Trump "Batı Şeria'da işgal yok" diyen Mike Huckabee'yi İsrail büyükelçisi olarak görevlendirecek

ABD'nin 47. Başkanı seçilen Donald Trump, ikinci başkanlık dönemi için hazırlıklarını sürdürürken, İsrail'e eski Arkansas Valisi Mike Huckabee'yi büyükelçi olarak görevlendireceğini duyurdu.
Trump, kendisine ait sosyal medya platformu Truth Social hesabından görevlendirmeyle ilgili paylaşımda bulundu.
Paylaşımında, Orta Doğu'da mevcut gerginlikler ışığında İsrail'e büyükelçi olarak atayacağı Huckabee'nin "büyük bir diplomatik rol" oynayacağını kaydeden Trump, Huckabee'nin "çok iyi bir memur ve dini lider" olduğunu ifade etti.
Trump, "Mike, İsrail'i çok seviyor, İsrail halkı da aynı şekilde onu çok seviyor. Mike, Orta Doğu'da barışı sağlamak için yorulmadan çabalayacak." ifadesini kullandı.
Güçlü bir İsrail destekçisi olan Huckabee, düzenlediği geziler ve destek toplama kampanyalarıyla tanınıyor.
1955 doğumlu Huckabee, Batı Şeria'da gasbedilen Filistin topraklarını ziyaret eden Cumhuriyetçi Evanjelik politikacılardan biri olarak ön plana çıkıyor.