İsrail Gazze’de sivillerin sığındığı okula saldırdı! Çok sayıda ölü ve yaralı var

Gazze'deki Sağlık Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, İsrail savaş uçaklarının, Gazze Şeridi'nin orta kesiminde yer alan Nusayrat bölgesinde El-Cauni Okulu'nu bombalayarak bir katliam yaptığı belirtildi.

İsrail ordusuna ait savaş uçaklarının Gazze Şeridi 'ne yerinden edilmiş sivillerin sığındığı okula düzenlediği saldırı sonucu çoğu çocuk ve kadın olmak üzere 16 Filistinli hayatını kaybetti, 50 kişi yaralandı.

WAFA'da yer alan haberde, İsrail savaş uçaklarının Gazze Şeridi'nin kuzeyindeki Cibaliya bölgesinde sivilleri hedef aldığı; saldırıda bir kişinin öldüğü, çok sayıda kişinin yaralandığı kaydedildi.

Haberde, Gazze'nin orta kesiminde sivillerin sığındığı Cauni Okulu'nun 7 Ekim 2023'ten beri 3 kez hedef alındığı hatırlatıldı.

İsrail ordusunun Gazze kentinde El-Abrar Camii'nin çevresine düzenlediği saldırıda da bir Filistinlinin yaşamını yitirdiği, Gazze'nin güneyindeki Refah kentinde ise daha önce öldürülmüş 2'si kadın 7 sivilin cansız bedenine ulaşıldığı ifade edildi.

YENİ BİR KATLİAM

Hamas, İsrail ordusunun Gazze Şeridi'nin orta kesiminde yer alan Nusayrat bölgesindeki okulu hedef alarak "yeni bir katliam" işlediğini belirtti.

Hamas'tan yapılan yazılı açıklamada, İsrail ordusuna ait savaş uçaklarının, Gazze Şeridi'nin orta kesiminde yer alan Nusayrat bölgesindeki el-Cauni Okulu'nu bombalamasına tepki gösterildi.

Binlerce sivilin kaldığı okula düzenlenen ve 16 kişinin öldüğü bu saldırı, "yeni bir katliam" olarak nitelendirilerek, "Yerinden edilmiş masum sivillerin kaldığı UNRWA'ya ait okulların ve sığınma merkezlerinin, tekrar tekrar ve sistematik olarak hedef alınması ve buralarda korkunç katliamların gerçekleştirilmesi; faşist işgal hükümetinin, sivillerin korunmasını düzenleyen tüm kanunlara meydan okuması anlamına geliyor." denildi.

Açıklamada, uluslararası toplum ve Birleşmiş Milletler'den (BM) Gazze'de işlenen savaş suçlarına ve bu ihlallere son verimesi için acilen harekete geçmesi ve etkin adımlar atması istendi.