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Trump "Batı Şeria'da işgal yok" diyen Mike Huckabee'yi İsrail büyükelçisi olarak görevlendirecek

ABD'nin 47. Başkanı seçilen Donald Trump, İsrail büyükelçiliğine atayacağı ismi belirledi. Trump, İsrail'e eski Arkansas Valisi Mike Huckabee'yi büyükelçi olarak görevlendireceğini duyurdu. Peki "Batı Şeria'da işgal yok" diyen Mike Huckabee kimdir?

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Giriş Tarihi :12 Kasım 2024 , 23:20 Güncelleme Tarihi :12 Kasım 2024 , 23:36
Trump Batı Şeria’da işgal yok diyen Mike Huckabee’yi İsrail büyükelçisi olarak görevlendirecek

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ABD'nin 47. Başkanı seçilen Donald Trump, ikinci başkanlık dönemi için hazırlıklarını sürdürürken, İsrail'e eski Arkansas Valisi Mike Huckabee'yi büyükelçi olarak görevlendireceğini duyurdu.

Trump, kendisine ait sosyal medya platformu Truth Social hesabından görevlendirmeyle ilgili paylaşımda bulundu.



Paylaşımında, Orta Doğu'da mevcut gerginlikler ışığında İsrail'e büyükelçi olarak atayacağı Huckabee'nin "büyük bir diplomatik rol" oynayacağını kaydeden Trump, Huckabee'nin "çok iyi bir memur ve dini lider" olduğunu ifade etti.

Trump, "Mike, İsrail'i çok seviyor, İsrail halkı da aynı şekilde onu çok seviyor. Mike, Orta Doğu'da barışı sağlamak için yorulmadan çabalayacak." ifadesini kullandı.



Güçlü bir İsrail destekçisi olan Huckabee, düzenlediği geziler ve destek toplama kampanyalarıyla tanınıyor.

1955 doğumlu Huckabee, Batı Şeria'da gasbedilen Filistin topraklarını ziyaret eden Cumhuriyetçi Evanjelik politikacılardan biri olarak ön plana çıkıyor.



BATI ŞERİA'DA İŞGAL OLMADIĞINI SAVUNMUŞTU

Huckabee'nin, işgal altındaki Batı Şeria ve Doğu Kudüs'te gasbedilen Filistin toprakları üzerine kurulan yerleşim yerlerine destek verdiği biliniyor.

Doğu Kudüs'teki gasbedilen Filistin toprağı Maale Adumim'e 2017'de yaptığı ziyarette Huckabee, bu yerleşim birimlerine olan desteğini açıkça dile getirmişti.



Basın mensuplarına açıklamalarda bulunan Huckabee, "Kullanmayı reddettiğim bazı kelimeler var. Batı Şeria diye bir şey yok. Yahuda ve Samara (Yahudilerin Batı Şeria'ya verdiği isim) var. (Yasa dışı) Yerleşim diye bir şey yok. Topluluklar, mahalleler, şehirler var." ifadelerini kullanmıştı.

Huckabee, ayrıca Batı Şeria'da işgal olmadığını iddia etmişti.


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