Terör devleti İsrail’den Gazze’deki yaralı sivillere dron saldırısı! İngiliz doktor Mamode: Bomba düştükten sonra çocukları vuruyorlar

Sivillerin kasten hedef alındığını yineleyen Mamode, "Ruanda Soykırımı'nda da oradaydım. Bu boyutta bir şey hiç görmedim. Bu, beraber çalıştığım diğer meslektaşlarımın da görüşü. Birlikte çalıştığım cerrahlardan biri 5 kere Ukrayna'da görev yaptı ve Gazze'nin 10 kat daha kötü olduğunu söyledi." değerlendirmesinde bulundu.

"SİVİLLER KASTEN HEDEF ALINIYOR" Mamode, tedavi ettiği çocuklar arasında en küçüğünün 3 yaşında olduğunu, vücudundan da küp şeklinde metal parçalar çıkardığını söyledi.





"ÇOK SAYIDA HASTAMIZ ENFEKSİYONDAN ÖLDÜ"



Birçok temel tıbbi ihtiyaç malzemesi ve ekipmanın bulunmadığını ya da kısıtlı olduğunu kaydeden Mamode, tıbbi malzemenin Gazze'ye girişinin engellenmesinin de kasti hareket olduğunu vurguladı.

Yaraların temizlenemediği için kurtlandığını, ameliyathanelerde sineklerin uçuştuğunu belirten Mamode, "Elimizden geleni yapmaya çalışıyorduk. Çok sayıda hastamız ameliyatla hayatta kaldı ancak sonrasında enfeksiyondan öldü." dedi.

Mamode, hijyenik olmayan ortamlarda ortaya çıkan Hepatit A'dan bir doktorun hayatını kaybettiğini, tahliye edilme taleplerinin ise yerine getirilmediğini belirtti.

Saldırılar nedeniyle ortaya çıkan hijyen, beslenme ve bakım şartları nedeniyle hastaneye gelenlerin sayısında da artış olduğunu kaydeden Mamode, kanser gibi diğer hastalıklara yakalananların da gerekli tıbbi desteği alamadığına dikkati çekti.

Hastane dışına çıkmak ve hareket etmenin de riskli olduğunu söyleyen Mamode, İsrail'e bildirilen Birleşmiş Milletler (BM) konvoyuyla seyahat etmelerine rağmen 5 kere hedef alındıklarını kaydetti.

"En büyük korkum İsrailliler tarafından öldürülmekti." diyen Mamode, İsrail birliklerinin söz konusu BM konvoyunu kasten hedef aldığını belirtti.