Trump Bibi'yi çizdi! Soykırım basını ABD'nin 27 Ekim planını ve "gayrıresmi hattı" yazdı: Netanyahu hezimet yaşayacak

Hızlı Özet Göster Hızlı Özet Göster ABD yönetimi, İsrail'deki seçimler öncesinde muhalefet liderleriyle gayriresmi temaslar kurmaya başladı.

Netanyahu, bakanlarına Trump'ı şahsi olarak eleştirmemeleri talimatını verdi.

ABD, Netanyahu'nun aşırı sağcı hükümetinden rahatsızlık duyuyor ve alternatif liderlerle ilişkileri geliştirmeyi hedefliyor.

ABD'li yetkililer, yaklaşan seçimlerde Netanyahu'nun hezimet yaşayacağını değerlendiriyor.

Trump, Netanyahu hükümetini Lübnan'a yönelik saldırılar nedeniyle eleştirdi.

Gazze'de soykırım yapan, Lübnan'ı kana bulayıp Orta Doğu'da "harita değiştirmek" gibi ham hayallere kapılan katil İsrail Başbakanı Netanyahu'nun sonu yaklaşıyor.



Netanyahu ve Trump arasındaki fikir ayrılıkları ve çatışmalar bir süredir medyanın ve kamuoyunun gündemine yansıyor.



Son olarak ABD ve İran arasında imzalanan barış anlaşması Tel Aviv'in sabotaj girişimleri ile sekteye uğratılmak istendi. Mutabakatı "Bizi bağlamaz" diyerek reddeden ve Lübnan'a saldırılarını sürdüren Netanyahu yönetimi, Washington'ı ayağa kaldırdı. ABD istihbarat raporları İsrail'in anlaşmayı baltalayacağını öngörüyor.





TRUMP "BEN OLMASAM YERLER BİRDİNİZ" DEDİ... NETANYAHU BAKANLARINA TALİMAT VERDİ



Trump, 19 Haziran'da verdiği bir röportajda, ülkesinin İsrail ile ilişkilerine ilişkin "Donald Trump olmasaydı, İsrail yerle bir olmuştu." demişti. İsrail haber sitesi i24NEWS'in ismini vermediği üst düzey İsrailli yetkililere dayandırdığı habere göre Netanyahu, bakanlarından Trump'ı şahsi olarak eleştirmemelerini talep etti.