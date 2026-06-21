Trump Bibi'yi çizdi! Soykırım basını ABD'nin 27 Ekim planını ve "gayrıresmi hattı" yazdı: Netanyahu hezimet yaşayacak
ABD'de "Netanyahu sonrası" için hazırlıklar şimdiden başladı. Trump, "Ben olmasaydım İsrail yerle bir olmuştu" derken Washington yönetiminde soykırımcı Netanyahu'nun yaklaşan seçimlerde hezimet yaşayacağına dair görüş hakim. İsrail basınına göre Trump'ın kurmayları, eski Başbakan Naftali Bennett ile eski Genelkurmay Başkanı ve Yashar Partisi lideri Gadi Eisenkot ile gayriresmi kanallar üzerinden temas halinde. İsrail'deki aşırı sağcı bakanların Netanyahu liderliğindeki koalisyon hükümetindeki varlığı da Washington'u rahatsız ediyor.
Hızlı Özet Göster
- ABD yönetimi, İsrail'deki seçimler öncesinde muhalefet liderleriyle gayriresmi temaslar kurmaya başladı.
- Netanyahu, bakanlarına Trump'ı şahsi olarak eleştirmemeleri talimatını verdi.
- ABD, Netanyahu'nun aşırı sağcı hükümetinden rahatsızlık duyuyor ve alternatif liderlerle ilişkileri geliştirmeyi hedefliyor.
- ABD'li yetkililer, yaklaşan seçimlerde Netanyahu'nun hezimet yaşayacağını değerlendiriyor.
- Trump, Netanyahu hükümetini Lübnan'a yönelik saldırılar nedeniyle eleştirdi.
Gazze'de soykırım yapan, Lübnan'ı kana bulayıp Orta Doğu'da "harita değiştirmek" gibi ham hayallere kapılan katil İsrail Başbakanı Netanyahu'nun sonu yaklaşıyor.
Netanyahu ve Trump arasındaki fikir ayrılıkları ve çatışmalar bir süredir medyanın ve kamuoyunun gündemine yansıyor.
Son olarak ABD ve İran arasında imzalanan barış anlaşması Tel Aviv'in sabotaj girişimleri ile sekteye uğratılmak istendi. Mutabakatı "Bizi bağlamaz" diyerek reddeden ve Lübnan'a saldırılarını sürdüren Netanyahu yönetimi, Washington'ı ayağa kaldırdı. ABD istihbarat raporları İsrail'in anlaşmayı baltalayacağını öngörüyor.
TRUMP "BEN OLMASAM YERLER BİRDİNİZ" DEDİ... NETANYAHU BAKANLARINA TALİMAT VERDİ
Trump, 19 Haziran'da verdiği bir röportajda, ülkesinin İsrail ile ilişkilerine ilişkin "Donald Trump olmasaydı, İsrail yerle bir olmuştu." demişti.
İsrail haber sitesi i24NEWS'in ismini vermediği üst düzey İsrailli yetkililere dayandırdığı habere göre Netanyahu, bakanlarından Trump'ı şahsi olarak eleştirmemelerini talep etti.
ABD'NİN 27 EKİM PLANI: NETANYAHU'NUN YERİNE DÜŞÜNÜLEN İKİ İSİM
Tüm bu yaşananların gölgesinde ABD yönetiminin, İsrail'de yaklaşan seçimler öncesi Başbakan Binyamin Netanyahu liderliğindeki aşırı sağcı hükümetin alternatifi olarak görülen muhalefet liderleriyle gayriresmi kanallar üzerinden temas kurmaya başladığı belirtildi.
İsrail'de yayın yapan Kanal 12 televizyonunun haberinde, aralarında Netanyahu'ya yakınlığıyla bilinen isimlerin de yer aldığı Trump yönetiminden bazı yetkililerin, İsrail'de adı başbakanlık koltuğu için zikredilen bazı muhalif isimlerle ilişkileri geliştirmek amacıyla nabız yoklamaya başladığı aktarıldı.
NETANYAHU'NUN MUHALEFETTEKİ EN GÜÇLÜ RAKİPLERİYLE TEMAS KURULDU
Haberde, Trump yönetiminin gayriresmi kanallardan temasa geçtiği muhalif isimler arasında Netanyahu'nun en güçlü rakipleri arasında gösterilen eski Başbakan Naftali Bennett ile eski Genelkurmay Başkanı ve Yashar Partisi lideri Gadi Eisenkot olduğu belirtildi.
Trump yönetiminin muhalefetle temasa geçme arzusunun ardında üç temel motivasyonun olduğunu belirten haberde, aşırı sağcı bakanların Netanyahu liderliğindeki koalisyon hükümetindeki varlığının ABD'de endişeye yol açtığının altı çizildi.
Gazze Şeridi'ne yönelik saldırılar nedeniyle uluslararası alanda "imajı zedelenen" mevcut İsrail hükümetiyle çeşitli diplomatik süreçlerin ve ajandaların ilerletilememesinin Washington'da rahatsızlık yarattığı da belirtildi.
NETANYAHU HEZİMET YAŞAYACAK
Son olarak ABD'li yetkililerin İsrail'de en geç 27 Ekim'de yapılması planlanan seçimlerde Netanyahu'nun hezimet yaşayacağını değerlendirdiği aktarıldı.
ABD-İran mutabakatının ardından İsrail hükümeti ile Trump yönetimi arasındaki anlaşmazlık tarafların kamuoyu önünde yaptığı açıklamalara kadar yansıdı.
İSRAİL'DEN ABD'YE: BİZE KİMSE NE YAPACAĞIMIZI SÖYLEYEMEZ
İsrail Savunma Bakanı Yisrael Katz, mutabakatın yürürlüğe girmesinden sonra Washington yönetimine yönelik "Bize kimse ne yapacağımızı söyleyemez." ifadelerini kullanmıştı.
Trump, Netanyahu hükümetini Lübnan'a yönelik saldırılar nedeniyle eleştirerek, bu konudaki tutumunu doğru bulmadığını söylemişti.
JD VANCE'DEN "SİLAHLARINIZI BİZİM PARAMIZLA ALIYORSUNUZ" RESTİ
ABD Başkan Yardımcısı JD Vance, mutabakata tepki gösteren İsrailli aşırı sağcı Maliye Bakanı Bezalel Smotrich ile Ulusal Güvenlik Bakanı Itamar Ben-Gvir'i sert bir şekilde eleştirerek "İsrail'i koruyan silahların üçte ikisinin ABD'de ve Amerikalı vergi mükelleflerinin paralarıyla üretildiğini" ifade etmişti.