKIN

Polis eski futbol yıldızı Maradona'nın ölümünde ihmalkarlıkla suçlanan yedi sağlık çalışanının yargılandığı davada mahkeme kararının ardından Buenos Aires'taki bir sağlık kliniğine baskın düzenledi ve tüm tıbbi kayıtlara el koydu.

YÜZLERCE BELGEYE EL KONULDU

Maradona'nın hayatının son günlerinde kaldığı Olivos Kliniği'ne düzenlenen baskında 300 yeni tıbbi belge ve 500'den fazla e-postaya el konulduğu bildirildi.

Maradona'nın son günlerini geçirdiği kliniğe baskın, AAMaradona'nın son günlerini geçirdiği kliniğe baskın, AA

KLİNİK YÖNETİCİLERİNDEN ÇELİŞKİLİ İFADELER

Los Olivos Kliniği'nin tıbbi direktörü Pablo Dimitroff, Maradona'nın ameliyat öncesi hazırlık çalışmalarının yapıldığını ve operasyonun bu merkezdeki bir beyin cerrahı tarafından komplikasyonsuz bir şekilde gerçekleştirildiğini söyledi. Öte yandan Arjantin basınında yer alan haberlere göre ise kararın alınmasında Dimitroff ile Yoğun Bakım Şefi Fernando Villarejo'nun mahkemede verdiği çelişkili ifadelerin olduğu vurgulandı.

Operasyonun sabah saatlerinde gerçekleştirildiği aktarılan haberde, polis yetkililerinin kliniğin sorumlu hekimi Juan Molinos, müdürü Pablo Castiello ve kliniğin sahibi olan Swiss Medical şirketinin yasal temsilcisi Gabriel Ravinovich ile görüştüğü belirtildi.

Polis raporunda baskının amacının, sanıkların mahkemeye sunmadığı delillere ulaşılması, Maradona'nın 3-11 Kasım 2020'de aldığı tedaviye ilişkin tüm kayıtların ele geçirilmesi olduğu bilgisi paylaşıldı.

Diego Maradona, DHADiego Maradona, DHA

MARADONA'NIN ŞÜPHELİ ÖLÜMÜ

Maradona'nın ölümünün ardından soruşturma açılmış, aralarında Maradona'nın beyin cerrahı Leopoldo Luque ve psikiyatristi Agustina Cosachov'un da bulunduğu 7 şüpheli, efsane futbolcunun ölümüne sebebiyet vermekle suçlanmıştı.

Futbol tarihinin en iyi oyuncuları arasında yer alan Maradona, 25 Kasım 2020'de Arjantin'in Buenos Aires eyaletine bağlı Tigre kentinde "kronik kalp yetmezliğine bağlı akut akciğer ödemi" nedeniyle hayatını kaybetmişti.

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