Trump "Batı Şeria'da işgal yok" diyen Mike Huckabee'yi İsrail büyükelçisi olarak görevlendirecek

Trump, kendisine ait sosyal medya platformu Truth Social hesabından görevlendirmeyle ilgili paylaşımda bulundu.

ABD'nin 47. Başkanı seçilen Donald Trump , ikinci başkanlık dönemi için hazırlıklarını sürdürürken, İsrail 'e eski Arkansas Valisi Mike Huckabee 'yi büyükelçi olarak görevlendireceğini duyurdu.





Paylaşımında, Orta Doğu'da mevcut gerginlikler ışığında İsrail'e büyükelçi olarak atayacağı Huckabee'nin "büyük bir diplomatik rol" oynayacağını kaydeden Trump, Huckabee'nin "çok iyi bir memur ve dini lider" olduğunu ifade etti.

Trump, "Mike, İsrail'i çok seviyor, İsrail halkı da aynı şekilde onu çok seviyor. Mike, Orta Doğu'da barışı sağlamak için yorulmadan çabalayacak." ifadesini kullandı.